Как пандемия коронавируса сказалась на политической обстановке в России

В декабре был на высокого уровня конференции в Перми. С заглавным докладом выступала Маргарита Завадская (Пермь, Питер, Хельсинки). Тема – влияние пандемии COVID-19 на политические настроения в России. Очень и очень интересно, хотя до этого Маргарита уже публиковала промежуточные итоги своего исследования. Кроме того, у меня есть собственные исследования по теме, результаты которых чаще всего совпадают с выводами М.Завадской, иногда нет. По пунктам именно по этой теме. И только некоторые выводы, иначе огромная статья.

1. На рейтинги власти пандемия особо не повлияла. Вот не повлияла. И все. Не стоит преувеличивать этот фактор. И это при том, что экономические потери понесла большая часть россиян.

2. При этом, власть могла использовать пандемию в качестве фактора сплочения «вокруг знамени» и/или вокруг лидера. Но не смогла. Сплочения (это отмечает и М.Завадская) не произошло.

Условно говоря, пандемия – существенный фактор для обнуления общественного мнения, которое после можно «вести» практически в любую сторону. Не смогли. И, конечно, сказался колоссальный уровень недоверия власти.

3. И все же для власти пандемия оказалась благом. Пандемией стало возможным оправдать любые экономические провалы и любые политические репрессии. Под предлогом пандемии стало возможно еще жестче закрутить гайки, отладить политический сыск и контроль.

И, конечно, сказалась общая закономерность: любой катаклизм, любое ЧП всегда идет на пользу власти, которую начинают воспринимать в качестве опоры и надежды.

4. При всех выигрышах власти, уровень доверия официальной информации чрезвычайно низок. В этом власть провалилась на 146 процентов.

5. В выигрыше оказались левые настроения и политические силы. Пандемия через экономические потери населения вызвала рост популярности левых перераспределительных идей. Кроме того, повлиял уровень образования среди сторонников КПРФ. Он ниже, чем в целом по совокупности. И, конечно, КПРФ фактор пандемиии использовала в полной мере.

Но давайте посмотрим дальше, чем констатация. В Свердловской области впереди выборы губернатора. В прошлый раз среди участников были представлен весь политический спектр. А вот сейчас власти на выборах нужен ли кандидат от КПРФ, который будет собирать голоса просто на названии партии, на левых настроениях и протесте? Ответ однозначный. Нет. Не пустить коммуниста очень просто, так как сбор подписей депутатов для выдвижения никто не отменял. И какой тогда сценарий выборов губернатора? Технологам резиденции стоит поразмышлять.

6. О правом лагере сложно судить. Мои данные не показывают какого-либо тренда. Правые точно раскололись. Среди них много и антиваксеров (одна из причин – недоверие власти), и сторонников (значимый фактор – более высокий уровень образования). Проще говоря, мнение правых по отношению к пандемии, вакцинации, мер безопасности размыто.

7. Пандемия пробудила молчаливое большинство, которое никогда никому не верило и на выборы не ходило. Не всех, но достаточно. Причем, большинство из проснувшихся качнулись влево. Но тут парадокс. Левые настроения сопровождаются апелляциями к закону, Конституции и правам человека (об этом говорят и данные Левада-центра (который российские власти считают иностранным агентом – прим. ред.). Куда на выборах качнутся проснувшиеся? Или уснут вновь? И пока, насколько мне известно, молчаливое большинство толком никто «не измерял». А зачем? Всех интересовали только те, что на выборы «пойдет» или «скорее пойдет».

8. Все больше и больше в обществе фатализма. Будь, что будет. От нас ничего не зависит. Никто не поможет. Умирают все.

И общие выводы. Причудливым образом в общественном мнении сочетаются недоверие власти и стоящие практически ровно рейтинги власти. Причина – другой власти не знают. Появление любой альтернативы, и рейтинги обрушатся. Власть выиграла от пандемии, но сплочения вокруг нее не произошло.

Так и живем. Между закономерностями и парадоксами.

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