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​Ракеты наши быстры

В современном мире влияние измеряется не ракетами и танками, а экономикой и культурой

​Ракеты наши быстры
Фото pixabay.com

Увидел тут замечательное суждение от уважаемого мною писателя Захара Прилепина, чьи политические взгляды я, впрочем, не разделяю от слова «совсем». Тем не менее, цитату приведу полностью:

«Цветная революция на Украине. Результат: Россия + Крым, ДНР, ЛНР.

Цветная революция в Белоруссии.

Результат: гигантский прыжок по количеству подписанных в рамках Союзного государства документов; разрыв отношений между Киевом и Минском.

Цветная революция в Армении – новая российская военная база в Арцахе.

Цветная революция в Казахстане – и вот, короче.

Вопрос назрел. Можно связаться с заказчиком и запросить еще пару цветных революций в бывших республиках СССР?

Я как раз старую географическую карту не выкинул. Все надеялся, что пригодится».

У меня вопрос к тем, кто разделяет эту точку зрения, или не разделяет полностью, но симпатизирует, или хотя бы кто интересуется всей этой ситуацией – вот появились наши военные базы где-то там, вот вошли контингенты, а дальше-то что? Там люди стали жить лучше? Или, может, мы от этого стали жить лучше?

Про Крым, положим, ситуация уникальная, туда ввиду его бесподобного политического статуса вкачивается много денег, хотя я не очень уверен, что это сильно влияет на благосостояние его основного населения. Но с Донбассом, по-моему, у нас сомнений никаких нет – огромная территория ушла чуть ли не в Средневековье. Что им от наших войск, которых, тем более, там нет? Белоруссия как-то качественно изменилась к лучшему? Мне кажется, нет. Скорее, там за меньшие, чем раньше, поводы люди пропадать стали. Армения? Ну, война закончилась, кровь перестала литься – на том спасибо.

И давайте будем дружно надеяться, что в Казахстане приход русских бойцов люди воспримут как помощь братского народа в прекращении кровопролития, а не как привлечение иностранной интервенции для подавления народного гнева. Дай бог, чтоб случился первый вариант, но, будем реалистами, мы не застрахованы от второго.

Может, Россия получила новые территории, где сможет распространить свое влияние, и, в частности, получать экономические выгоды, да?

Тогда несколько вопросов. В сколькие страны мира современная Германия ввела войска, чтобы там покупали BMW, Volksvagen, Siemens, SAP и прочее? Где стоят японские контингенты, контролирующие покупку местным населением Toyota и Sony? В каких странах Южная Корея разместила военные базы, чтобы там с их протекторатом реализовывать продукцию LG или Samsung? Собственно, загляните в свой карман – вас кто заставил купить телефон, там лежащий? Солдат НАТО, Китая или той же Южной Кореи? Я уж молчу о том, на какие последние фильмы ходили не вы, может, но ваши дети. Уверен, что из них 80 процентов были сняты в Голливуде.

Как вы понимаете (хоть и не всем людям, которые прокомментируют этот текст, подобное суждено), военные базы, сферы влияния и прочие протектораты – это все про XX и даже скорее XIX век. Мир живет иначе. Сила и влияние измеряются не в ракетах и танковых дивизиях, а в экономике и культуре. А мы все живем в первой половине XX века и радуемся тому, какие мы крутые, потому что ракеты быстро летают.

Ну, хорошо. Поздравляю всех причастных.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 416, комментариев: 5
Комментарии:
Владислав Брылеев
Сегодня в 14:45
Единственное чего боятся "лидер свободного мира" и Евросоюз - это как раз те самые ракеты, и объединение восточных государств. У них на подсознании страх призрака СССР. И эта геополитическая карта была разыграна очень чётко и вовремя. Сейчас ещё запустится СП-2 и тогда на фразу нефтяная игла России мы положим большой газовый шланг)))
Сергей Б Владислав Брылеев
Сегодня в 15:54
Ой, Брылеев, на кого ты там большой шланг положить собрался. Кого ты там ракетами пугаешь. Продалось все твое правительство за доллары с лидером вместе. Вот только СП-2 сейчас запустят чтобы долларов побольше на карман качать, все на что способны. Но вот только мимо россиян. С этим как быть? Как в Казахстане?

Сергей Б
Сегодня в 15:59
Д.Щ. почти что угадал: «В современном мире влияние измеряется не ракетами и танками, а ЭКОНОМИКОЙ…». Но потом начал тыкать пальцем в небо.

Начнем с экономики РФ. ЦБ РФ не является государственным банком РФ – это факт. ЦБ РФ, это филиал ФРС США, которая сама по себе является одной из коммерческих структур США – негосударственным частным банком.

У РФ нет государственной денежной единицы, рубль – это «Билет банка России», который выпускает ЦБ РФ (который является филиалом коммерческой структуры США), для внутренних расчетов на территории РФ. Все внешние расчеты в долларах. Вся экономика РФ в долларах. Все личные счета и ценные бумаги государственных и негосударственных лидеров РФ – в долларах. Доллар же является банковским билетом ФРС США – частного коммерческого банка США.

Фактически получается, что РФ находится в экономической оккупации ФРС США. Или просто – в оккупации. Поскольку «в современном мире влияние измеряется не ракетами и танками, а экономикой…». А лидеры и правительство РФ у которых все личные счета и ценные бумаги находятся в долларах, соответственно являются всего лишь марионеточными лидерами и правительством. Ну, которые время от времени кормят россиян сказками что скоро перейдем на внешние расчеты с такими странами как Китай в «национальной валюте», ну то есть в рублях, которые даже государственной денежной единицей не являются.

Такая же самая экономическая и государственная система во всех странах ОДКБ, которые поспешили на помощь Казахстану, где случился кризис с народными и ненародными протестами. У самого елбасы Назарбаева где только личные сбережения миллиардами не лежат: и в США, и Европе, и в офшорах. И все, заметьте, в долларах.

Армия и силовые структуры РФ служат для поддержания порядка внутри РФ и за ее пределами – на экономическом пространстве, входящем в интересы ФРС США, куда РФ и сама входит. И все эти силы ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) являются силами коллективной безопасности на территории входящей в экономическое пространство интересов ФРС США. Куда входит и Казахстан, куда для поддержания порядка и прежде всего экономического в интересах ФРС США и были направленны силы ОДКБ.

Что касается того, что куда бы не ступала нога РФ, члена ОДКБ, простым людям лучше не становится – да, не становится.

В Крыму, который присоединился к РФ, народ лучше жить не стал. На всех государственных денежных вливаниях РФ «заработали» в основном лица, приближенные к лидеру. Такая коррупционная схема «заработка» работает по всей РФ. И в Югре тоже. На всех государственных проектах «зарабатывают» в первую очередь государственные лица, приближенные к лидеру и одобренные им. Остальные граждане по остаточному принципу. Что Бог дал. Но Крыму было не до выбора. Хуже не стало, как сейчас в Украине и то…

А вы думаете коммерческим структурам США и Европы, которые имеют с экономически оккупированной России и других стран, есть дело до того, как там живут простые люди? Да я вас умоляю. Дешевая рабочая сила работает, дешевое сырье на международные рынки поступает – прибыль идет. Да еще какая. Все окей.

Другой вопрос, если марионеточные власти не будут справляться с управлением или начнут артачиться и коммерческим структурам, и национальным интересам США будет угрожать убыток, то эти марионеточные власти и их лидеров конечно будут менять. Лидерам заблокируют счета, их объявят диктаторами, а дальше в лучшем случае забвение, а то и могут растерзать или повесить. Как Каддафи в Ливии или Хусейна в Ираке. И что, после этого народ в Ливии и Ираке стал лучше жить? Да что далеко ходить Украина под боком.

Теперича не то, что давеча. Как было с оккупированными странами Европы и Японией, после второй мировой.

Ну так, в такое время нынче живем – апокалипсис. Дело приближается к развязке, астероид Апофис на подходе.

Если, конечно, раньше, кто-то из лидеров и элит каких-либо ядерных стран не сбрендит окончательно и не полетят ракеты с ядерными боеголовками. Тогда и до Апофиса не дотянем. Экономика, экономикой, но окончательная точка, это все-таки физическая разрушительная сила, которая деньги превращает в пыль вместе с экономикой.
444 Сергей Б
Сегодня в 16:44
Путин агент мериканского империализЬма! Браво! Такой отборной конспирологической чуши давненько не читывал. Бис!
Flyer Сергей Б
Сегодня в 16:48
Это такой тип людей, держащих нос по ветру:
- вспомним Михалкова на выборах Ельцина в 1996 и что сейчас он про него и 90е говорит
- вспомним, что говорил Соловьев про Путина, и что сейчас
- наконец, местные наши "активисты" телеканала СТВ-1 все из себя имперцы-государственники сейчас, и ярые либералы в 1990х-2000х.

Короче говоря, все ради выгод: такие правильные "комсомольцы", которые 2мя руками за линию партии, но они же первыми побегут колотить кооперативы))

Ветер сменится - переобуются на 180 гр., как пить дать.
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