Главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева поздравляет с Новым годом

Наступает Год тигра. А это символ активности, целеустремленности, стойкого характера. Все эти качества пригодятся каждому из нас, чтобы оставаться продуктивным в работе. Чтобы дарить своим близким тепло и внимание. С уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее.

А в будущем у нас Год здоровьесбережения, объявленный в Югре Губернатором Натальей Комаровой. И я считаю, что такая инициатива актуальна не только в следующие 365 дней, но и хороший повод посвятить этому всю жизнь. Изменить привычки, начать что-то делать по-новому, задуматься на тему личной ответственности за собственное здоровье.

Пусть Год будет наполнен только радостными событиями и хорошими новостями!

Желаю теплых и счастливых каникул вместе с близкими людьми. Берегите себя!

С Новым годом и Рождеством!