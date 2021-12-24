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Кто может обвинить пресс-конференцию президента в режиссуре и подготовке вопросов?

Впечатления от очередной большой пресс-конференции Владимира Путина

Кто может обвинить пресс-конференцию президента в режиссуре и подготовке вопросов?
Фото со страницы автора ВКонтакте

Ну что ж, закончилась ежегодная пресс-конференция Владимира Владимировича Путина.

Если честно, всегда мечтал побывать на ней, и за последние пять лет раз десять переформулировал вопрос, который хотел бы задать. В нынешней редакции, он про личное и наболевшее: «Как удается сохранять профессионализм, хладнокровие и желание работать, при постоянном прессинге, не только от западных «партнеров», но и изнутри страны?» Ну правда, я на себе постоянно чувствую, когда делаешь что-то действительно хорошее, бескорыстно, а в ответ ушат помоев. Ну да ладно, не обо мне сейчас.

1. Быстрый старт и личный отбор вопросов

Обожаю четкость и деловой подход Владимира Владимировича. Никаких долгих вступлений и хвалебных од кому-либо. Сразу в дело. Ну а после, сразу по острым вопросам «мимо» Пескова. И кто теперь обвинит пресс-конференцию в режиссуре и подготовке вопросов?

2. Акцент на социалке

Увеличение смертности, спад в экономике, проблемы трудоустройства и рост инфляции. По каждому пункту Путин владеет четкой информацией, дает прямые и аргументированные ответы, а главное чувствуется, что работа в этих направлениях не прекращалась ни на минуту, просто теперь гораздо ярче стала освещаться и ощущаться, нежели внешняя политика и вопросы безопасности.

3. О новой этике

«Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — мужчина, мама — это мама, отец — это отец. Надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита...» Вот под каждым словом подписываюсь, без всяких комментариев.

4. Дичайший непрофессионализм оппозиционных СМИ

Из раза в раз одни и те же вопросы! На пресс-конференциях, на прямых линиях, на мероприятиях и т.д. Что с Навальным, чей Крым, не долгое ли правление, когда пойдете на уступки западу? В своих выступлениях президент не раз давал ответы на эти вопросы, и демонстрировал свою непоколебимую позицию. Так какого ответа вы ждете?!

© «Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие — это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение».

Ну и в финале мой личный топ цитат с пресс-конференции:

«Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри»

«Россия не сердится. Россия сосредотачивается»

«Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение»

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Сегодня в 12:05, просмотров: 250, комментариев: 8
Комментарии:
Районный критик
Сегодня в 12:45
у автора язык наверное заболел. но что ж, такова судьба подобных людей. кушать хочется много и вкусно, а значит надо что? надо лизать без устали. удачи
tdn
Сегодня в 12:48
Могу рекомендовать вчерашний новостной выпуск на Дожде, где подробно разобрали все ту чушь которую он нес. И да, хорошо видно, с отравлением Навального, ему правда хочется перевернуть страницу, но увы, после стирки трусов в прямом эфире, фиг отмоешься.. И Украину у него Ленин создал - иногда лучше жевать чем говорить.
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:03
Важнейшее в данной пресс-конвергенции, имеющее практический результат для десятков миллионов людей это поручение Президента Правительству проиндексировать пенси по фактической инфляции. Здесь Путин проявил себя гарантом соблюдения Конституции в действии.
Районный критик Alkonowa1ow
Сегодня в 13:11
еще один придворный лизоблюд. а ничего, что реальная инфляция куда выше, чем та, о которой отчитываются статистики? так что индексация по фактической инфляции это ничего
Местный
Сегодня в 13:19
Прогиб засчитан
Владислав Брылеев
Сегодня в 14:39
Ну тут кто в чём спец, чтобы судить))) Я не готов комментировать Ваши варианты социальных утех)))
Владислав Брылеев
Сегодня в 14:40
Отсылаясь к ответу ВВП, а доказательства то где? Где хоть один документ?
Владислав Брылеев
Сегодня в 14:43
Спасибо что засчитали, с моей комплекцией - прогиб это вообще подвиг!!!
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