Как вышло, что Сургут потерял 40 процентов обеспеченности местами в школах

Мало или много школ сегодня в ХМАО? Не буду говорить за «все Одессу», но посмотрим на Сургут. Для этого надо обратится к нормативному документу Приложению 7 СНиП 2.07.01-89, из которого следует, что «в поселениях-новостройках расчетное число школьных мест – 180 на 1 тысячу жителей, а на территории жилой застройки – 100 ученических мест на 1 тысячу жителей».

Что же получается? Тут давеча отрапортовали, что 2021году ввели 260 тысяч квадратных метров жилья, а это как минимум 10 тысяч жителей. Согласно СНиП, вместе с квадратами жилья (о которых раструбили во всех инстанциях), как ни крути должна быть построена как минимум одна школа на 1000 ученических мест. Школы нет, как нет победных рапортов на эту тему.

А что есть? Информация о срыве концессионного соглашения. Но, уважаемые друзья и господа чиновники! Кого это, грубо говоря «колышет»? Это проблемы городской администрации. Если не выгоняется СНиП, то кто-то должен ответить! Конечно, рынок сегодня диктует новые «СНиПы». Но не до такой же степени!

При авторитарном режиме было проще. Вызов на ковер в горком и ультиматум: не введете школу в жилом микрорайоне – не примем ни одного квадратного метра жилья. Рычаги были. Пожарники, СЭС, архитектура не приняли бы одного дома. А посему на школу бросали все: технику, материалы и людей – и сдавали объект к 1 сентября. Кроме того, школа и садики всегда были на контроле у местных властей.

Что же сейчас? Сегодня за срыв концессионного соглашения никто не отвечает. Хотя нет, вот есть член Генерального Совета «ЕР», глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, который устроил разнос своим чиновникам в экспрессивной форме. Ну хоть что-то! А так сидели и «пинали воздух». Зарплата и премия идет – и никакой ответственности.

В деле с концессионерами такая же история. Проделают массу работы по заключению концессионного соглашения по строительству школы. А концессионеры не приступают к работе и, более того, расторгают соглашение. Что делать?

Поэтому нужен другой механизм в строительстве школ. Какой? Следует отказаться от концессий, а округу напрямую финансировать эти цели. Экономия только на процентах кредитных огромная. И следует понимать, что концессия по школам для бизнеса – это еще тот геморрой.

Сколько же школ нужно Сургуту, исходя из общей численности жителей в 400 тысяч? По минимуму это 40 школ на 1000 мест каждая. По максимуму – это 70 школ на 1000 мест. К 2030 году, исходя из темпов строительства жилья, необходимо иметь в городе не менее 50 школ на 1000 мест как минимум, и 80-85 школ на 1000 мест по максимуму. А в среднем необходимо не менее 65-75 школ на 1000 мест к 2030 году. Это по СНиП.

Сколько средств необходимо затратить на строительство школ. Возьмем за основу 2 млрд рублей на один объект вместимостью 1000 мест. Бюджет города или округа может потянуть строительство школ без концессии? Для Сургута выделить по одному миллиарду в год на строительство школы из 35 млрд бюджета города подъемно. Сегодня бюджет города на образование – 19 млрд рублей, и один миллиард выделить на целевое финансирование школы – это не критично. Это концентрация бюджетных средств на решение проблемы города. Вот это тот механизм, который необходимо внедрить для решения проблемы строительства школ в городе.