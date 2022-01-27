Майнинг и криптовалюты нужно не запрещать, а легализовывать и развивать

Вчера Владимир Путин заявил, что Россия относительно других стран, ввиду наличия свободных энергомощностей, имеет преимущество в криптомайнинге.

Ранее в октябре прошлого года российские нефтяники предложили майнить криптовалюту на месторождениях. По информации РБК, «Газпром нефть» уже официально занимается майнингом на месторождениях.

Учитывая лидирующую позицию нашего округа в производстве электроэнергии, а также попутного газа, из которого можно производить электроэнергию, Югра может стать пилотным регионом для создания нормативной базы в целях регулирования рынка криптовалюты в России. Причин сделать это, по моему мнению, больше, чем в любом другом регионе.

Напомню, что правительство автономного округа имеет позитивный опыт опережающего законотворчества по вопросам креативных индустрий и дополнительного социального обеспечения населения.

Полноценная легализация майнинга позволит создать новые рабочие места в крупных и отдаленных районах региона, создаст дополнительные источники дохода для населения, задействует креативное, интеллектуальное и современно мыслящее молодое поколение, увеличит приток инвестиций в Югру и увеличит потребление электроэнергии в округе, позволит пересмотреть цену электроэнергии для юридических лиц (снизить с коридора 6-7 рублей).

Не за горами то время, когда все картинные галереи и музеи округа будут работать со всем миром через технологию NFT, школьники – зарабатывать на GameFi, пенсионеры – получать доход от криптоферм в гараже. Появятся предприниматели по обслуживанию оборудования, студенты будут создавать компьютерные игры и выпускать токены от проектов «сделано в Югре».

Поддерживаете ли вы такую инициативу?

Понимаете ли вы, о чем речь?

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