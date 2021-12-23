Но я о другом

Уважаемые читатели, в последнем выпуске проекта «О чем говорят» «Кручу-верчу» об очередном повороте в истории с «аварийностью» здания департамента городского хозяйства на ул. Маяковского я допустил несколько фактических ошибок (что, по моему убеждению, никоим образом не меняет общего смысла моих оценок), на которые мне указал владелец строительной компании «Специнвест» Владимир Ганин.

Ошибки следующие.

70 миллионов рублей за аренду здания на ул. Гагарина, 11 общей площадью 5.900 квадратных метров городская администрация платила не все эти годы, а только первый год, вернее, первые 9 месяцев из расчета 70 млн. руб. в год. После вмешательства депутатов городской думы цена контракта была снижена, сегодня она составляет почти 42 млн. рублей в год.

Цена инвестиций в строительство этого здания составила не «90-140 миллионов рублей», а более 300 миллионов, что означает, что срок окупаемости объекта не «до двух лет», а больше.

Роман Иванович Марков, бывший заместитель главы администрации Сургута, не инициировал проект переезда муниципальных работников из здания на ул. Маяковского в построенное компанией «Специнвест» здание на ул. Гагарина. Инициативу проявил тогдашний глава Сургута Дмитрий Валерьевич Попов, который, как рассказал мне В. Г. Ганин, проезжал мимо стройки и заинтересовался тем, что в возводящемся объекте его будущий владелец собирается разместить. В результате переговоров с застройщиком глава высказал идею использовать новое здание для нужд муниципалитета.

Безальтернативности сделки, по мнению В. Г. Ганина, не наблюдается, так как на момент заключения договора аренды здания федерального закона № 44 не было, а, значит, не было и требования оказывать услуги муниципалитету путем конкуренции с другими аналогичными предложениями рынка.

Повторяя свою оценку личного отношения к В. Г. Ганину как сургутянину и местному застройщику - то есть высказывая уважение к нему - я понимаю, что ему было неприятно ознакомиться с моими высказываниями, поэтому извиняюсь за то, что вышеприведенные некоторые цифры я переврал, а последовательность некоторых событий подал не так, как это описывает сам В. Г. Ганин.

Но понимая Владимира Георгиевича и его обиду (это его бизнес, ему важны именно эти точные неискаженные цифры и именно эта трактовка связанных с его компанией событий), я с моим коллегой Дмитрием Щегловым все-таки обсуждал совершенно другую проблему. А именно: с какой легкостью чиновники распоряжаются собственностью и деньгами города. Захотели - и рабочее здание вдруг становится аварийным. Захотели - и с конкретной фирмой на безальтернативной основе заключили договор на сотни миллионов рублей (простит меня Владимир Георгиевич, но все прекрасно понимают, что никто другой при всем желании в эту сделку попросту бы не протиснулся) - договор, который настолько явно выбивался из рынка своим «эксклюзивом», что депутаты не стерпели и настояли на уменьшении цены досрочно.

Нас, журналистов, волнует, что чиновникам под силу осуществить любой проект, который по тем или иным причинам интересен им, но как только речь заходит о городских проблемах, требующих их интеллектуальных усилий и кропотливого труда, они разводят руками и ссылаются на всевозможные законы. То есть интересно получается: одно и то же муниципальное здание неожиданно становится аварийным, из-за этого город несет непредусмотренные до сих пор расходы на 240-270 млн. рублей, «спасая» бездомные департаменты и службы в удачно подвернувшемся новом помещении, затем «аварийное» помещение чудесным образом «воскресает» (без копейки денег на его реконструкцию) - и все по закону.

Очевидное решение вернуть здание на Маяковского в городской оборот - правильное, вопросов нет. Но как же несколько лет назад стало возможным на голубом глазу наврать про какие-то «несовместимые с дальнейшей эксплуатацией» трещины в фундаменте? И что, за это никто не понесет ответственности? Значит, нам так же могут врать годами про «аварийное» состояние несчастного Дома пионеров? Про здание кинотеатра «Аврора»?

В общем, вопросов с этим «великим переселением чиновников» достаточно.