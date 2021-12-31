Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравляет с Новым годом

Дорогие земляки!

Скоро мы проводим уходящий год. Как обычно бывает в жизни, он выдался неоднозначным. Принес немало сложностей, неприятных и тяжелых моментов.

Но хорошего было больше.

Прошедший год сделал нас сильнее и добрее. Мы стали больше ценить близких и друзей, дружбу и любовь, помощь и заботу. Трудности раскрыли в людях лучшие качества. Таков характер нашего народа, и никакие испытания не смогут его изменить.

Убежден – наступающий год будет лучше предыдущего. Мы верим в это, готовы для этого работать, а значит – наши мечты сбудутся!

Пусть в наступающем году нам сопутствует удача. Пусть энергия и профессионализм станут залогом успешной реализации всех намеченных проектов и планов.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!

С Новым годом, друзья, с новым счастьем!