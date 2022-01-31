Педофилы будут сидеть пожизненно. Но заплатят за это дети

Несколько дней назад президент подписал закон, согласно которому для педофилов-рецидивистов (в некоторых случаях – и «первоходок») предусматривается максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. И внешне все правильно – сколько мы слышали о том, как отсидевшие за сексуальные действия в отношении детей люди выходят на волю и тут же совершают аналогичное преступление. Теперь у них будет понимание – за подобное можно отправиться за решетку уже навсегда. Вероятно, кого-то это обстоятельство остановит (по крайней мере, будем на это надеяться), но, как минимум, «третьего раза» уже не будет.

С учетом того, с какой нулевой толерантностью общество (не только российское, но почти любое) относится к такому страшному явлению, как педофилия, с политической точки зрения решение выверенное – власть-де жесткой рукой наводит порядок и не дает спуску преступникам, к которым ни у кого вообще нет ни малейшего сочувствия. Неплохое решение для поддержания рейтинга.

Несмотря на то, что я уверен – подавляющее большинство наших соотечественников к принятому закону относятся положительно, все же отмечу несколько моментов, которые мне кажутся неоднозначными.

Первый. Эмпирический опыт показывает, что ужесточение наказания за тяжкие преступления напрямую практически не влияет на их количество. Это нам, нормальным людям, кажется – мол, если за определенное действие сажают на много лет, а то и на всю жизнь, то совершать это действие ну точно не стоит. Преступник же находится в базовом конфликте с обществом и, зачастую, в весьма специфическом низкосоциальном окружении, и думает совершенно иначе – для него ужесточение потенциального наказания приравнивается к росту ставок и повышению цены за ошибку. То есть гадость он все равно совершит, вопрос в том – как сильно потом скрываться и как отчаянно отбиваться, когда придут. Тем более, если речь идет о педофилии как психической девиации, то человеку вообще не до законов и не до правил.

Это значит, что ожидать снижения количество преступлений на почве педофилии, просто ужесточив наказание, вряд ли стоит.

Второй. Принятый закон де-факто приведет к тому, что мы, конечно, будем более успешно и куда более надолго сажать педофилов. Но – ценой жизни детей. То есть, вот человек сделал нечто с ребенком – сел. Вышел, сделал нечто еще с одним (и ладно, если только одним) – сел пожизненно. И вроде как общество и государство достигло цели – очень, очень плохой человек больше никогда не сделает ничего плохого ни одному ребенку. Но плата за это – жизни минимум двух детей. Вас устраивает?

Еще один нюанс, о котором не хочется думать простым людям, но вообще-то стоило подумать тем, кто законы принимает. Предположим, есть педофил, который знает, что за его действия полагается пожизненное заключение. Но его извращенная природа приводит к преступлению и – предпочтет ли он оставить жизнь своей жертве и этим повысить свои шансы сесть до конца дней, или примет несколько иное решение? Повторюсь, думать об этом страшно, мерзко и неприятно, но у нас для анализа подобных вариантов есть специальные люди, получающие большие деньги из наших налогов.

Третий. Неужели ни в одной начальственной голове не возникает никакой мысли о том, как предотвращать преступления, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних? Чтобы человек, у которого в голове завелись такие мысли, не варился в котле со своими внутренними демонами (с последующими чудовищными поступками), а мог куда-то прийти и получить квалифицированную помощь. Остаться просто человеком с психическими отклонениями, пить какие-нибудь таблетки или всю жизнь ходить к специалистам и там лежать на кушетке и изливать душу, но не превратиться в преступника и не сломать жизнь ребенку, а то и не одному.

Но у нас об этом нет никакого разговора. У нас продолжается махровое людоедство, только в этот раз – в приличном обличье. Мы, мол, содомитов проклятых сажаем. Вы-то сажаете, молодцы. Но вы выбрали самый простой путь – хватать уже совершившего нечто преступника. А заплатят за вашу возможность закрыть его до конца дней чьи-то дети.