Унижения на работе – обычная практика российского менеджмента. Это нормально?

Рассказ Олеси Губановой о происходящем в Сургутской травматологической больнице неприятен. Но разве он шокирует? Разве для нас необычно то, что на работе руководитель чувствует свое право унижать, оскорблять, вынуждать к неоплачиваемым переработкам? Нет. Это обычное дело. Мне кажется, такими историями могу поделится сотрудники учреждений образования, здравоохранения, культуры, силовых ведомств, администраций, крупных, средних и мелких коммерческих предприятий. Жесткий менеджмент стал для России нормой задолго до того, как Дэн Кеннеди написал свой бестселлер.
Мы не знаем, правда ли то, что рассказала медсестра оперблока – человек может быть субъективным, может говорить, руководствуясь своими мотивами. Мы это понимаем. Но у нас нет какого-то явного повода сомневаться в ее словах.
Наш опыт показывает, что так бывает так, что жесткий руководитель может довести до крайности. Вы же помните следователя из Лангепаса, которая покончила с собой из-за неприятностей на работе?
Но самое неприятное то, что система до сих пор не готова признать эту проблему. И причина проста. Признание проблемы полностью сломает систему.
Представим (чисто гипотетически), что в больнице признают: да, у нас, действительно, проблемы с руководством этой службы, мы ее меняем. Тут же появится десятки, а то и сотни таких же угнетенных работающих в разных сферах. К чему это приведет?
Надо будет менять всех управленцев, потому что они умеют управлять так, как умеют. Нанимать только профессиональные кадры, а не чьих-то протеже. Полностью соблюдать трудовой кодекс, а это дополнительные траты, например, на переработки. Я уж не говорю о том, что в любой сфере должен соблюдаться профессиональный кодекс.
А у нас в обществе руководитель ведущий планерку, не переходя с матерного на русский, вызывает скорей уважение, чем осуждение. Для меня это вообще не постижимое противоречие. С одной стороны, никто из нас не хочет, чтобы нас материл и унижал начальник. С другой стороны, если в сеть сливают видео матерящегося на подчиненных высокопоставленного чиновника, то пост собирает десятки хвалебных комментариев: «Вот это мужик!». Видимо, у нас что-то с ценностями. И до сих пор уважение у нас вызывают не профессионалы, а те, кто смог вырвать должность силой и напором.
И печальнее всего, что угнетенными на работе у нас до сих пор могут быть профессионалы. Врачи, учителя, следователи – люди, которые вложились в свое образование, которые наработали опыт в профессии. Никто им не гарантирует уважения со стороны руководства, справедливых условий труда, соблюдения их трудовых прав. При этом я сознательно назвала профессии, в которых по определению не может быть легко. Студент-медик с первого курса знает, что ему придется пройти через чистилище, чтобы освоить профессию, стать врачом – долгий и очень сложный путь.
Я не говорю: ой, давайте таксистов и уборщиц унижать. Нет, никого не надо унижать, права всех должны быть соблюдены. Но проблема в том, что система управления, построенная на унижении, так встроена в наше общество, что вполне себе жертвует незаменимыми профессионалами, чтобы сохранить себя.
К сожалению, все так сложилось сейчас, так переплелось, что решение проблемы в одном маленьком отделении одного не самого большого учреждения огромной страны может привести к непредсказуемым последствиям. По сути, вопрос унижения на работе – политический вопрос. Потому что, если управлять людьми не унижением и запугиванием, то надо переходить на жизнь по закону.
Может быть, я не права и слишком нагнетаю? Мне интересно послушать ваше мнение, а еще лучше – истории, которые докажут, что все не так плохо, как мне мерещится.
Да что коллектив, посмотрите как сами относимся к тем же продавцам в магазинах, уборщицам, дворникам. смотрим с пренебрежением. Как на людей второго сорта. Типа никуда не берут - пошел в дворники или уборщицы. А на доставщиков, курьеров, относимся к ним , как?!
Офицантов гнобим, можем оскорбить.. Снять видео - выложить в интернет.. Смотрите какие они, люди второго сорта.
Такое же отношение и к религиям. Есть титульная, есть все остальные.
С этим бороться ?! Да я вас умоляю. Это было и есть во все времена и везде! Про нации говорить или сами все поймете и вспомните свое отношение?
Жизнь такая жестокая.Она была всегда.. И везде..