Предварительные итоги по событиям в Казахстане

Если по фактам, то пока очевидно вот что:
1) Из-за социально экономических причин начались протесты.
2) Токаев и его команда увидели для себя шанс избавиться от Назарбаева и К – и избавились.
3) Мягкое поведение силовиков в первые часы вступлений обусловлено не тем, что «полиция с народом», а последствиями п.2 – например, Токаеву и к важно было показать масштабность проблемы и получить дополнительные основания для разгона назарбаевских силовиков и избавления от него самого. Как вариант – протестующих поддерживал клан Назарбаева в рамках контратаки на Токаева, о чем многие в Казахстане говорят и пишут. Но это все уже не факт, конечно.
4) Карательные операции против участников протестов проводятся казахскими же силовыми органами и это факт, в отличии от гипотетического участия в подавлении протестов прибывших или прибывающих сил ОДКБ.
5) Сообщения о переходе на сторону протестующих силовиков или фейковые, или это были единичные случаи, раздутые многократной перепечаткой информацией о них – во всяком случае, это точно не было массовым явлением.
6) Столица и все органы центральной власти Казахстана находятся в Нур-Султане, в то время как значительные протесты были в Алма-Ате и других городах, то есть даже захват пустующей резиденции президента в бывшей столице – это совсем не то, что захват реальной президентской резиденции.
7) Роль Пашиняна во всем этом кейсе с ОДКБ чисто техническая, вот уж точно не он и не Армения решали вопрос о согласии на участие ОДКБ.
8) Не факт, что, если дело дойдет до участия сил ОДКБ в прямых карательных акциях (в чем я сомневаюсь, см.п. 4), то это будут именно россияне, а не беларусы, таджики или киргизы, например.
Вывод такой, что давайте смотреть на факты и итоги, а не хвататься за нравящуюся интерпретацию событий и рассуждать о продолжении или даже победе революции в ситуации, когда речь идет о внутриэлитном перевороте и триумфе реакции. К сожалению, справедливым возмущением людей воспользовался клан Токаева и теперь участникам протестов будут мстить, потому что их активность теперь уже играет против победителя закулисной схватки.
Непонятна нынешняя ситуация в стране. Кто инициатор этого шоу? Токаев или какие-то другие силы внутри страны?. И главное: какова конечная цель всего этого шабаша. Если придёт в власти реакци после исхода волнений и если будет дальнейший тренд на дистанциирование от России, от нашей обшей истории, то это будет нехорошо. Совсем нехорошо. Вот тут недавно обсуждался проект строительства платной дороги из Китая в западную Европу через Россию и Казахстан. Александр Николаевич Рязанов кажется там инициатор. Так вот. Есть опасения в связи с последними событиями, что этот проект может зависнуть при смене господствующих элит в Казахстане. Это лишь маленький, совсем маленький ньюанс. . А если посмотреть в в целом? А в целом: предложенный Назарбаевым трансфер власти в РК оказался неустойчивой конструкцией. Надо полагать, что в России учтут этот горький опыт нашего друга и брата. .