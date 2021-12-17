Творчество сургутского журналиста Аллы Ярошко - теперь в едином сборнике

14 декабря 2021 года в Сургутской городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация библиографического указателя известного сургутского журналиста, заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры Аллы Ярошко, который был подготовлен к юбилею ее профессиональной деятельности.

Алла Ярошко является автором более десятка книг и более 2000 публикаций в периодических изданиях и разных сборниках.

Источниками для выявления текстов послужили каталоги и фонды сургутской Централизованной библиотечной системы, библиотечные ресурсы федеральных и региональных библиотек.

… Алла Ярошко (тогда еще Походенко) приехала в Сургут в 1969 году после окончания Томского педагогического института. Первым ее рабочим местом стала единственная в то время редакция «К победе коммунизма». Молодой филолог практически сразу начала с должности ответственного секретаря.

«Мы творили, а Алла Федоровна редактировала наши статьи и заметки, заставляя придумывать броские заголовки, а частенько и сама их подсказывала. Мы не обижались, потому что признавали ее правоту. К тому же ее заголовки помнятся до сих пор», - рассказала на встрече коллега по цеху Галина Кондрякова.

Журналистское мастерство Аллы Ярошко набрало полную силу, когда она перешла в отдел промышленности газеты. Живым и образным языком она раскрывала любую тему.

В 1994 году в редакцию газеты «Нефть Приобья» Ярошко пришла уже высококлассным профессионалом, и вскоре стала ведущим автором. После были журнал «Мы вместе», издания «Весточка», «Вести СТС»…

«Библиографический указатель включает как отдельные издания, так и публикации в сборниках и периодических изданиях за период с 1996 по 2002 год. Описания в разделах расположены в прямой хронологии по годам. Отдельные библиографические описания сопровождаются аннотациями…», - пояснила составитель сборника Галина Библая.

Даже трудно представить, какой колоссальный труд проделан Галиной Николаевной Библой! Надо сказать, что это уже второе такого рода творение сургутских библиотекарей – в 2019 году был издан библиографический указатель к 90-летию со дня рождения Ивана Захарова, журналиста, краеведа, почетного гражданина города Сургута.