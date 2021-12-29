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​Следующие ножки Буша будут в обмен на ядерное оружие

К чему мы все идем

​Следующие ножки Буша будут в обмен на ядерное оружие
Фото из архива автора

Все понимаю. Новый год на носу, каникулы, приятные хлопоты. COVID-19 наседает. QR-коды кому-то жить не дают. Кондукторы в психологии никак не разберутся, беременные не вакцинированные бродят. Ботанический сад опять же... Пенсионеры вечно недовольные. Мост-вокзал-парк-остановки-автобусы. Столько тем для обсуждения. Выбирай любую.

Но, товарищи, хорошо бы за ежедневной суетой не забыть о мелочи. На фоне водоворота «новостей» о сущей безделице. О стране, в которой все это происходит.

Не буду наводить тень на плетень, писать: не знаю почему. Прекрасно знаю, и вы тоже знаете, почему все чаще приходится задумываться о том, как все происходило в гитлеровской Германии и в сталинском СССР в 30-х годах прошлого века. Тогда тоже жили-были в этих странах люди.

Погруженные в приятные хлопоты Новый Год встречали или Рождество. Городские новости бесконечно обсуждали. Уборка, благоустройство. Театральные постановки, концерты, книги. Да мало ли еще что? Правда, вместе со всеми своими бытовыми проблемами и радостями жили они в тоталитарных беззаконных государствах, где человеческой жизни цена была ломанный грош/пфеннинг. И мало того. Были эти люди гражданами государств, от имени которых творились все беззакония и кровавые преступления. От граждан этих ничего в конечном счете не зависело, но кого же это волнует? Ответственность за преступления государств разделять им пришлось. Как немцам в 1945-м. Или в послевоенной Западной Украине, странах Балтии, где советские неуютно себя чувствовали вплоть до распада СССР. В Восточной Европе, которая бегом сбежала от бывшего своего «лучшего друга», лишь только тот ослабил свою мертвую хватку.

Сейчас, спустя десятки лет после краха советского и гитлеровского тоталитарных режимов, написаны сотни книг, тысячи научных работ о тогдашнем жить-бытье. Ученые сто раз уже объяснили, как люди уходили от неизбежных психологических проблем, как приспосабливались, защищались от раздавившей их государственной махины. Историки на конкретных примерах, буквально на пальцах все объяснили, разобрали, показали. Чтобы больше никогда не повторить допущенных ошибок. Казалось бы, ничего неясного не осталось.

И вот, на тебе. Двадцать первый век. Как говорится, не было никогда такого, и вдруг опять. На 22-м году бесконечного правления Владимира Путина невозможно отделаться от вопроса: для кого вся эта титаническая работа писателей, поэтов, философов, ученых была проделана? Для Пушкина Александра Сергеевича? Для кого?

Не успели очухаться после «величайшей геополитической катастрофы», даже не жирком обросли, а просто чуточку кое-кто кое-где сносно зажил, как снова имперская идея и жажда реванша окрыляют верноподданных бесправных граждан Великой Встающей С Колен Державы. Снова весь государственный аппарат, все институты, все элиты с готовностью присягнули очередному «его величеству». Снова инакомыслящих убивают, кидают в кутузки, выпихивают страны. Снова хапуги, приспособленцы, холуи, подлецы, палачи на коне, а без преувеличения лучшие люди страны оклеветаны, объявлены врагами народа. Даже те, особенно те, о которых в народе говорят, не стоит село без праведника. Естественно, где же в преступном государстве праведникам место, если не в тюрьме. Снова заменяют историю героическими приторными мифами, в которых Великие Исполины идут от победы к победе. Снова играются в «вундерваффен», несут бред о выигранной гонке вооружений. Снова, выдвигая невыполнимые ультиматумы, повторяют гитлеровские пропагандистские заготовки о «жизненном пространстве», о том, что «всеми силами стараются избежать войны», несмотря на то, что «нас все только и делают, что провоцируют».

И все это под разговоры образованных, неравнодушных, успешных людей о новом годе, о каникулах. О COVID-19, который наседает. О QR-кодах, кондукторах, беременных, ботанических садах, пенсионерах вечно недовольных. О мостах-вокзалах-парках-автобусных остановках. Кино, концертах и балетах. Как ни в чем не бывало. А че? Жизнь-то в катящейся в пропасть стране продолжается...

Именно поэтому, дорогие предпочитающие ничего вокруг не замечать товарищи, в следующий раз, когда гражданам России придет время платить по счетам строго в соответствии с лозунгом «Нет Путина — нет России!», когда тут позарез потребуются ножки Буша, наши наученные горьким опытом «вставания с колен» союзники во Второй Мировой Войне поставки будут осуществлять в обмен на российское ядерное оружие. Какая бы власть в стране ни была. Сколько бы ни пели неожиданно прозревшие граждане «никогда больше», «в прошлое возврат невозможен», демократии, правовом государстве и уважении прав человека. Мне так кажется.


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Сегодня в 18:41, просмотров: 94, комментариев: 0
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