«Аэрофлот» покидает Сургут потому, что жители города становятся более бедными и менее требовательными

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал выпуск «О чем говорят», посвященный уходу «Аэрофлота» из Сургута.

Есть ли тайный или явный смысл ухода «Аэрофлота» из Сургута? Да нет. Со стороны авиаперевозчика это все логически объяснимо. Статус города, контингент пассажиров и другие факторы заставила «Аэрофлот» отдать это направление своей дочке «Победе». Для города это своего рода индикатор потери престижности.

Почему? Сравним – если жителям города для поездки в тот же Ханты-Мансийск предложили вместо комфортабельного междугороднего автобуса с удобными креслами обычный городской рейсовый автобус, в котором есть жесткие сиденья и вещи нужно тащить с собой, а не сдавать в багажное отделение. Или скажем на жд-транспорте вместо электрички «Ласточка» с удобными комфортабельными креслами и прочими наворотами предложили бы электричку с жесткими сиденьями. Понятно, цену за дискомфорт снизили. Согласились бы вы на такой сервис? Это как посмотреть.

Для граждан, у которых экономия на первом месте – да. Все равно едет же. Или таких не просто много, а очень много – почему не снизить комфортабельность предоставления услуг по перевозке?

Уход «Аэрофлота» из Сургута также содержит тайный смысл стратегии властей округа в развитии города. И не только округа, а, возможно, и на федеральном уровне. Вот буквально вчера Марат Хуснуллин похвалил всю Тюменскую область за ударные темпы строительства жилья. В пересчете на одного жителя построено за 2021 год 1,8 квадратных метра. А если в переводе на обычные цифры, то в на юге области строят более 1,6 млн квадратов, в ХМАО районе 1 млн квадратов жилья, причем львиная ее доля в Сургуте. А по доступности ипотеки (это когда 50 процентов жителей могут приобрести жилье в ипотеку) Югра на третьем месте после Ямала и Чукотки.

О чем это говорит? Это говорит об ипотечном рабстве, процветающем в Югре. Это говорит о том, что Сургут, как пылесос, притягивает своей привлекательностью получить жилье и более высокие доходы из депрессивных и дотационных регионов страны. Это говорит о том, что Сургут может потесниться и принять еще сотню другую тысяч жителей на проживание, а местные жители немножко уплотняться в школах, в поликлиниках и в другой социальной сфере. Полетают «Победой», ибо ипотека заставляет экономить на всем. Временно это все, как бы. А затем по концессии или иным способом построят школы, больницы и поликлиники и другие социально-культурные объекты.

Хотя на культурные объекты у прибывающих из других регионов запроса как бы нет. Не требуют они ничего. А посему если нет запроса, то можно сносить «Аврору», а не капитально ремонтировать и превращать досуговый культурный центр шаговой доступности. Можно не мечтать о неком музейно-культурном или просто деловом культурном центре в здании «Вершине».

Поэтому запросы нынешних граждан Сургута и не только их рождают соответствующие предложения. Поэтому уход «Аэрофлота» это индикатор стратегии нынешних властей в развитии города и не более того.

Но стратегия «Аэрофлота» более чем понятна. А вот стратегию властей сегодня понять трудно. По их стратегии граждане должны летать лоукостерами, где экономят на всем: на еде, на обслуживании на борту и в аэропортах, где делают платными печать посадочных талонов и экономят на сантиметрах багажа.

По их стратегии граждане должны жить в гетто-муравейниках, где нет школ, детсадов и культурных объектов. По их стратегии граждане должны смириться с повышением цен на продукты питания, ЖКХ прочих необходимый набор социальных услуг необходимый для выживания. Почему? А потому как сегодняшний бизнес просчитал все расходы граждан до копейки и посчитал, что летать самолетами «Аэрофлота», жить в нормальных жилых домах с соответствующей инфраструктурой, где создана соответствующая культурная среда – это, по их мнению, непрофильные затраты в структуре заработной платы большинства граждан, которые уменьшают их экономические показатели. Такие, как прибыль и капитализация компаний. А потому все должно быть сверхэкономно. Должно хватит на выплату ипотеки, жратву, одежду… и полеты лоукостером.

Бизнес с некоторой натяжкой можно понять. Ничего личного. Но власти с этой стратегий мостят будущее страны в ад. Сегодня они экономят на школах, на культурно- досуговых центрах, на музеях и прочих социально-культурных объектах. Я не говорю о здравоохранении. Пример? Что в Сургуте ввели из объектов социально-культурного назначения? Не знаю. А что снесли или хотят снести? Пожалуйста: ДК «Геолог» доведен до аварийного состояния и случившийся там пожар прекратил его существование. Кинотеатр «Рубин» превратился то ли автосалон, то ли еще во что-то. Вычеркнули. ДК «Строитель» на старте сноса. Кинотеатр «Аврора» приговорен властями к сносу. И будет вычерпнут из культурной среды.

Похоже, что власти Сургута решили разобраться с тем, что имеется, таким радикальным способом. Нет объекта культуры – нет проблемы с ним. За двадцать миллионов рублей можно снести все, что угодно. Но построить в Сургуте нечто подобное, похоже, властям не удастся никогда в обозримом будущем. Потому как, согласно стратегии окружных властей, денег на строительство и – Боже упаси – на приобретение недвижимости под культуру никогда нет, и не будет. Даже на ремонт существующего объекта культуры, как «Аврора», окружные власти не дали ни цента. И, видимо, за счет городского бюджета и налогоплательщиков Сургута будет произведено это варварское действо.

А что же делать детям и подросткам, проживающим в гетто-муравейниках, в свободное время? Правильно. Проводить время в смартфонах и морально разлагаться. Это что, стратегия властей? Так хоть бы цирк в Сургуте построили. Настоящий шикарный цирк, с клоунами и тиграми, куда можно было сводить детей и самим отдохнуть. Но, право, не дав детям возможности побывать в цирке, власти лишают детей счастливого детства.

Поэтому стратегию властей в долгосрочной перспективе понять невозможно. Обитатели гетто-муравейников, черпающие «культуру» из смартфонов, могут привести наше страну к цугундеру. И поручение президента РФ о внесении идей по созданию реестра токсичных материалов в интернете вряд ли поможет. Просто идет процесс неуправляемый дебилизации, грубо говоря, наших детей и общества в целом.

Также вряд ли поможет поручение президента внесения идей по назначению пенсий, регистрации их и оказания медицинской помощи гражданам без определенного места жительства, проще говоря, БОМЖЕЙ.

К чему я это все говорю? К тому, что часть населения Сургута, наиболее квалифицированная и образованная, будет вытесняться вновь прибывающими малоквалифицированными гражданами со всей России. Что этот процесс будет генерироваться и дальше. Чего тогда стоят рассуждения властей о креативной индустрии и будущем города как наукограда. На чем они основаны? Вопрос повисает в воздухе без ответа.

К «Аэрофлоту» в данном случае претензий нет.