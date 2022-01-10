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С чего начинается музыка или самая обаятельная и замечательная

Педагога Детской школы искусств № 2 Сургута Елену Абжинову поздравляют родители воспитанников

С чего начинается музыка или самая обаятельная и замечательная
Фото предоставлено автором

Моя дочь, Шакирова Сабина – ученица 4 класса «Фортепиано» Детской школы искусств № 2 города Сургута. В школу поступили с целью общего развития, но жизнь подготовила нам неожиданно приятный сюрприз. Сюрприз ценой раскрытия музыкального таланта. А разглядеть способности ребёнка сумела своим ювелирным взглядом Абжинова Елена Владимировна – наш чуткий и внимательный преподаватель, мудрый наставник, шикарная элегантная женщина, настоящий мастер своего дела.

Елена Владимировна всю сознательную жизнь посвятила музыке, и музыка в нашей семье началась именно с неё. Именно она сумела разглядеть искру в глазах ребёнка и раскрыть талант, научила любить и понимать музыку, открыла новый таинственный мир искусства.

Я с первых уроков была в восторге от методики преподавания, от богатств выразительных средств языка общения с детьми, Елена Владимировна очень сложное может подать легко и интересно, играючи.

Дорогая наша, любимая Елена Владимировна, поздравляем Вас с Днём рождения, желаем Вам крепкого здоровья, много счастливых моментов, радости, любви, успехов и, конечно же, высоких результатов и благодарных учеников!


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Сегодня в 20:19, просмотров: 134, комментариев: 0
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