«Аврору» в Сургуте можно и нужно было сохранять

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал новость о планируемом сносе кинотеатра «Аврора» в Сургуте.

Со старыми советскими кинотеатрами просто беда. Власти никак не могут их пристроить, вернее, встроить в существующую архитектурную ткань города. Пардон, встроить в коммерческую ткань города. А посему у них возникает одно и то же решение. Радикальное. Сносить. А что же будет на его месте? А будет-таки опять сквер.

Несмотря на то, что по архитектурному решению этот кинотеатр прекрасно вписывался в образовавшийся треугольник ул. Магистральная – проспекта Ленина. Несмотря на то, что кинотеатр являлся памятным местом для нескольких поколений жителей города. По крайней мере двух поколений точно.

А вот за снесенный уже кинотеатр «Октябрь» обидно вдвойне. Ибо он был памятным местом для встреч нескольких поколений сургутян, начиная с 50-х годов. И после реставрации в 1967 году он стал вполне модерновым кинотеатром, головным кинотеатром Сургута, где первыми демонстрировались все новые фильмы. Но тот кинотеатр был из ряда архитектурных исторических памятников деревянного зодчества сродни многострадальному Дому Пионеров. «Октября» уже нет и в прямом, и в переносном смысле. Но Дом Пионеров еще не потерян окончательно. Есть надежда на продолжение его жизни.

А вот что же «Аврора»? А «Авроре» вслед за «Октябрем» власти города вынесли приговор – мол, снесем. Мол, аварийный он. Так ли это на самом деле? Действительно ли в городах и весях страны сносят здания старых советских кинотеатров ввиду аварийности оных?

Как будто нет. Так в чем же проблема старых советских кинотеатров? Опять-таки – что делается со старыми советскими кинотеатрами в Москве. Ведь там их в советское время понастроили в каждом районе города, а это почти сотня зданий старых советских кинотеатров. И город после остановки проката фильмов в них долго искал и ищет еще сейчас им применение. Конечно, там простора для применения больше, и на их основе возникли и театр «Сатирикон» Константина Райкина, и театр Армена Джигарханяна, и концертный зал «Градский Холл», и много других площадок известных театральных и артистических деятелей. В которых новые владельцы что-то пристраивали, что-то капитально отремонтировали, где-то навели лишь косметику.

Но главное. Там речь о сносе зданий старых советских кинотеатров, так чтобы на их месте рубить сквер или парк, не идет. Такого решения просто не возникало. Просто стоят они и ждут своего нового хозяина – инвестора. И они находятся. Отсюда вопрос: а почему там, в столице, старые советские кинотеатры не аварийные? Ведь построены они гораздо раньше «Авроры», и построены из тех же материалов и конструктива, что и наша «Аврора»?

Что там, строители были лучше? Таки опять нет. В Сургуте наш кинотеатр строили не «трудящиеся из Средней Азии», а наши советские инженеры и рабочие, по советским СНиП во главе с будущим мэром города Александром Леонидовичем Сидоровым. А этот факт о многом говорит.

Так вот, в Москве проблему старых советских кинотеатров, вернее 39 из них, решили с помощью инвестора «АДГ-групп» братьев Печерских. Город передал 39 кинотеатров этому инвестору, и сейчас на их месте строятся районные досуговые центры под общим брендом «Место встречи» с сохранением функционала районного кинотеатра. Конечно, это тоже неоднозначное решение, ведь вместо ранее многообразия архитектурных решений зданий старых советских кинотеатров на месте будут построены здания районных досуговых центров проекта одного из западных архитекторов, что-то вроде нашей «Вершины», но масштабами поменьше. Конечно, это тоже вызывает недовольство жителей города, потому как исчезают исторические здания кинотеатров, теряется исторический облик города. Но хоть что-то.

Но это же не просто – снести и разбить сквер. Где зимой будет зиять пустое пространство треугольника на месте здания, занесенное снегом.

Похоже, что власти решили не заморачиваться с «Авророй» и радикально решить проблему последнего в городе советского кинотеатра, что при всей унылости и однообразии в городской архитектуре снос этого здания нанесет непоправимый ущерб внешнему облику города. Ведь как ни крути, оно находилось на своем месте и при соответствующем ремонте могло еще долго служить памятным местом встреч для жителей города. Как и ранее, когда-то туда приходили наши родители, потом приходили мы, и сейчас могли приходить наши дети и внуки. Так вот и обрывается связь поколений жителей нашего города. Жаль.