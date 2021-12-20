Пренебрежительное отношение к противникам вакцинации – большая ошибка российской власти

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили охарактеризовать людей, которые сами отказываются прививаться от коронавируса и агитируют других делать то же самое. Вот как ответил официальный представитель главы государства: «Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь».

Отличный заход. Великолепный. Это точно поможет государству успешно проводить прививочную кампанию и приблизить конец пандемии (на самом деле нет).

В России доля взрослого населения, скептически относящегося к вакцинации от коронавируса, варьируется от 25 до 40 процентов. Среди них далеко не все – лютые антипрививочники.

Кто-то с опаской относится к вакцине (на самом деле хорошей), которая была разработана и протестирована в пожарном режиме и в формате военной спецоперации – потому что знает, что, когда наше государство куда-то спешит – оно обязательно косячит и вполне может пожертвовать людьми ради политики и мифологического престижа. Можем ли мы сказать, что подобных примеров в новейшей истории не было? Не можем. Мы ковровые бомбардировки Воронежа наблюдаем слишком регулярно.

Кто-то боится ставить прививку ввиду своего состояния здоровья и неспособности врачей дать хоть какую-то гарантию того, что после укола какие-то их болячки не устроят в организме разнос. И их тоже можно понять – рекомендации туманны, объемлющей российской статистики по побочным эффектам нет (поэтому многие полагают, что привившиеся «мрут, как мухи, но их никто не считает»), врачи не готовы брать на себя ответственность и предпочитают перестраховаться и рекомендовать не ставить вакцину.

Кто-то принципиально не верит российскому государству и его говорящим головам. Кто-то наслушался мифов и страшилок, и не может определить в них явные подтасовки фактов и несуразицы (можем ли мы их осуждать за это?). И, да, какую-то небольшую часть особо упоротых товарищей, вероятно, действительно можно назвать «опасными дураками». Но сделать это допустимо во время разговора на кухне. А не в ходе брифинга пресс-секретаря президента с федеральными СМИ.

К сожалению, десятки миллионов наших сограждан заблуждаются. Некоторые демонстрируют откровенно дикую и мракобесную позицию по вопросам вакцинации. Это так. Это отдаляет нашу победу над коронавирусом. Но если государство настроено как-то работать с этой проблемой, всеми правдами и неправдами (особенно часто – неправдами, конечно) ее решать, то нужно сохранять уважительную позицию по отношению к людям. Я понимаю, что это невероятно тяжело, и некоторые комментарии под этим блогом будут тому подтверждением, но если представители власти будут срываться и открыто хаять людей за их убеждения – это не просто отбросит наше общее возвращение к нормальной жизни, но и станет катализатором нешуточных конфликтов.

Таких конфликтов, что травоядные политические выступления последних лет покажутся цветочками.