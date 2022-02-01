Как студентка СурГУ пришла в лечебное искусство

«Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла». Это мудрое изречение философа Омара Хаяма очень точно отражает жизненные принципы дипломированного специалиста направления «лечебное дело» Медицинского института СурГУ, а ныне – ординатора первого года обучения по специальности «оториноларингология» Вафы Мамедовой.

В медицину нужно идти по зову сердца. Именно так студентка СурГУ и пришла в лечебное искусство. Ее постоянное стремление нести пользу и добро людям, нуждающимся в помощи, подтверждают, что профессиональный выбор сделан правильно. Сейчас Вафа учится в ординатуре и продолжает гармонично сочетать учебу и добровольческую деятельность.

В марте 2020 года, когда весь мир столкнулся с пандемией, девушка, не раздумывая, вступила в ряды добровольцев студентов-медиков СурГУ. Ежедневно после учебных занятий ребята отрабатывали поступающие от сургутян заявки. «Выбрав профессию врача, я не могла оставаться в стороне. В Гуманитарный добровольческий корпус вступила сразу же, как сообщили о его деятельности Медицинскому институту, чтобы помогать пожилым, маломобильным и всем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Мы с одногруппником всегда старались брать максимальное количество заявок, развозили продукты первой необходимости, отоваривали лекарственные препараты, участвовали во Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». На это у нас уходило 4–6 часов в день», – вспоминает Вафа. Несмотря на большой объем работы, они и сегодня в строю тех, кто объединился, чтобы помочь врачам бороться с новой коронавирусной инфекцией. Слова благодарности и улыбка на лицах взрослых и детей вдохновляют добровольцев на добрые дела, где нет места лени и усталости. Ведь все они хотят видеть счастливых и здоровых людей вокруг. За бескорыстный вклад во Всероссийскую акцию взаимопомощи «МыВместе» студентка СурГУ награждена медалью и грамотой, учрежденными Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Большое внимание Вафа уделяет учебе, так как знает, что успешная деятельность человека любой профессии прежде всего зависит от качественного образования. Тайм-менеджмент и высокая мотивация помогают студентке Медицинского института успевать все. Об этом говорит ипреподаватель кафедры многопрофильной клинической подготовки Надежда Камка: «С Вафой мы познакомились на пятом курсе на дисциплине «Инфекционные болезни». Она сразу зарекомендовала себя как лидер, стимулировала одногруппников к учебе, всегда была готова к новым идеям, тщательно и вдумчиво занималась научной работой по моей дисциплине. Она обладает такими редкими для нашего времени качествами, как доброта, милосердие, сострадание к ближнему, что для будущего врача необходимо».

На последнем курсе обучения специалитета Вафа стала руководителем волонтерского движения Медицинского института. «Ответственность, целеустремленность и, конечно, доброта – три кита, которые ведут меня по жизни и помогают достигать вершин. В штабе СурГУ сегодня огромное количество студентов-медиков, которые вступили в ряды волонтеров. Естественно, все новое всегда пугает. Желание – это то, что помогает преодолеть неуверенность и страх. Необходимо понимать цель своего обучения, ответить на вопрос: хочу ли я помогать другим? Если это желание есть, то все трудности преодолеть будет несложно, а процесс обучения будет увлекательным и эффективным. Для младших студентов мы стали примером для подражания и гордости, ведь наша помощь отмечена президентом России Владимиром Путиным и губернатором Югры Натальей Комаровой», – рассказала студентка, посоветовав каждому бережно относиться к своему здоровью, сделать вакцинацию и ревакцинацию, поскольку это самый эффективный способ предотвратить COVID-19.