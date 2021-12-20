За десять лет Сургут уронил обеспеченность местами в школах на 40 процентов

Переполненные классы в школах Сургута это, наверное, первое, что приходит на ум обывателя и на язык журналисту, когда речь заходит о среднем образовании в нашем городе. Первого сентября СМИ, как будто соревнуясь друг с другом, на разные иронические лады перебирают рекорды в количестве первых классов. В этом году появился первый «Т». Однако когда в руки попадает реальные цифры, описывающие ситуацию в динамике, становится понятно, что ситуация просто катастрофическая, и мы полным ходом несемся к коллапсу системы среднего образования.

Но все по порядку и в начале о планах и обещаниях.

Обещания

Согласно информации, предоставленной мне правительством округа, Государственной программой до 2030 года предусмотрено создание в Сургуте 24 объектов для размещения общеобразовательных организаций на 25 тысяч мест.

Двадцать четыре объекта образования это просто гигантская цифра, это одна треть от уже имеющихся школ, что уже говорит о колоссальном дефиците, а также о том, что в год нужно строить по 2,5 школы. При этом пока скорость строительства ниже примерно в десять раз. За последние пять лет двери открыла только одна школа.

По «наполеоновским» планам не отстает и администрация. Так, в конце 2019 года на тот момент замглавы Сургута Алексей Жердев заявлял, что к 2021 году будут сданы четыре школы, а всего строиться будут семь.

Обещали помочь со школами и некоторые парламентарии. Так депутат думы Сургута Игорь Бруслиновский еще в 2015 году на встрече с избирателями сетовал на то, что не удалось решить вопрос со школой в микрорайоне 5А, и обещал в следующие пять сделать все возможное. Действительно многое сделано. Снесены гаражи, расчищена площадка и построен... туалет.

Количество школ в округе сократилось на 65 штук

Это может показаться даже дико, но количество общеобразовательных организаций в округе за десять лет не увеличилось, а сократилось. Причем сократилось весьма существенно – на 65 штук. В 2010 году их было 351, а 2020 году только 286.

Правительство объясняет такое уменьшение созданием образовательных комплексов и базовых организаций с филиальной сетью.

Не знаю, в городе Сургуте процессов объединения школ в сети вроде как не наблюдается. Тут, скорее всего, причина в закрытии школ в небольших поселках, обусловленных переездом населения в крупные муниципалитеты. Причина, кстати, характерная для России в целом.

Кроме того, по информации того же правительства, в округе за пять лет построено 30 школ на 7 385 мест, в то время как количество учеников за этот же период увеличился на 31 тысячу. С 191,5 в 2015 году до 222,3 в 2020 году.

Перспектива третьей смены

Каждое образовательное учреждение имеет свою проектную мощность, то есть количество учащихся, которое она может принять в одну смену. В 2010 году совокупная мощность всех школ Сургута составляла 35 600 мест, в 2020 году 35 200. За десять лет количество мест в школах не увеличилось, а уменьшилось на 400 штук. В то время как количество учащихся, за этот же период увеличилось на 21 тысячу человек. Если в 2010 их было 34,2 тыс., то в 2020 году уже 55,1 тысяч.

Таким образом обеспеченность местами в общеобразовательных учреждения за десять лет в нашем городе сократилась на 40 процентов. Со 104 процентов в 2010 году до 63,9 процента в 2020.

Когда через несколько лет обеспеченность достигнет 50 процентов, наступит настоящий и полный коллапс, так как школы не будут справляться даже в две смены, и надо будет открывать третью.

И эти перспективы более чем реальны, так как модный нынче тренд на строительство школ по концессии зашел в тупик. Строительство по концессии оказалось невыгодным ни муниципалитету, так как школа стоит на несколько сотен миллионов дороже (проценты банку), ни застройщикам. Кроме того, не совсем понятно, как будет застройщик потом в течении пяти лет эксплуатировать школу, а это базовая особенность договора концессии.

В общем со строительством школ в ближайшее будущим будет точно все плохо. А вот с чем будет точно хорошо – это со строительством многоэтажных человейников, которые будут привлекать в город очередных иногородних граждан, в том числе, и с детьми, продолжая нагружать школьную систему.