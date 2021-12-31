Какие перспективы у Сургута на самом деле

О точках роста и тенденциях экономического администрирования, наметившегося в последнее время в правительстве РФ. Вот Сургуту в его тесном пиджачке муниципального города тесно: и жмет и затрудняет дыхание. Экономическое дыхание затрудняет. Вот на хрена в далеком 1594 году здесь нужно было бы тамошнему царю российскому поставить острог? Обращать в православную веру местных инородцев? Может, просвещать или приучать их к оседлости?

Нет. Задача была простая и чисто экономическая. Собирать с них ясак в виде пушнины. Фискальная государственная экономическая функция. И даже не миссионерские функция обращения в вероисповедание и просвещение. Так как количество обращенных в православие среди местного населения за сотни лет составляли здесь единицы. Хотя на памятнике основателям Сургута Сидоров утвердил фигуру священника. Поэтому экономическая экспансия центральной власти и основала Сургут и огромный край в его подчинении.

Только исходя из экономики и поддержания в подчинении местных князьков Сургут обязан своим существованием как центра на протяжении нескольких сотен лет. Наряду также с Березово, Тобольском и Тюменью. Так были скроены административные единицы того времени – уезды и волости (в том числе и инородческие) на Севере, на территории некогда огромной Тобольской и Тюменской губерний.

К слову сказать, к началу XX века соотношение КМНС и русских было 72/28 процентов. При коммунистах начался отход от экономического администрирования территории в пользу развития коренных народов. С этой целью 10 декабря 1930 года Постановлением ВЦИК были образованы национальные округа: Остяко-Вогульский и Ямало-Ненецкий, цель которых была улучшение жизни КМНС: обучение грамотности, борьба с предрассудками, с шаманами. Это и появление «красных чумов», и медпомощь, и школы-интернаты и прочее что еще недавно было так актуально.

И эта задача была выполнена более или менее к 60-м годам. И тогда на первый план опять вышла экономика: сначала рыбная и лесная промышленность, а затем нефть и газ. Соотношение населения после 60-х годов неуклонно изменилось, и сейчас в нынешних округах – 97-98 пришлых на 2-3 процента КМНС.

Поэтому уже в тот период администрирование имело такой символический характер. При отраслевом управлении экономикой при СССР оно не являлась тормозом для развития. Москвы гнала деньги, не спрашивая округ, в отрасли экономики: нефть, газ, энергетика, строительство, транспорт и так далее и тому подобное. Сегодня же стало два финансовых центра: Ханты-Мансийск, Москва и Тюмень отчасти, по программе «Сотрудничество». Финансовая вертикаль. Причем Москва оказалась не удел.

Федеральный центр и окружной центр – вот сегодняшняя вертикаль. Оба они изымают налоги себе с того же Сургута. А дальше обратное финансирование на их усмотрение, вернее на усмотрение округа. Москва и ее федеральный бюджет не у дел. Сургут фактически ничего не может предпринимать. И никому ничего за это не будет. Экономический застой как бы.

Поэтому те телодвижения, которые центральная власть начинает робко предпринимать в пользу отдельных точек роста – городов или отдельных зон – не может не радовать. Тем более, что с бюджетом округа в 250 млрд рублей двигать значительные точки роста в проектах Сургута не только не просто, а практически невозможно. По сути дела Сургут – это город федерального уровня (это даже российские императоры признали в свое время), как ни крути. Но пока городу приходится ходить в сшитом на вырост муниципальном костюмчике, который трещит уже по всем швам. Но расползающийся по швам этот муниципальный пиджачок никто не видят или не хочет его замечать. К сожалению.

Я согласен, что в 90-е годы, когда город оставлял свою треть заработанных денег (только треть!), несмотря на все дефолты и прочие «лихости» того времени, он развивался и у него был не просто бюджет проедания, но и какой никакой бюджет развития. То есть он мог не ходить с протянутой рукой в Ханты или в федерацию за тем, чтобы, как сейчас, установить в городе «несколько скамеек в парке». А вот когда деньги все стали (кроме НДФЛ и еще чего-то по мелочам) забирать в федеральный центр и округ, и оттуда приходилось их буквально выцарапывать на даже необходимые для того времени для Сургута вещи, когда Александр Васильевич, получив такие финпотоки, решил сделать окружной центр «конфеткой», то для Сургута наступили и продолжают оставаться времена прозябания «захолустного муниципалитета».

И даже Сидоров в этих условия сник и досиживал, по сути, последний свой срок. Почему? Казалось бы, город растет, и экономика его является локомотивом всей России. Но инфраструктура и качество жизни становилось глубоко провинциальными. Скучновато стало. Вот такой контраст. Сургут – город контрастов – получился после постановки бюджета города на дотации и субвенции округа. Хотя сегодня в верхах есть понимание того, что эта модель развития экономики зашла в тупик, но инерция чиновников сохранилась.

Вот, к примеру, Сургут для Ханты-Мансийска – как «чемодан без ручки: тащить тяжело и бросить жалко». Почему тащить тяжело? Ну не может бюджет округа уже удовлетворить этот гигант экономический тем запросам, которые вызрели здесь за последние 20 лет. Не может! Да, бюджет «проедания» он дает, и даже больше дает. Но точки роста он обеспечить не может. Не может, по большому счету, в силу своих возможностей. Это задача федерального бюджета с его просто огромными финансовыми возможностями, которыми грех не воспользоваться под новый наметившийся тренд.

Но власти округа считают, что все ОК, и новый НТЦ – это, мол, наша новая точка роста. И мост тоже как бы тоже наша новая точка роста. Но зацикливаться на этих двух проектах не стоит. Можно упустить более важные экономические прорывные точки роста в Сургуте, которые могут стать можно сказать кристаллами роста будущего экономического чуда России. Как это было еще недавно.