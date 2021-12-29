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​Школы «откроем» по второму разу, Дом пионеров останется, как есть, управляшек станет больше

Социально-астрологический прогноз для Сургута на 2022 год

​Школы «откроем» по второму разу, Дом пионеров останется, как есть, управляшек станет больше
Фото realist.online

Постоянный читатель siapress.ru Альберт Леонов любезно поделился с редакцией своим социально-астрологическим прогнозом для Сургута на 2022 год, и лично попросил проиллюстрировать этот материал его символом — Водяным Тигром.

Заканчивается очередной календарный год. Хороший или плохой. У каждого свое мнение. Прошедший год – уже прошлое. Скоро наступит Новый 2022 год. Новые надежды. Новые планы.

Как вижу его. Продолжится очковтирательство. Школу, сданную в «прошлом» году, снова «откроем». 1 сентября. Учеников она примет. Опять же – повод для гордости и красивых речей. Расскажут нам не про корабли, что просторы вселенной бороздят, а новые школы. Сколько их будет в… 2025 году открыто. Заслуга. Большая работа. Родители должны делать «тройное «ку». И кто молодец?! Помните?! Я, молодец! Это будет звучать в каждом выступлении. Мантра своеобразная. Начальственная. Создать трудности и потом успешно ее решать.

Как в предыдущие годы, будем бороться со снегом. Причем, как всегда – грозно, с напором. И победим его. Успешно. Весной. Вместе с дорогами. Прошлогодний ремонт – весной наружу проявляется. Наконец количество дорог, подлежащих ремонту, сравняется с количеством дураков. Не больше, не меньше.

Но план перевыполним. Изыщем резервы. Отремонтируем больше плана. Заслуга, опять же начальства. Работает на благо.

Дом Пионеров так и будет стоять. Это же памятник. Многолетней нерешительности, политической импотенции. Вроде нужен, в каком образе – непонятно. Пока понимание появится. Денег не будет. Может и восстанавливать нечего будет. Всякое бывает.

Вспомнят о гражданском обществе. Надо его «подкормить». Дать гранты. На дела благие. Чтобы правильные речи на камеру говорили. Не критиковали власти. Когда надо – «одобрямс» сказали. Денег правда, будет немного. Собакам больше достанется – животина в законе. Если не так, покусать может.

Потратим денег кучу на очередное безумие. Остановку теплую поставим и будем гордиться. На остальные денег не хватит. Но не беда. Ведь есть та, которая греет. Пусть далеко, но есть. Жители других городов и весей, завидуют. Им не понять, показуха. Не более. Эта мысль должна согревать горожан, стоящих на ветру. Поливаемые дождем.

Как говорят астрологи: «Зима будет, пожалуй, короткой, но лютой. Весна и лето, скорее всего, будут продолжительными. Думаю, нередкими будут разные неожиданности в виде осадков, ветра, краткого похолодания и духоты».

Очень много чего построим. Хотим построить: спортивные объекты. Хотим. Может, и построим. А, может, и нет. Больниц и поликлиник больше не станет. От слова совсем. Но, возможно, появится пару медучреждений. Один особо важен, но, когда клиентам уже все равно – морг. Равно, как и второй – судмедэкспертиза. Нужный, вроде, как единица здравоохранения, но для лечения – сами понимаете. Там не лечат. Так что, вроде пребудет, а по сути – ничего с поликлиниками не изменится. Не город тут командует, а округ.

Город потеряет много денег от приостановки и последующего банкротства ДЕЗ ЦЖР. ФНС считает, что управляющая компания создала много ООО, чтобы уйти от оплаты налога НДС. Суд первой инстанции поддержал ЦЖР. вышестоящий отменил, принял новое – и опять отравил на рассмотрение. Налоговики воспряли духом и решили тут же арестовать счета.

На очереди вполне может быть ДЕЗ ВЖР. По одной системе работают. Ведь зачем делать что-то новое, когда можно делать, как все. Спасибо сказать надо налоговой. В ножки поклониться. До земли. Люди без работы останутся. Бюджет недополучит.

В итоге город может получить вместо трех крупных управляшек кучу ТСН. Головная боль. Где всех садить для беседы? Председатели – народ такой, по дачным кооперативам знают многие. Цари в своем отечестве.

Если говорить о буддистской астрологии, то год неблагоприятен для людей, родившихся в годы Обезьяны и Тигра. Труднее всего придется пессимистам, флегматикам, людям, обделенным идеей, целью, страстью. Будут острее ощущаться болезни, беды, проблемы и безысходность. Участятся случаи суицида, отказов от бизнеса, учебы, помощи, продолжения семейного ремесла и дела. Громче, яростнее будут проявляться недовольства и гнев людей властными структурами, законодательными, медицинскими институтами, банками или же их представителями, особенно в анонимной среде.

Год благоволит людям, родившимся в годы Собаки и Коня. Тигр является символом увлеченности, импульсивности, страстности и даже одержимости. Избранному делу он отдается весь. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного.

Новый год по лунному календарю наступит с восходом солнца 1 февраля 2022 года.


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29 декабря в 09:13, просмотров: 656, комментариев: 3
Комментарии:
6xz34e
29 декабря в 12:56
Уважаемый Альберт!Итоговая Ваша статья заслуживает пятерки.По поводу "новых школ" господин Филатов ответил,что они по плану имеются и самое печальное-мы не можем (глобальная проблема администрации! ) посчитать сколько нужно мест за партами к 1 сентября,так как не знаем сколько прибудет детей в наш город?Хотя Сергей Глинских уже весь расчет дал на картинке с графиком.С наступающим Новым годом!С новым бюджетом "развития"....семьи Кандаковых.
Алексей Павлов
Сегодня в 17:51
Ветер со всех сторон сразу - вообще не ново, я вырос в Брянске Но Сургут сумел удивить меня тем, что дождь может быть не только сверху, но ещё и сбоку, и даже снизу.
А ещё мелкий острый снег плюс ветер снизу - отдельная песня, по большей части матерная
Сергей Б
Сегодня в 18:10

…дождь может быть не только сверху, но ещё и сбоку, и даже снизу.

Но то есть между струйками проскочить не реально.
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