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​Хорошего было больше

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравляет с Новым годом

​Хорошего было больше
Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО

Дорогие земляки!

Скоро мы проводим уходящий год. Как обычно бывает в жизни, он выдался неоднозначным. Принес немало сложностей, неприятных и тяжелых моментов.

Но хорошего было больше.

Прошедший год сделал нас сильнее и добрее. Мы стали больше ценить близких и друзей, дружбу и любовь, помощь и заботу. Трудности раскрыли в людях лучшие качества. Таков характер нашего народа, и никакие испытания не смогут его изменить.

Убежден – наступающий год будет лучше предыдущего. Мы верим в это, готовы для этого работать, а значит – наши мечты сбудутся!

Пусть в наступающем году нам сопутствует удача. Пусть энергия и профессионализм станут залогом успешной реализации всех намеченных проектов и планов.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!

С Новым годом, друзья, с новым счастьем!


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31 декабря 2021 в 08:38, просмотров: 395, комментариев: 0
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