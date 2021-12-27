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​Не хочу портить настроение, но…

Сургут показывает отличные темпы вакцинации, но весьма слабые – по ревакцинации

​Не хочу портить настроение, но…
Фото dzhmao.ru

Как рассказал главврач поликлиники №1 Максим Слепов, в Сургуте 209 тысяч человек завершили вакцинацию от коронавируса, что составляет 88 процентов от поставленного городу плана. А если учесть тех, кто за последнее время поставил первый компонент, то цифра дойдет до 95 процентов – вроде здорово. На самом деле, здорово – у многих меньше. Но.

По словам Максима Слепова, ревакцинацию на данный момент прошли 38 тысяч сургутян. И вот тут вскрывается будущая проблема.

Судя по данным оперштаба, на начало июля в Сургуте было примерно 106 тысяч привитых. Это те, кто уже точно к началу января 2022 года либо существенно растерял, либо начинает терять вакцинную защиту, которая, как уже доподлинно известно, работает около полугода. Хорошо, что у нас есть 38 тысяч ревакцинированных – они большие молодцы, – но у нас при этом совершенно точно есть около 70 тысяч сургутян, которые не пошли на повторную прививку, поэтому становятся более уязвимыми для коронавируса. 70 тысяч из 209 тысяч прошедших полный курс вакцинации. Треть.

Это значит – и тут я очень хочу ошибиться, – что завтра или послезавтра, когда власти, видя высокий уровень вакцинации, начнут ослаблять антиковидные меры, в городе будут ходить десятки тысяч некогда привитых людей, имеющих QR-коды (которые действуют год) и, может быть, даже уверенные в том, что защищены от коронавируса, поэтому «можно не носить маску». И в Сургуте может начаться очередная волна. А некоторые товарищи будут тыкать в цифры и кричать: «Ага-а! Вот чего стоят эти ваши 100 процентов вакцинированных от поставленного плана! Мы так и знали! Не работает этот ваш шмурдяк!»

Не хочу омрачать предновогоднее настроение и какие-то оптимистические предновогодние надежды, но нужно просто помнить и понимать – уже сегодня надо бороться не только за вакцинацию, но и за ревакцинацию. Иначе огромный труд медиков пойдет прахом, и мы вновь получим заполненные ковидные госпитали и человеческие трагедии, которых можно было избежать. Думаю, наши медицинские власти это осознают и готовят какие-то планы на этот счет.

Такое, в общем, пожелание на предстоящий год.


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Сегодня в 20:33, просмотров: 226, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
Сегодня в 22:04
Уважаемый Дмитрий!Внимательно слушала Ваше интервью с Максимом Слеповым,где он четко проговорил,что после полугода можно ставить снова прививку или сдавать тест на антитела.Не так ли?Поэтому многие так и делают.Только нужно открыть свой кошелек в этом варианте и не знать,как выглядит больничный лист.
Сергей Б
Сегодня в 22:12
Кто о чем, а вшивый о бане.
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