Пока Сургут спит, все вокруг генерируют новые культурные проекты

Читал тут обзор крупнейших строительных и девелоперских проектов России, стартующих в 2022 году, от РБК. Там и два новых города на Дальнем Востоке, небоскребы (не те, которые 30 этажей жилья, а настоящие, с архитектурой) в Москве и Санкт-Петербурге, 27 новых станций метро в столице, платная кольцевая автодорога во Владивостоке и другое. Все здорово и, хотя формально проектов из Югры и даже большой Тюменской области там нет, мы теоретически можем похвастаться, например, началом строительства нового моста через Обь. Но.

Взгляд зацепился за пункт «Филиал Эрмитажа». Предполагается, что новое здание для одного из крупнейших российских музеев построит в Москве на территории бывшей промзоны ЗИЛ частный девелопер – «Группа ЛСР». Почему это интересно – потому что слова «филиал крупного музея» и «Югра», как ни парадоксально, можно увидеть в одном предложении, когда речь идет о Когалыме. Именно там с участием ЛУКОЙЛа и правительства Югры еще в 2020 году был открыт филиал Русского музея – крупнейшего в мире музея русского искусства.

Пусть это специально организованное помещение внутри городского музейно-выставочного центра, но это – серьезное место притяжения для культуры. В городе (не в обиду Когалыму – это прекрасное место), который примерно в шесть раз меньше Сургута. Зато когда у нас начинаются разговоры о том, что нужно создавать большой культурный проект – хоть на базе «Вершины», хоть вне ее, поднимается крик о том, что какой от этого толк и вообще это никому не надо. В маленьком Когалыме надо, в большом Сургуте – не надо. Разумеется.

Давайте так: практика показывает, что даже не только в прогрессивном мире, но и в России культурой и крутыми проектами на тему искусства занимаются. И делают это и частники, и государство, и государство вместе с частниками. И все это приносит плоды. То, что конкретно в Сургуте, при всей прелести местных культурных учреждений и проектов, не генерируется ничего нового и крупного и крутого, что вывело бы город в федеральную повестку в позитивном ключе – это не стечение объективных факторов, а просто нежелание шевелиться.

Да и не надо. В других местах пошевелятся. Туда люди, думающие о своем будущем, и поедут.