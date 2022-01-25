16+
Логотип Сиапресс
USD  77,3649   EUR  87,5925  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Немедицинский вопрос

Унижения на работе – обычная практика российского менеджмента. Это нормально?

​Немедицинский вопрос
Фото: pixabay.com

Рассказ Олеси Губановой о происходящем в Сургутской травматологической больнице неприятен. Но разве он шокирует? Разве для нас необычно то, что на работе руководитель чувствует свое право унижать, оскорблять, вынуждать к неоплачиваемым переработкам? Нет. Это обычное дело. Мне кажется, такими историями могу поделится сотрудники учреждений образования, здравоохранения, культуры, силовых ведомств, администраций, крупных, средних и мелких коммерческих предприятий. Жесткий менеджмент стал для России нормой задолго до того, как Дэн Кеннеди написал свой бестселлер.

Мы не знаем, правда ли то, что рассказала медсестра оперблока – человек может быть субъективным, может говорить, руководствуясь своими мотивами. Мы это понимаем. Но у нас нет какого-то явного повода сомневаться в ее словах.

Наш опыт показывает, что так бывает так, что жесткий руководитель может довести до крайности. Вы же помните следователя из Лангепаса, которая покончила с собой из-за неприятностей на работе?

Но самое неприятное то, что система до сих пор не готова признать эту проблему. И причина проста. Признание проблемы полностью сломает систему.

Представим (чисто гипотетически), что в больнице признают: да, у нас, действительно, проблемы с руководством этой службы, мы ее меняем. Тут же появится десятки, а то и сотни таких же угнетенных работающих в разных сферах. К чему это приведет?

Надо будет менять всех управленцев, потому что они умеют управлять так, как умеют. Нанимать только профессиональные кадры, а не чьих-то протеже. Полностью соблюдать трудовой кодекс, а это дополнительные траты, например, на переработки. Я уж не говорю о том, что в любой сфере должен соблюдаться профессиональный кодекс.

А у нас в обществе руководитель ведущий планерку, не переходя с матерного на русский, вызывает скорей уважение, чем осуждение. Для меня это вообще не постижимое противоречие. С одной стороны, никто из нас не хочет, чтобы нас материл и унижал начальник. С другой стороны, если в сеть сливают видео матерящегося на подчиненных высокопоставленного чиновника, то пост собирает десятки хвалебных комментариев: «Вот это мужик!». Видимо, у нас что-то с ценностями. И до сих пор уважение у нас вызывают не профессионалы, а те, кто смог вырвать должность силой и напором.

И печальнее всего, что угнетенными на работе у нас до сих пор могут быть профессионалы. Врачи, учителя, следователи – люди, которые вложились в свое образование, которые наработали опыт в профессии. Никто им не гарантирует уважения со стороны руководства, справедливых условий труда, соблюдения их трудовых прав. При этом я сознательно назвала профессии, в которых по определению не может быть легко. Студент-медик с первого курса знает, что ему придется пройти через чистилище, чтобы освоить профессию, стать врачом – долгий и очень сложный путь.

Я не говорю: ой, давайте таксистов и уборщиц унижать. Нет, никого не надо унижать, права всех должны быть соблюдены. Но проблема в том, что система управления, построенная на унижении, так встроена в наше общество, что вполне себе жертвует незаменимыми профессионалами, чтобы сохранить себя.

К сожалению, все так сложилось сейчас, так переплелось, что решение проблемы в одном маленьком отделении одного не самого большого учреждения огромной страны может привести к непредсказуемым последствиям. По сути, вопрос унижения на работе – политический вопрос. Потому что, если управлять людьми не унижением и запугиванием, то надо переходить на жизнь по закону.

Может быть, я не права и слишком нагнетаю? Мне интересно послушать ваше мнение, а еще лучше – истории, которые докажут, что все не так плохо, как мне мерещится.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:23, просмотров: 114, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 11:52
проблема унижения на работе, везде и повсеместно! Думаете где то люди обременённые небольшой властью ведут себя по другому?! В прокуратуре, полиции - разве по другому? В армии?! В любом коллективе так же!
Да что коллектив, посмотрите как сами относимся к тем же продавцам в магазинах, уборщицам, дворникам. смотрим с пренебрежением. Как на людей второго сорта. Типа никуда не берут - пошел в дворники или уборщицы. А на доставщиков, курьеров, относимся к ним , как?!
Офицантов гнобим, можем оскорбить.. Снять видео - выложить в интернет.. Смотрите какие они, люди второго сорта.
Такое же отношение и к религиям. Есть титульная, есть все остальные.
С этим бороться ?! Да я вас умоляю. Это было и есть во все времена и везде! Про нации говорить или сами все поймете и вспомните свое отношение?
Жизнь такая жестокая.Она была всегда.. И везде..

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Врачи Сургута ищут автоволонтеров, готовых развозить терапевтов и педиатров по вызовам 1663
  2. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 1466
  3. В Сургуте предприниматели просят у мэрии место для парковки грузовиков 1004
  4. Сургутяне получили условные сроки за незаконный покер 986
  5. СМИ: налог на вклады затронет россиян со сбережениями от 700 тысяч рублей 970
  6. ​«Чемпионы разминки». Югорские юмористы попали в высшую лигу КВН 962
  7. На борьбу с сугробами в Сургуте отправится новый снегопогрузчик 953
  8. ​В Сургуте 85 детсадовских групп ушли на карантин из-за ОРВИ 897
  9. Cнимать квартиру или брать ипотеку? 868
  10. 12 сургутских дач временно останутся без света 864
  1. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 5176
  2. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 4698
  3. В Нижневартовске пропала 17-летняя девушка. UPD 4293
  4. В Югре вынесен приговор водителю, сбившему на остановке женщину с сыном 4275
  5. ​Пока невидимый широкому кругу, но важнейший процесс борьбы за приличный облик города идет в Сургуте 3914
  6. Напавший на врача после осмотра жены югорчанин избежал наказания 3210
  7. В Нижневартовске нашли замену арестованному из-за коррупции Александру Макарикову 3173
  8. ​Андрея Филатова просят оставить «Аэрофлот» в Сургуте 3069
  9. Опального югорского бизнесмена Копайгору отправили под домашний арест 2729
  10. В Югре ввели новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом 2545
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 29028
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 20444
  3. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 11453
  4. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 11167
  5. В Нижневартовске при пожаре в садовом товариществе погибла женщина 10034
  6. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 10011
  7. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 9847
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8845
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8731
  10. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 7536

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика