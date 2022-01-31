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​… И не забудь про меня

Журналисты почтили память бессменного редактора газеты «Нефть Приобья» Людмилы Стояновой

​… И не забудь про меня
Фото В. Самусенко и Л. Захаровой

21 января в Сургутском Доме журналистов состоялась презентация книги из серии «Живая память», посвященной 75-летию со дня рождения мастера пера, создателя и первого директора рекламно-издательского информационного центра «Нефть Приобья» Людмилы Стояновой.

В сборник вошли воспоминания коллег Людмилы Семеновны, а также заместителя генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» по кадрам Михаила Кириленко.

В зале присутствовали корреспонденты из местных СМИ. Галина Кондрякова, Анжелика Давыдова, Эмма Зарипова, Алла Ярошко, Галина Батищева, Людмила Захарова, Валентина Молчанова, Владимир Заенчковский делились своими незабываемыми моментами, и, хотя сотрудничали в разное время со Стояновой, характеризовали ее как сильную и яркую личность, отмечая профессионализм, настойчивость, целеустремленность. Ее любили за душевную щедрость и безусловное, врожденное благородство мысли, слова и поступка.

«Эх, не перечислить всего! Это она стояла у печатного станка, когда верстался первый номер нефтяной газеты за 1978 год! Это она вынашивала идею полиграфического подразделения в структуре Сургутнефтегаза! А затем возглавляла созданное ею производство, по крупицам формируя коллектив и создавая материально-техническую базу», - эмоционально подметила автор-составитель издания Алла Ярошко.

… Людмила Стоянова родилась 15 января 1947 года в д. Ново-Николаевке Приморского района Крымской области. Окончила среднюю школу с серебряной медалью и поступила в Одесский государственный университет на филологический факультет.

Работала учителем русского языка и литературы, литсотрудником в редакциях газет Кемеровской и Крымской областей.

Из солнечного Крыма в январе 1973 года Людмила приехала в заснеженный Сургут вслед за супругом (Яков Стоянов трудился монтажником на строительстве Сургутской ГРЭС). Устроилась по профессии - корреспондентом в многотиражку «Энергостроитель». В 1978 году ее пригласили в созданную при парткоме ПО «Сургутнефтегаз» газету «Нефть Приобья». Когда Людмилу Семеновну назначили главным редактором этой газеты, а затем директором РИИЦ «Нефть Приобья», она себя проявила как деловой и принципиальный руководитель.

В 2010 году, перед отъездом в Крым, Стоянова опубликовала свои заметки о сургутской жизни в сборнике под названием «… И не забудь про меня», где строками стихотворения Александра Кочеткова «С любимыми не расставайтесь» простилась со своей любимой «Нефтью Приобья» - газетой и РИИЦ, ставшими ее судьбой.

Не знаю, стоит ли в короткой заметке о коллеге перечислять ее трудовые и общественные награды. Их очень много, и все они получены Стояновой заслуженно.

Людмила Семеновна Стоянова ушла из жизни в мае 2021-го, полгода не дожив до своего 75-летия.


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