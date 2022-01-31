Местное самоуправление в России приходит к принципам, установленным Собяниным в Тюмени и Москве

Принятие закона об единстве публичной власти и скором принятии закона «О принципах местного самоуправления в системе публичной власти» создают значительно отличающуюся от ранее декларируемой модели местного самоуправления при реформе в РСФСР 1991 года.

В свое время мне пришлось углубиться в данную тему при написании в 1999 году дипломной работы «Проблемы развития местного самоуправления в РФ» на юридическом факультете Тюменского университета на примере Тюменской области, города Тюмени и отчасти города Сургута в ХМАО.

Почему Тюменской области и почему города Тюмени? Потому что там реформа местного самоуправления шла наиболее успешно, и там был уже накоплен положительный опыт. Впрочем, в то время в Тюмени и в области была движуха. Все были в движении и реформы шли не только официальной власти, но и в криминальном мире о которых граждане узнавали из милицейских сводок заказных убийств и криминальных разборок того времени…

Так вот. Реформа местного самоуправления по концепции Леонида Рокецкого, проведенная в 1996-2000 гг., привела к ликвидации районного звена самоуправления. В 1997 году в области было создано модель «поселенческого самоуправления». При которой были созданы 300 поселений со своими органами местного самоуправления с главой поселения и думой поселения. Что заставило Леонида Юлиановича создать эту модель? Чтобы спасти сельское хозяйство и жителей проживающих в 22 районах юга Тюменской области в условиях развала государственной экономики и перехода к рыночной экономике.

При этом пришлось, что греха таить, немножко ограбить Тюмень как единственного донора в области при полном сепаратизме округов. Из областного бюджета напрямую дотировались почти все из 300 поселений области. При этом Леонид Рокецкий провел газификацию большинства поселений и люди стали пользоваться газом. Понятно, что при таком раскладе Тюмень утопала в грязи, благоустройство было мозаичным. Но к райцентрам и селам Рокецкий строил асфальт, несмотря на крайнюю скудность бюджетов.

Такая модель стала образцом и продвигалась на федеральном уровне и принята была в 1997 году еще в пяти субъектах Федерации. В 2001 году Собянин пришел в Тюменскую область с северными деньгами и своей идеологией местного самоуправления. При таких деньгах Собянин отказался от концепта Рокецкого в организации местного самоуправления на территории и путем местных референдумов вернул районное звено местного самоуправления.

Таким образом, возникла и существует двухуровневая система местного самоуправления, закрепленная в 131-м законе. С точки зрения рациональности управлять 22 муниципалитетами проще, чем 300 муниципальными поселениями. И еще Собянин залил Тюмень деньгами, что позволило за четыре года преобразовать столицу области.

И еще характерная особенность Собянина – он позволял дышать фронде и фрондерам максимум два года. Что в Тюменской области, что, особенно, в Москве, где такой публики предостаточно. И, прежде всего, в СМИ. Такая идеология двухуровневого местного самоуправления была принята в Тюмени, а потом и в Москве.

Что такое управа в Тюмени или в Москве? Глава управы и там и там фигура не политическая. Его функционал: ЖКХ, работа с населением, с жалобами, с уборкой снега и мусора. Не справился – пошел вон. В управах города Москвы главы меняются, как перчатки, порой через год-два, а муниципальные депутаты при управах – это декорация для местного самоуправления второго уровня.

Похоже, что новый закон Клишаса-Крашенникова полностью отменит концепт местного самоуправления и сохранит идеологию Собянина в городах федерального значения и, прежде всего, в Москве.

Что это даст? Вместо шести видов муниципальных образований будет три. Все главы поселений и декорации при них в виде дум будут ликвидированы как класс. Останется один уровень муниципальный район и муниципальный городской округ. Этим муниципальным образованиям дадут 27 неотъемлемых полномочий, все остальное на усмотрение субъекта федерации. Что-то может забрать, а что-то отдать на муниципальный уровень.

И главное. Главе муниципального образования дадут дышать свободно ровно столько, сколько ему позволит губернатор. Так как и самому губернатору позволит президент РФ. Это называется эффективность работы и губернатора, и главы муниципального образования. Не справляешься, жалобы граждан и тп и тд – все могут быть уволены без лишней демократии.

Похоже, от модели местного самоуправления, которую мне пришлось расписывать в 1999 году в своей работе не осталось ничего от самого наименования «местное самоуправление». Ведь тогда был принцип отделения государственного уровня от муниципального, с тем, чтобы наверху не решали за жителей где установить «скамейку или урну». Чтобы местное самоуправление решало под свою ответственность вопросы местного значения. Чтобы было больше демократии. Чтобы вопросы местного значения решались путем референдумов, сходов граждан, опросов и других форм непосредственной демократии. Чтобы местные бюджеты формировались за счет собственных доходов, и наверх отправляли лишь деньги для выполнения государственных функций.

К сожалению принятый 131-й Закон и формирование бюджетов ничего не оставили от этих благих намерений. Ибо сегодня, например, вопрос сноса или капитального ремонта «Авроры» решает субъект федерации. Ибо провести референдум по концессии теплоснабжения стало практически невозможным из-за забюрократизированности процедуры и так далее и тому подобное.

Словом, на наших глазах происходит процесс интеграции местного самоуправления в жесткую вертикаль государственной власти.

А кто же граждане и обыватели? А как всегда. Они сторонние наблюдатели происходящего процесса.