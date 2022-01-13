Как я познакомилась с Екатериной Логиновой

С известной в Сургуте, да и во всей Югре и России личностью культуры, журналистом, писателем Екатериной Степановной Логиновой мне посчастливилось познакомиться в 2019 году. Именно тогда я решила пополнить ряды творческих и талантливых людей, которые информируют общественность о происходящих в мире событиях.

Собрав необходимый пакет документов и пройдя очную защиту, была принята в Союз журналистов России! Конечно, чувства радости переполняли меня. Тот важный день помню, как сейчас... Чуткое отношение и заинтересованность выдающегося журналиста в начинающих авторах больше всего меня поразили. Тогда Екатерина Степановна отметила: «Чтобы стать настоящим профессионалом пера, надо по-настоящему любить это ремесло, вкладывать в текст всю свою душу. Тогда все получится!».

Эти слова настолько вдохновили меня и побудили к написанию очерка про талантливого поэта нашего региона Сергея Ильиных «Судьба и лирика души сибирского поэта». Сергей Владимирович является членом Сургутской общественной организации журналистов, которую с 2016 года возглавляла Екатерина Степановна. Вкладывая свою душу, я старалась максимально точно передать переживания главного героя. После выхода материала на страницах городской прессы мне поступил звонок от неизвестного номера. Это была сама Екатерина Степановна! Ее спокойный и чарующий голос останется в памяти многих людей навсегда... Она поблагодарила за работу и призналась, что давно не читала такого проникновенного материала.

А потом был городской конкурс «Журналист года», бессменным председателем которого была Екатерина Логинова, стоявшая у истоков создания тележурналистики в регионе. Мой журналистский труд отметили в специальной номинации, а значит я на верном пути…

Екатерины Степановны Логиновой не стало 11 января… Я благодарна судьбе, что этот прекрасный и лучезарный человек, мастер своего дела повстречался на моем пути.