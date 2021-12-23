Как ПФР до последней капли крови отбивается от претендующих на пенсии россиян

В течение полутора лет наблюдаю одну историю, которая, как мне видится, является довольно характерной для России. Сразу оговорюсь – это про Пенсионный фонд, но не Югры, а другого региона, про югорскую практику ничего не знаю, может, кто в комментариях накидает.

Итак. Есть человек. Он отработал некоторую часть жизни на «большой земле», и достаточно долго – на северах, где стаж считается с особыми коэффициентами. Подошел срок выхода на пенсию. Человек обратился в ПФР – ему отказали, так как посчитали, что не набралось нужного стажа. Предпенсионер еще раз хорошенько все посчитал-пересчитал, понял, что дней хватает – и пошел в суд.

В этой истории, как это ни удивительно для современной России, не будет ни одного плохого слова про суд. Арбитражный процесс шел, хоть и медленно (отчасти – из-за того, что иногда на заседания не являлись представители ПФР, и все переносилось на месяц), но качественно – судья вникла, тоже посчитала, запросила данные, по которым были сомнения, у находящихся в других регионах компаний, и вынесла решение – удовлетворить иск и назначить пенсию. Это было в декабре прошлого года.

И вот, казалось, хэппи энд. Новогодняя радость – пенсию назначат. Не тут-то было.

Как только подошел последний день для подачи апелляции – юристы ПФР направили апелляцию. Вы знаете, что такие дела не происходят быстро – но факт в том, что еще через несколько месяцев вышестоящая инстанция оставила решение без изменения – пенсию назначить.

Человек спрашивает ПФР: «Ну что, давайте назначать?» На что ему отвечают: «Не можем, юридический отдел направляет кассационную жалобу». Для понимания – решение вообще-то вступило в силу после вердикта вышестоящего суда, кассационная жалоба не затрагивает фактическую часть дела, в ней обжалуется ход его рассмотрения. Но ПФРу нужно судиться дальше.

Кассация ожидаемо оставляет жалобу Пенсионного фонда без удовлетворения. Это произошло в середине ноября 2021 года – то есть спустя почти год после решения суда первой инстанции. Человек спрашивает: «Ну?» Ответ: «Наш юридический отдел еще не получил данные по итогам кассационного рассмотрения». Видимо, человек с депешей пешком еще не дошел.

Но за месяц дошел, молодец. Человек спрашивает: «И-и?» Ответ: «Юридический отдел не согласовал начисление пенсии, потому что еще раз посчитал годы и дни работы, и вам не хватает еще 25 дней до пенсии».

В общем, дальше с этими юристами будут плотно работать судебные приставы и прокуроры. Они, конечно же, с большим интересом выслушают, как так вышло, что в трех судебных инстанциях посчитали одним образом, а эти ретивые ребята считают иначе и после всех решений полагают, что их математика более правильная.

К чему я.

Что-то мне подсказывает – подобные истории могут поведать многие жители нашей страны. Судя по поведению и настроению конкретного регионального отделения ПФР, там сотрудники считают себя обязанными как можно дольше защищаться от людей. Чтобы последним рубежом была свобода отдельных исполнителей, своей грудью вставших на пути «паразитов», желающих «присосаться» к государственным деньгам. И, да, наверное, на каком-то этапе они действительно соблюдают законность и останавливают тех, кто хитростью и обманом или просто без достаточных оснований пытается назначить себе пенсию. Но это доходит той абсурдной стадии, когда исполнители от ПФР элементарно саботируют закон и право.

И сами становятся настоящими паразитами, присосавшимися к бюджетным деньгам. Юристы, которые сначала пропускали заседания, потом не смогли отстоять позицию ПФР в суде первой инстанции, затягивали рассмотрение всех апелляций и кассаций, проиграли на вышестоящих уровнях, и теперь уже просто на голом произволе, на абсолютно незаконных основаниях не позволяют человеку получить его пенсию – они ведь в этом ПФР работают. Получают зарплату (я уверен, не самую плохую). Пользуются государственными льготами. Ходят в отпуск. Рассчитывают на новогодние премии.

И, что, может, еще важнее. Они ведь почему-то весь этот спектакль в стиле «кота за хвост» отыгрывают по полной. Почему они это делают? Кто им дал такое распоряжение – ложиться под танки, судебных приставов и прокуратуру, но затянуть выдачу пенсионного рубля человеку? Это политика конкретного отделения или всего Пенсионного фонда России?

Сдается мне, если уволить всю эту братию, цель которой – не допустить недобросовестных людей к деньгам ПФР – экономия будет больше. И доверия к этой структуре тоже. Потому что я описал, наверное, одну тысячную долю процента всех вопросов и претензий к ней.