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​Мир проходит тест на прочность. Сложно, но мы не сломались

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравляет с Новым годом

​Мир проходит тест на прочность. Сложно, но мы не сломались
Фото: пресс-служба правительства Югры

Дорогие земляки!

Завершается 2021 год. К сожалению, из-за глобальной пандемии он был не таким как мы ждали. Мир проходит тест на прочность. Сложно, но мы не сломались.

Спасибо всем югорчанам, кто сейчас на посту, кто созидает и строит, делает нашу Югру с каждым годом сильнее и лучше.

Уходящий год запомнится достижениями наших тружеников. Первых пациентов принимает Центр охраны материнства и детства в Сургуте – самая большая и современная колыбель для будущих поколений югорчан.

Наши нефтяники ввели в эксплуатацию 8 и открыли 2 новых месторождения. Регион обеспечивает свою главную нефтегазовую компетенцию на десятилетия вперед.

Автономный округ, среди субъектов Российской Федерации, занимает второе место по объему промышленного производства, третье – по объему инвестиций в основной капитал. Входит в первую тройку по социально-экономическому развитию.

По итогам 2021 года автономный округ стал лидером по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в номинации «Прорыв года».

Из аварийного в новое жилье переехала 3 491 семья. В этом году построены 264 многоквартирных жилых дома, обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет. Создано 1761 новое рабочее место.

В спортивную историю Югры внесли свои записи победители, призеры Олимпийских, Паралимпийских Игр в Токио. Альберт Батыргазиев, Анастасия Гонтарь, Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Максим Храмцов – покорили мир.

В Год науки и технологий, Год знаний Югра впервые в стране внедрила в 26-ти образовательных организациях новую модель оценивания результатов обучения школьников.

Сургутский государственный университет стал победителем конкурса на отбор участников программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Заведующий кафедрой хирургических болезней Сургутского государственного университета Владимир Дарвин удостоен премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Министерство науки и высшего образования России приняло решение создать для страны карбоновый полигон на базе нашего стационара «Мухрино».

2022 год – Год Здоровьесбережения – должен стать прорывным в вопросах здорового образа жизни, среды, культуры осознанного потребления.

Новый год рядом. Встречая его, мы хотим, чтобы наши семьи обходили стороной невзгоды, потрясения, чтобы наши близкие всегда были окружены теплом и заботой, чтобы все у нас получалось. Пусть 2022 год сложится именно таким, как мы задумали, пусть каждое доброе пожелание, мечта будут исполнены.

С Новом годом, дорогие земляки, с новым счастьем, любимая Югра!


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31 декабря 2021 в 08:38, просмотров: 463, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
31 декабря 2021 в 10:21
Да, действительно, было сложно. Государственная казна в 2021 году трещала от денег.

«Министр финансов Антон Силуанов назвал сумму дополнительных доходов федерального бюджета в 2021 году. Она составила порядка 4 трлн руб.»

Государственные чиновники не знали куда и как бабло приткнуть чтобы по карманам распихать.

«Правительство ищет способ освоить рекордную выручку от продажи энергоресурсов».

Но они не сломались – справились.

«По словам министра Силуанова, все эти деньги были потрачены».

«2021-й год оказался для российской казны неожиданно выигрышным. Нефть и газ, поступления от экспорта которых составляют добрую половину бюджетных доходов, выросли в цене по сравнению с прошлым годом в несколько раз. Однако, если доходы казны благодаря дорогому сырью бурно росли, то на благополучии граждан это почти никак не сказалось».

В самом деле не повышать же зарплаты и пенсии холопам.

СИА-ПРЕСС пора завязывать с традиционными лицемерными поздравлениями от официальных лиц – это явно не красит СИА-ПРЕСС.

Что, жителей Югры и Сургута больше поздравить некому и искренне пожелать успехов, здоровья и процветания? Или некому?

Ну тогда я поздравлю.

С Новым годом вас жители Югры и Сургута!

Успехов вам, здоровья и процветания в следующем году!

Чтоб у вас все было и чтоб никто бы вас не обворовывал.
6xz34e
31 декабря 2021 в 21:04
Уважаемый Сергей! Спасибо за поздравление. Я Вам хочу пожелать, чтобы в этом году Вы и ваши соседи обязательно получили новогодний подарок...долгожданные и заветные ключи от новых квартир, где дружно прозвучит "с новосельем, ЛЮБИМЫЙ!!! "
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