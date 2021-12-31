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​Спасибо сургутянам за доброту, порядочность, честность, за энергию созидания

Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Новым годом

​Спасибо сургутянам за доброту, порядочность, честность, за энергию созидания
Фото: пресс-служба администрации Сургута

Дорогие земляки!

2021 год был непростым, но при этом результативным. Нам многое удалось сделать, многое заложить в основу для дальнейшей командной работы.

Хочу поблагодарить всех тех, кто подтверждает любовь к Сургуту делами, кто действительно вкладывается в город и его развитие.

Спасибо каждому сургутянину – за доброту, порядочность, честность, за энергию созидания. За любовь, которую вы ежедневно вкладываете в свои семьи, за добросовестную работу на предприятиях, в организациях, учреждениях.

От всего сердца желаю вам встретить наступающий год с радостью в кругу родных и близких.

Крепкого вам здоровья! С Новым, 2022 годом!


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31 декабря 2021 в 08:37, просмотров: 463, комментариев: 0
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