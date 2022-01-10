В современном мире влияние измеряется не ракетами и танками, а экономикой и культурой

Увидел тут замечательное суждение от уважаемого мною писателя Захара Прилепина, чьи политические взгляды я, впрочем, не разделяю от слова «совсем». Тем не менее, цитату приведу полностью:

«Цветная революция на Украине. Результат: Россия + Крым, ДНР, ЛНР.

Цветная революция в Белоруссии.

Результат: гигантский прыжок по количеству подписанных в рамках Союзного государства документов; разрыв отношений между Киевом и Минском.

Цветная революция в Армении – новая российская военная база в Арцахе.

Цветная революция в Казахстане – и вот, короче.

Вопрос назрел. Можно связаться с заказчиком и запросить еще пару цветных революций в бывших республиках СССР?

Я как раз старую географическую карту не выкинул. Все надеялся, что пригодится».

У меня вопрос к тем, кто разделяет эту точку зрения, или не разделяет полностью, но симпатизирует, или хотя бы кто интересуется всей этой ситуацией – вот появились наши военные базы где-то там, вот вошли контингенты, а дальше-то что? Там люди стали жить лучше? Или, может, мы от этого стали жить лучше?

Про Крым, положим, ситуация уникальная, туда ввиду его бесподобного политического статуса вкачивается много денег, хотя я не очень уверен, что это сильно влияет на благосостояние его основного населения. Но с Донбассом, по-моему, у нас сомнений никаких нет – огромная территория ушла чуть ли не в Средневековье. Что им от наших войск, которых, тем более, там нет? Белоруссия как-то качественно изменилась к лучшему? Мне кажется, нет. Скорее, там за меньшие, чем раньше, поводы люди пропадать стали. Армения? Ну, война закончилась, кровь перестала литься – на том спасибо.

И давайте будем дружно надеяться, что в Казахстане приход русских бойцов люди воспримут как помощь братского народа в прекращении кровопролития, а не как привлечение иностранной интервенции для подавления народного гнева. Дай бог, чтоб случился первый вариант, но, будем реалистами, мы не застрахованы от второго.

Может, Россия получила новые территории, где сможет распространить свое влияние, и, в частности, получать экономические выгоды, да?

Тогда несколько вопросов. В сколькие страны мира современная Германия ввела войска, чтобы там покупали BMW, Volksvagen, Siemens, SAP и прочее? Где стоят японские контингенты, контролирующие покупку местным населением Toyota и Sony? В каких странах Южная Корея разместила военные базы, чтобы там с их протекторатом реализовывать продукцию LG или Samsung? Собственно, загляните в свой карман – вас кто заставил купить телефон, там лежащий? Солдат НАТО, Китая или той же Южной Кореи? Я уж молчу о том, на какие последние фильмы ходили не вы, может, но ваши дети. Уверен, что из них 80 процентов были сняты в Голливуде.

Как вы понимаете (хоть и не всем людям, которые прокомментируют этот текст, подобное суждено), военные базы, сферы влияния и прочие протектораты – это все про XX и даже скорее XIX век. Мир живет иначе. Сила и влияние измеряются не в ракетах и танковых дивизиях, а в экономике и культуре. А мы все живем в первой половине XX века и радуемся тому, какие мы крутые, потому что ракеты быстро летают.

Ну, хорошо. Поздравляю всех причастных.