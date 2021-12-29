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​«Я пока поищу, вы отвечайте на вопрос» — «Нет, я подожду, ищите, ищите»

Андрей Филатов и журналист СИА-ПРЕСС устроили спор из-за цитаты о думе Сургута

​«Я пока поищу, вы отвечайте на вопрос» — «Нет, я подожду, ищите, ищите»
Фото: siapress.ru

Глава Сургута Андрей Филатов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский во время онлайн-интервью градоначальника поспорили из-за цитаты последнего о думе Сургута. Дошло до сверки источников в эфире.

Так, задавая вопрос о городском парламенте, журналист процитировал заявление главы города в недавнем интервью о том, что дума якобы стала менее популистской, чем предыдущая. Андрей Филатов как опытный политик тут же отреагировал: «Я такого не говорил, я сравнительную степень — не применял». В итоге оба собеседника достали смартфоны и начали искать точную цитату в первоисточнике — на портале Znak.com.

Первым за телефон, впрочем, взялся Самборский, отметив: «Я пока поищу, вы отвечайте на вопрос».

Градоначальник проявил ответную любезность: «Нет, я подожду, ищите-ищите».

В итоге первым нужную цитату нашел Филатов: «Нашел! «В нем минимум популизма», — уточнил он, подчеркнув, что это большая разница по сравнению с выражением «меньше популизма».

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Заметим, что долгий поиск цитаты — не единственный интересный момент более чем часовой беседы, во время которой были затронуты практически все актуальные темы городской повестки — от НТЦ до ремонта дворов. Смотрите видеозапись интервью на siapress.ru — скоро будет и расшифровка.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 299, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 13:07
Да, офигительный спор. Две черепахи поспорили кто быстрей.

Пардон конечно, но долгий поиск цитаты – это не единственный не интересный момент более чем часовой беседы, во время которой тянули кота за хвост.

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