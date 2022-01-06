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​В Казахстане произошел внутриэлитный переворот, и вскоре начнется торжество реакции

Предварительные итоги по событиям в Казахстане

​В Казахстане произошел внутриэлитный переворот, и вскоре начнется торжество реакции
Фото из архива автора

Если по фактам, то пока очевидно вот что:

1) Из-за социально экономических причин начались протесты.

2) Токаев и его команда увидели для себя шанс избавиться от Назарбаева и К – и избавились.

3) Мягкое поведение силовиков в первые часы вступлений обусловлено не тем, что «полиция с народом», а последствиями п.2 – например, Токаеву и к важно было показать масштабность проблемы и получить дополнительные основания для разгона назарбаевских силовиков и избавления от него самого. Как вариант – протестующих поддерживал клан Назарбаева в рамках контратаки на Токаева, о чем многие в Казахстане говорят и пишут. Но это все уже не факт, конечно.

4) Карательные операции против участников протестов проводятся казахскими же силовыми органами и это факт, в отличии от гипотетического участия в подавлении протестов прибывших или прибывающих сил ОДКБ.

5) Сообщения о переходе на сторону протестующих силовиков или фейковые, или это были единичные случаи, раздутые многократной перепечаткой информацией о них – во всяком случае, это точно не было массовым явлением.

6) Столица и все органы центральной власти Казахстана находятся в Нур-Султане, в то время как значительные протесты были в Алма-Ате и других городах, то есть даже захват пустующей резиденции президента в бывшей столице – это совсем не то, что захват реальной президентской резиденции.

7) Роль Пашиняна во всем этом кейсе с ОДКБ чисто техническая, вот уж точно не он и не Армения решали вопрос о согласии на участие ОДКБ.

8) Не факт, что, если дело дойдет до участия сил ОДКБ в прямых карательных акциях (в чем я сомневаюсь, см.п. 4), то это будут именно россияне, а не беларусы, таджики или киргизы, например.

Вывод такой, что давайте смотреть на факты и итоги, а не хвататься за нравящуюся интерпретацию событий и рассуждать о продолжении или даже победе революции в ситуации, когда речь идет о внутриэлитном перевороте и триумфе реакции. К сожалению, справедливым возмущением людей воспользовался клан Токаева и теперь участникам протестов будут мстить, потому что их активность теперь уже играет против победителя закулисной схватки.

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Сегодня в 21:08, просмотров: 225, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 22:39
Понятно, что сейчас идёт межэлитный передел в Казахстане. Кланы илы жузы произведут передел сфер влияния. И прежде всего видимо пострадает клан Назарбаева, которому принадлежит юг Республики. Младший жуз - западный, в котором добывают вся нефть и газ, а в Казахстане ежегодно добывается более 80 млн тонн нефти, сегодня явно обделён. Поэтому волнения происходят именно на западе и именно на юге РК. Младший клан борется с старшим южным кланом. Короче чистый феодализм. Может в этом кроется причина, что до искусственного создания Казахской ССР, на протяжении веков кочевники, предки нынешних казахов не создали своего государства. Как сказал Вячеслав Никонов на передаче «Большая игра» в декабре 2020 года: «Казахстан никогда не имел государства. А северный Казахстан вообще был не заселён. Территория нынешнего Казахстана- это большой подарок России и СССР». Политолог Фёдоров сказал более определеннее, что Казахстан арендовал свою территорию у России. Однако, нынешний Казахстан видит свою историю иначе чем общепринятая ранее Советская история. Кстати, интересно что об этом говорят на экспозиции «РМИ» на Мелик-Карамова, 4/4. «Нам важно знать их мнение». Ведь сегодня историка Казахстана говорят что они везде были до русских: и в Оренбурге были и это древняя столица казахов, и в они Тюмени были, и где они толко не были. Да может и были они везде они были, но кочуя. Однако кочевать это одно, а создать государство и икать его от внешних врагов на протяжении веков это другое. И это удавалось мало кому. Вот на территории бывшего СССР это удавалось лишь всего четырём государствам: России , Армении , Литве и Молдавии. Все остальные государства создал тандем: Ленин и Сталин. Сначала как автономные республики в составе РСФСР, затем союзные республики в Составе Союза. При этом Россия по братски делились своими исконными землями с этими искусственными образованиями в ущерб России. И при развале СССР это аукнулось. Так как все эти новообразованные государства вышли из Союза прихватив с собой исконные русские земли. Казахстан не исключение. Ведь он прихватил земли ранее принадлежавшие яицкому казацкому войску. Ладно бы голая степь, но там сейчас находится несметные богатства нефти и газа. Вот так. Так вот на слова Вячеслава Никонова Казахстан ответил предельно жестко. Мол, везде мы были, это все наше и Оренбург и Тюмень. А ваше это только Тверь типа. Ничего себя заявоски от братьев. Можно сказать Россия и русские создали экономику современного Казахстана в ущерб себе и теперь такая неблагодарность. У них вдруг отбило историческую память. Даже Среднеазиатское восстание они трактуют сейчас по своему. Мол, это была национально-освободительная борьба от колониального гнета России. Россию чуть ни колониальной державой представляют сейчас в РК, Карл! . А причины Среднеазиатского восстания 1916 года в другом. В 1916 году властями был издан указ о мобилизации на тыловые работы в прифронтовой полосе 450 тысяч мусульман средней Азии в тогдашних губерниях. Это вызвало неповиновение, о тказ идти на тыловые работы т восстание, Вспыхнула резня под которую попали в основном местные русские поселенцы. Власти подавляли восставших регулярными войсками и казаками. Жестокости были с обеих сторон в том числе и отношении мирных жителей. О жестокостях повстанцев историки сегодняшнего Казахстана умалчивают. А руководителя восставших в Казахстане, конкретно в Тургайской степи Амангельды Иманова возвели в ранг в ранг национального героя. Правда в 1918-1919 году он у пел возглавить Тургайский ревком и погиб от рук белогвардейцев при наступлении Колчака. Сложная история Казахстана и России тесно переплетенная.
Непонятна нынешняя ситуация в стране. Кто инициатор этого шоу? Токаев или какие-то другие силы внутри страны?. И главное: какова конечная цель всего этого шабаша. Если придёт в власти реакци после исхода волнений и если будет дальнейший тренд на дистанциирование от России, от нашей обшей истории, то это будет нехорошо. Совсем нехорошо. Вот тут недавно обсуждался проект строительства платной дороги из Китая в западную Европу через Россию и Казахстан. Александр Николаевич Рязанов кажется там инициатор. Так вот. Есть опасения в связи с последними событиями, что этот проект может зависнуть при смене господствующих элит в Казахстане. Это лишь маленький, совсем маленький ньюанс. . А если посмотреть в в целом? А в целом: предложенный Назарбаевым трансфер власти в РК оказался неустойчивой конструкцией. Надо полагать, что в России учтут этот горький опыт нашего друга и брата. .
444 Alkonowa1ow
Сегодня в 22:53
Да. Узурпаторы власти в России теперь все учтут, и Путин будет жить вечно. Не иначе.
Alkonowa1ow 444
Сегодня в 23:18
“Умные учатся на чужих ошибках, а дураки-на своих».
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