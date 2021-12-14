16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4698   EUR  82,8299  

Новости

Больше новостей
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Как вы проведете новогодние праздники?
Комментировать
0
Нужна ли «Вершина» как культурный центр Сургуту?
Комментировать
0
Больше опросов

Пугающая статистика

В Сургуте от коронавируса привито чудовищно мало беременных

Пугающая статистика
Фото dzhmao.ru

«Около шести процентов беременных, которые обследуются в «Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства», прошли вакцинацию от коронавируса».

Когда я прочитал эту статистику на нашем сайте, то сначала не поверил, потер глаза, еще раз перечитал и чуть не упал в обморок. Ну ладно, есть некоторая поправка – еще 8,4 процента пациенток нашего перинатального центра привились до наступления беременности. Хорошо, суммарно, выходит, немногим менее 15 процентов тех, кто защитил себя от коронавируса на уровне вакцинации – при условии, что в Сургуте среди взрослого населения привито больше 90 процентов.

Ладно, кто-то из беременных, вероятно, успел переболеть в пределах нескольких месяцев до зачатия ребенка, но только вот любые антитела, хоть от собственно перенесенной инфекции, хоть от вакцины, начинают теряться после полугода. А беременность, напомню, длится девять месяцев.

Разумеется, заведующая консультативно-диагностическим отделением нашего перинатального центра Ирина Белинская с присущей врачам и ученым тактичностью высказалась (и именно эта ее фраза будет поднята на щит не очень умными людьми): «Применять вакцину при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери и плода превышает потенциальный риск от ее использования». Потом продолжила – что рекомендуется привиться после 22 недель. И в интервью подробно рассказала о том, что вакцинация – это единственный вариант минимизировать довольно жуткие риски для беременных и их детей.

Но – шесть процентов беременных в Сургуте привиты? Шесть?! Это ведь катастрофа.

Давайте еще раз, для закрепления. Есть одно метаисследование, которое собрало данные с 192 научных работ, посвященных влиянию коронавируса на беременных (об этом подробно рассказывал в своей лекции Алексей Водовозов). Я просто приведу в виде цитаты. У болеющих ковидом беременных по сравнению с неболеющими:

– Риск смерти от всех причин – в 2,85 раза выше;

– Риск попадания в реанимацию под интенсивную терапию – в 19 (!!!) раз выше;

– Риск преждевременных родов – в 1,5 раза выше;

– Риск мертворождения – в 2,84 раза выше;

– Риск смерти новорожденного – в 2,77 раза выше.

Читайте подробности, если интересно и сомневаетесь.

Нет, с другой стороны, понятно – благодаря отличной медицине мы достигли очень низких показателей смертности среди беременных и новорожденных, поэтому нельзя сказать, что от коронавируса у нас пойдет мор младенцев. Но все же – многократные увеличения шансов в такой сложной и важной теме – это крайне серьезно. Даже если это означает рост вероятности с 0,1 до 0,3 процентов. За этими цифрами стоят человеческие жизни и потенциальные трагедии.

Наверное, не все из тех, кто отказывается от вакцинации, будучи беременными, знают эту статистику (полагаю, что почти никто не знает). Наверное, они по некоторому незнанию действительно считают, что риск от вакцины может перевешивать риски от коронавируса – и их можно понять, им принимать решения, от которых зависит не только и не столько их здоровье, но будущее маленькой жизни, развивающейся внутри.

Какую жуть нужно представлять себе относительно вакцины, которой привились уже несколько десятков миллионов человек, чтобы это перевешивало риски, приведенные двумя абзацами выше. Или на какую удачу полагаться, считая, что коронавирус может взять и обойти стороной (я напомню, что он какими-то образами добирается даже до тех, кто прямо реально бережется и из дома не выходит, а беременные едва ли могут себе позволить такой формат жизни).

Шесть процентов. Ужас. Всем здоровья, берегите себя и своих детей.


нравится (0) не нравится (0)
14 декабря в 23:07, просмотров: 164, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. СМИ: в спецшколе Сургута подростка изнасиловали из-за проигрыша в карты 2455
  2. ​Умер режиссер Сергей Соловьёв 899
  3. Хлеб из «Магнита» притянул железку и внимание сургутян 727
  4. ​К ремонту проезда Мунарева в Сургуте приступят не раньше 2023 года 673
  5. ​В ХМАО на Самотлорском месторождении произошел пожар 664
  6. ​На дороги Сургута выйдут новые снегоуборщики 627
  7. В Нижневартовске и Нефтеюганске подскочила заболеваемость ковидом 626
  8. ​Парки – не только для прогулок 607
  9. Сургутяне негодуют: супермаркет развел свалку у жилого дома 596
  10. ​Назван топ самых востребованных специальностей в Югре 482
  1. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9139
  2. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 6285
  3. Актировки близко: ночью в Сургуте прогнозируют мороз до -36 градусов 4906
  4. ​В Сургуте 16-летний парень задохнулся в отцовской машине 4613
  5. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 3243
  6. ​«Маршрутка в помощь». Возмущенный ценами на такси сургутянин разозлил горожан 3125
  7. Депутаты и чиновники Сургута обсудили перспективы строительства нового кладбища 3036
  8. ​Все-таки сократили: сургутские школьники уйдут на зимние каникулы позже 3006
  9. ​Деньги на выкуп «Вершины» – не проблема. Главное, чтобы в головах чиновников был мозг, и он пошевелился, а деньги найдутся 2968
  10. Мэрия Нижневартовска выплатила ребенку 100 тысяч рублей за травмы на строительной площадке 2801
  1. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 9367
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9139
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8505
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 8224
  5. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 7627
  6. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 7145
  7. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 7126
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 7069
  9. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6719
  10. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 6696

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика