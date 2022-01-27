Югорчане не очень активно сортируют мусор. А что сделано, чтобы они эти занялись?

Наш региональный оператор по обращению с отходами «Югра-Экология» накануне пожаловался на то, что жители региона не очень охотно и активно сортируют мусор. Мол, в трех городах – Югорске, Урае и Нижневартовске – поставили 218 контейнеров под раздельный сбор сухих и влажных отходов, а люди кидают туда что попало. Хотя казалось бы – кладешь в один мешок пластик, картон, стекло и бумагу, в другой – все остальное, и выбрасываешь в соответствующий контейнер. Чего сложного?

Правда, в том же сообщении сказано, что в этих трех городах за год отсортировали 258 тонн пластика и 309 тонн стекла. То ли это часть жителей все же проявила благоразумие, то ли самоотверженные работники «Югры-Экологии» и подрядчиков постарались отделить зерна от плевел, но все же. Больше 500 тонн полезного продукта для переработки достали. Это явно больше ноля.

Вообще в любой непонятной ситуации ругать граждан и выставлять их эдакими неразумными и диковатыми товарищами – это в России добрая традиция. Если что идет не так – обвиняй людей, и в ответ получишь сплошные одобрительные кивки, типа: «Ну да, да, точно, я вот сам видел, у меня соседи такие же, это у нас менталитет такой». Но все это, конечно же, полная глупость.

Если говорить о конкретной ситуации с раздельным сбором мусора – лично я могу привести противоположный пример. В моем дворе в Тюмени еще до мусорной реформы стояла большая клетка для сбора пластика. И забивалась она – только в путь. Народ с большим энтузиазмом засовывал туда всякие бутыли из-под воды, емкости из-под бытовой химии и прочее. Потому что все было просто и понятно.

Сейчас что? Поставили несколько одинаковых контейнеров, на одном повесили картинку о том, что «сюда кидать пластик-стекло», а на другом – «смешанные отходы». Если кто-то полагает, что подобного набора действий должно хватить на то, чтобы добиться поставленной цели по раздельному сбору отходов… Как вам сказать. Это большая ошибка.

Даже если авторам идеи кажется, что они провели большую разъяснительную кампанию – например, повесили агитплакаты на подъездах и у самих мусорных площадкок, и, может, даже что-то разместили в соцсетях на эту тему – я могу как работник СМИ с немаленьким стажем сказать, что этого недостаточно.

Чтобы приучить людей, которые никогда либо почти никогда не сортировали мусор (сбор макулатуры и стекла в советские и раннероссийские годы не в счет, это было слишком давно), нужно провести титаническую разъяснительную работу. Которая усложняется тем, что внимание аудитории растащено по разным информационным уголкам и не ограничивается, как раньше, двумя телеканалами, тремя радио и четырьмя газетами. Сейчас придется бегать и стучаться в десятки разных дверей, причем по многу раз, чтобы добраться до сколько-нибудь существенной доли людей.

И бесконечно повторять, объяснять и отвечать на вопросы. Например, как-то убедить наших земляков в том, что содержимое контейнера, куда они тщательно отбирали стекло-пластик, не вываливается потом в одну кучу с мусором из «смешанных отходов». Рассказать, как это повлияет на оплату за вывоз ТБО (по логике она должна снизиться – иначе смысла в этой истории станет значительно меньше). Что потом происходит с рассортированным мусором. Проводить экологические акции, где все это объяснять еще много раз.

(К слову – не стоит недооценивать мощь экологических активистов и общественников, которые могут внести значительный вклад в популяризацию раздельного сбора мусора. Их руками при поддержке копеечных окружных грантов можно развернуть довольно серьезную работу)

И, разумеется, плотно заниматься этим стоило начать года два назад. Так что если пилотный проект по раздельному сбору мусора планируется распространить с трех годов на весь автономный округ, то начинать информационную кампанию в округе нужно уже сейчас.

Итого – я бы на месте регионального оператора не жаловался на неохотно разделяющих мусор жителей трех городов, а похвалил бы тех сознательных граждан, кто уже начал это делать, и рассказал, как всем нам стоит брать с них пример, и как это все улучшит нашу жизнь.