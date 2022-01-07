В Казахстане глубинные причины стихийного народного бунта никуда не делись

Казахстан. Обычный азиатский бунт бедноты против разжиревших баев. Покричали, побили стекла, пограбили, подрались с полицией. Когда начали стрелять – разбежались. Восстание подавлено? Как бы ни так! Никуда не делись глубинные причины стихийного народного бунта. Все свалили на ошибки правительства. Какие ошибки?! Это глубочайший кризис системы, принятой в Казахстане (равно, как в РФ и других странах СНГ) после разрушения СССР. В этой системе богатые будут становиться сверхбогатыми, а бедные – нищими. Если ничего принципиальное не поменять (а элиты СНГ ничего, разумеется, менять не собираются), новые восстания абсолютно неизбежны.

Ввели войска. Народ разбежался. Но негодование никуда не делось. Оно лишь затаилось. И при очередном экономическом кризисе вновь вспыхнет. Да еще с новой силой. В Казахстане и раньше были забастовки и бунты. Но ничего похожего на нынешнее восстание по широте и ярости еще не было.

Конечно, хаос, которым попытались воспользоваться бандиты, недопустим. Ясно, что это восстание попытались использовать подконтрольные западным спецслужбам «дремлющие» террористические ячейки. Тут рога надо обламывать.

Но с применением войск ОДКБ нужно быть осторожнее. Чтобы у народа не сложилось впечатление, что войска ОДКБ (то есть русские войска) защищают тех, кто грабит народ. А такое впечатление почти неизбежно возникнет... С подавлением уличных протестов кризис не закончился. Его только загнали вглубь. Но он неизбежно опять прорвется наружу. В Казахстане. И не только...