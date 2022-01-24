Кто на самом деле нагнетает военную истерию на границах с Россией

США осознано нагнетают в Европе истерию о «неоимперских» амбиций России, угрозе захвата для размещения дополнительных военных сил по линии НАТО, а по сути оккупации, увеличения военных расходов, вовлечение стран Европы в военный конфликт с Россией.

США и союзники вынуждены создавать конфликты для поддержания собственного экономического благополучия. Им не нужна ни развитая Европа, ни растущая экономическая мощь Китая, ни самостоятельная внешняя политика России. Им нужно поддержать собственную экономику с помощью размещения долговых обязательств и утечки капитала из нестабильных регионов.

Подробнее об этом я писал ранее на siapress.ru.