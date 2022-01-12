Когда человек уходит, мимолетные мгновения всплывают в памяти и создают портрет большой уникальной личности

Во-первых, я был уверен, что Логинова проживет до ста лет. Это достаточно просто - вычислить, сколько проживет человек. Если у него какая-то хроника – а Логинова хроник с болячками – то сто процентов, что с этим жить можно долго, хоть и сложно. Почему-то считается (у меня полно примеров), что те, у кого долгоиграющая история болезни, тот, назло науке, скрипит из последних сил. А кто типа здоровенький такой и весь из себя – бац! – и отбросил копыта, оставив в полном изумлении публику в самом неожиданном месте. Логинова совершенно не собиралась никого оставлять. Никаких намеков, несмотря на то, что и одышка, и сахар, и стенокардия. Ни малейшей жалобы на здоровье. Абсолютный оптимизм. Так Логинова и жила. На вопрос при каждой встрече: «Как дела?» - следовал прогнозируемый ответ: «Ну жива пока».

Во-вторых, я твердо смирился с мыслью, что «если не Логинова – то кто?!». Метафизически, без какого-то конкретного повода. С мыслью этой смирился не я один. Все без исключения. Когда Валерий Матвеев, муж Логиновой, покинул нас ради вечного покоя там, наверху (хотя все мы знаем, что Матвеев, вывший ответсек нашей alma-mater, «К победе коммунизма- Сургутская трибуна», к вопросу переселения душ всегда относился рационально, то есть агностически), ни у кого (ни у кого?) не возникло и сомнения в том, кому вверить штурвал слабеющего союза журналистов. Логинова! Легенда, легендище журналистики! Она поведет корабль пера и микрофона по волнам этого странного времени, где словосочетание «член союза журналистов» непонятно никому, если только не носителю оного. Да и то. Нынче такие «члены» союза журналистов, что не удивлюсь, если и они не поймут, что за звание им даровано профессией.

Логинова была из тех, кто смотрел на проблему трезво. (Это несмотря на то, что посидеть с ней и выпить водки – настоящие советские журналисты не приемлют иного напитка – было не просто цеховым ритуалом, а истинным творческим наслаждением.). Логинова рассуждала так.

- Самборский, ты пойдешь в члены? (это мы на каком-нибудь… ну, допустим, банкете в Сургутнефтегазе).

- Степановна, Екатерина, дорогая моя. Я уже стар. Да и похож ли я на члена?

- Ты на член не похож. Но ты еще и не стар. Не зазнавайся. Ты меня правильно понял?

- Абсолютно. А вот кстати, «Абсолют». По одной?

- Глупый вопрос… Но кто-то же должен! Если не ты, то – кто?

Чокаемся. Обнимаемся. Логинова всегда говорит в упор, никакой дистанции. Я всегда боялся, что она хочет навалиться на меня и задушить в объятьях.

- Так кто, Самборский?! Я тут чем командовать должна? Союзом, или жопой этой?

Жопа – это не просто одно из любимых словечек Логиновой, это фундаментальное обозначение всего вокруг, и необязательно плохого, хотя плохого преимущественней. Впервые я услышал от нее эту «жопу» году в… 1990-м, кажется. Да, да, даже я уже существовал тогда в качестве осознанного журналистского персонажа – представьте, что из себя с ее опытом представляет Логинова!

В общем, 1990 год. Мы проводим сургутский рок-фестиваль «Су-РОК». Мы – это, собственно, я, корреспондентик газеты «К победе коммунизма!» (помните, Матвеев, Валерий Сергеевич, ответственный секретарь, муж Логиновой? Вот она, связь, тогда все завязалось!) и мой многолетний друг и компаньон Олег Новиков, командир отдела молодежи ДК «Энергетик». Мы сделали два рок-фестиваля – Су-Рок-90 и Су-Рок-91, вытащив из подворотен с десяток сургутских групп на «большую» сцену. Некоторые из них нам удалось записать в студиях Стаса Намина в Москве («Арт-и-Шок») и группы «Наутилус Помпилиус» в Екатеринбурге («Уличный цирк»). Слышите? Мы записали альбомы сургутских групп в лучших студиях страны! К чему я это все. Конец очередного фестиваля, последний день. В зале «Энергетика» творится что-то вакханальное: гремит музыка, зрители в полном безумстве. В этой давке обнаруживаю Логинову.

- Вы тут как?!

- Как, как. Как надо. Я тебе профессионал или жопа какая-нибудь?!

В общем, Логинова протиснулась в наш рок-фестиваль и несколько дней оттусила с сургутскими панками ради своих репортажей. (Вот ей это нафиг вообще?). «Что за тетка?» - спрашивали меня парни из разных групп, к которым Логинова приставала с вопросами. «Это правильная тетка!» - отвечал я .

Последний день фестиваля. Все отстрелялись. Кто-то из рокеров счастлив (их пригласили на запись в московскую студию), кто-то просто доволен несколькими днями успеха. Автобус. Ждем, пока все соберутся (глубокая ночь – многих надо развезти по домам). Вот уже все на местах. Полный автобус усталости и тишины. И тут в переднюю дверь вламывается великая Логинова:

- Привет, жопы!

Всем было понятно: это нежность. Рокерская сургутская братва встретила мэтра журналистики овацией.

Логинова масштабно взошла на борт. Кого-то с переднего ряда потребовала исчезнуть («дама в приоритете!»), и он беспрекословно исчез. В салон проник авторитет высшей пробы пера (неплохой каламбур, да? Логинова бы оценила), хотя несчастным рокерам-юнцам было не понять, какая нелегкая занесла эту белокурую стихию в их историю.

Логинова со своим интересом лезла везде. Рокеры? Лезет. Нефтяники? Лезет. Новая власть? Тем более лезет.

Но что важно. Логинова совершенно не противная, наоборот – своя в доску. Известны случаи, когда ее обижали (не будем сегодня подробностей), и она не отвечала ни местью, ни злобой ни хотя бы обидой. Она могла сказать так: «Ну что ж ты подвел(а) меня…» - и этого было достаточно, чтобы расставить все точки над «и».

- Хорошо, а ты книжку уже написал? – не унимается Логинова (это мы с вами вернулись к банкету).

- Нет, а надо?

- Ты ненормальный?! Ты не написал книгу?? Я тебя ненавижу! – Логинова схватила меня за грудки и царственно вдавила в кресло. – Я тебя не выпущу отсюда, пока ты не пообещаешь мне написать книгу!

- Обещаю!

- Ты еще Матвееву обещал. Две книги с тебя!

- Да вы сошли с ума! Пристали тоже! Я вам писатель, что ли?! Я журналист, а не писатель.

Логинова пыхтела как паровоз. Я думал, она играет. А она всерьез. Я стал ловить момент, как от нее избавиться. Книгу писать мне было совершенно некогда. Банкет обещал быть испорченным, если срочно не переключить внимание Логиновой на что-то другое. Сама она, правда, так не думала.

- А что, журналист не может быть писателем? Вот у меня, знаешь, сколько книг с Матвеевым?

- Много. У меня целая полка из ваших книг. Перегнали Толстого уже, - я сознательно начинал перегибать палку. Но Логиновой только того и надо:

- Хорошо хоть Толстого, а не какую-нибудь Донцову. И сколько ты из них прочитал? Короче, Самборский. Договорились. Ты обещал. Пиши книгу. Я тебе, кстати, дарила свою последнюю книжку? Шикарная. Очень трудно далась. Напомни в гардеробе, чтоб не забыла подписать.

Напоминать не пришлось, сама втиснула мне книженцию и проконтролировала, чтобы я унес ее с собой.

Когда Логинова успевала издавать свои многочисленные тома, я не понимаю. Вот этот очерк (а я подбираюсь уже к концу), с перерывами, - день работы. А еще основные дела, семейные заботы, муки творчества, в конце концов. А у Логиновой к тому же и книжки не кабинетные, она для одного Сургутнефтегаза объездила район вдоль и поперек и не по разу. А еще выпросить денег, проконтролировать типографию, распространить… Как она умудрялась?

Сижу вот, вспоминаю разные эпизоды, связавшие нас с Екатериной Логиновой – коих не такое уж изобилие. В жизни не обращаешь на них внимания, не видишь за ними масштаба личности. Рутина, повседневность. Но когда человек уходит, все эти мимолетные мгновения всплывают в памяти и создают портрет большой уникальной личности. Екатерина Логинова была личность. Красивейшая женщина, достойная жена и мать, редкого дара журналистский талант с счастливой профессиональной дорогой и ярчайшим следом в жизни тех, кому улыбнулось столкнуться с ней на перекрестках судьбы. Ушла Логинова, и перекрестки эти пусты.