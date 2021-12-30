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​Праздник в каждый двор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Какими новогодними городками украсили Сургут

​Праздник в каждый двор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

Ледовые городки – это неотъемлемая часть в создании новогоднего настроения. Разноцветные огни, украшенная елка, тематические скульптуры и снежные горки. Все эти элементы переносят нас в сказочный мир, где нет места для проблем и забот. Превращали город в красочное пространство и администрация, и сами сургутяне.

«Этой зимой в Сургуте появится девять ледовых городков с игровыми зонами для детей. Также обязательно преобразим и Центральную площадь. Появятся снежные городки во дворах. Хочу поблагодарить предпринимателей, представителей ТОСов и всех инициативных сургутян за то, что помогаете делать город красивее и уютнее», – подчеркнул ранее глава Сургута Андрей Филатов. Корреспонденты siapress.ru прогулялись по улицам города и оценили несколько ледовых городков.

Центральная площадь

Городок около СурГУ поразил сургутян самым большим в Югре катком, размером в 3700 квадратных метров. Рядом с ним предусмотрели теплое помещение и прокат коньков (также можно прийти и со своими). Стоит заметить, что это единственный платный каток в городе, остальные работают бесплатно. И, конечно, на площади установили елку, ледовые скульптуры и несколько снежных горок, одна из которых оказалась самой большой в городе.

Старый Сургут

На территории историко-культурного центра «Старый Сургут» установили главные новогодние элементы – елка, ледовые скульптуры и горки. Здесь также работает каток.

«Место знаковое и любимое многими сургутянами. Не случайно именно в Старом Сургуте на прошлой неделе открылся традиционный фестиваль ледовых скульптур», – отметил глава города в профиле в «Instagram».

Площадь Советов

Территорию возле администрации украсили большой красивой елкой и ледовыми скульптурами. На площади также есть горка, в которой предусмотрели ограждения из снега для безопасности детей.

ЖД

В микрорайоне ЖД подготовили стандартный набор для создания праздничного настроения – горку, снежные фигуры и елку. Однако, внешний вид блоков, на которых стоят объекты смотрятся весьма сомнительно. Снежные кубы испачкались и потеряли красивую форму. Скульптуры также вызывают вопросы. Такое ощущение, что Дед Мороз, Снегурочка и Тигр из-за чего-то поссорились и разошлись по разные стороны.

ПИКС

В микрорайоне «Пикс» мы встречаемся с теми же скульптурами. Отличие только в том, что новогодние персонажи расположились вместе возле елочки. Нынешние ТОСовцы решили не повторять ошибок соседей, прикрыв снежный блок большой надписью с поздравлением. Здесь не забыли и про горку для детей.

34 микрорайон

В городке 34 микрорайона в первую очередь бросается в глаза снежная скульптура в виде тигра. ТОСовцы подготовили оригинальную и яркую композицию. Только кажется, что на голове у символа года вовсе не ушки, а целый банан. Помимо скульптуры, во дворе установили пышную елку и горку для детей.

14 микрорайон

Здесь также установили горку, елки и снежные фигуры. Но похоже в этом дворе тигру не рады – его узоры стали нечеткие, и он даже немного пугает. Дед Мороз пока стоит, но еще немного, и его посох сломается. Тем не менее, нельзя не оценить работу ТОСовцев «Надежды» по достоинству. Видно, что фигуры были тщательно окрашены. А также снежный куб здесь намного аккуратнее, чем в вышеперечисленных дворах.

Микрорайон 13А

«Двор добрый сердец» украсили поистине с большой любовью. В честь названия двора на территории установили снежную скульптуру – сердце. Кроме того, жители домов подготовили к Новому году фигуру снеговика, красиво украшенную елку и горку. Самое интересное начинается с приходом темноты – включаются световые элементы, которые создают праздничное настроение.


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30 декабря 2021 в 13:54, просмотров: 734, комментариев: 1
Комментарии:
Жучка
30 декабря 2021 в 14:03
Суперский городок и каток возле Газпрома.
Спасибо!

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