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​«В партии Восток-Запад – им Шах, но пока не Мат»

Мнение о ситуации в Казахстане

​«В партии Восток-Запад – им Шах, но пока не Мат»
Фото со страницы автора ВКонтакте

Очень многие за последние дни, спрашивали мое мнение по ситуации в Казахстане. Видимо пришло время для очередной статьи.

Первое, оно же главное. Я искренне убежден, что насилие не может породить ничего хорошего. Как бы ты не был убежден в своей правоте и в чистоте своих намерений, доказывать это с оружием в руках неприемлемо. То, что началось 2 января как мирная демонстрация людей, озадаченных резким повышением цены на газ, закончилось в момент отмены этого повышения, т.е. уже утром 4-го. Все что последовало далее, уже не имело ничего общего с «мирным выражением воли народа».

«Народ поднялся ради улучшения экономической ситуации», – пишут некоторые СМИ 5-го января. И тут я задаю себе несколько вопросов:

А как сожженные автомобили, разграбленные магазины, и взорванная администрация поможет улучшить жизнь людей?!

Как полицейские с отрезанными головами повысят тебе зарплату?!

Как стадо диких людей с ворованным оружием поднимет экономику страны?!

Как убитые дети помогут сменить правительство?!

Но самое забавное – это сценарий, из раза в раз повторяющийся сценарий. Всплеск национализма в стране, затем прямая русофобия, потом формальный повод в виде повышения цен на что-то, и тут же начинается подвоз маргинального населения в столицы, площади, баррикады, оружие и т.д. Ничего не напоминает?

Только вот одного не учли «организаторы» сего «спектакля». Если на Украине это прокатило, хоть и стоило ей Крыма и Донбасса, то уже в Белоруссии схема не удалась, хоть и была близка. Ну а Казахстан вообще стал показательным ответом всему «свободному миру». Теперь вас будет встречать ОДКБ. Более того, я абсолютно уверен, что в скором времени к этому договору подключатся новые страны. Теперь это не «Запад» против России, а «Запад» против единого «Востока», коль уж даже Китай поддержал решение о вводе миротворцев.

Многие «независимые» СМИ считают ввод миротворческого контингента незаконным и даже называют оккупацией. Но вот я недавно наткнулся на статью:

«Например, аксакалы (старейшины) родов западного Казахстана признали Токаева изменником и предателем и призвали открыть склады с оружием для его раздачи населению.

Напомним, вчера в Сети появилось видео, на котором четверо вооруженных автоматами людей в балаклавах заявили о создании Фронта Освобождения Казахстана и о готовности воевать против российских оккупантов и их марионетки Токаева…» (цитата из материала на украинском портале real-vin.com — прим. ред.)

Это ли не террористы, о которых говорил Токаев?! Вот от них и нужна защита мирному населению Казахстана, для этого там наши (и не только) миротворцы.

И в завершение. Я всегда пытаюсь донести одну мысль. Насколько бы ты ни был прав изначально, как только ты нарушаешь закон, вся твоя правота сходит на нет. Не согласен с задержанием или протоколом от МВД, оспорь по итогу, а не оказывай сопротивление. Не доволен политикой государства, иди в политику или общественную деятельность, а не устраивай незаконные мероприятия и уж тем более берись за оружие. Закон един для всех, в этом то и его сила. Ведь если жить исключительно по своим «понятиям» начнется анархия, кровопролитие и жить мы начнем по законам «каменных джунглей».

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Сегодня в 11:46, просмотров: 75, комментариев: 0
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