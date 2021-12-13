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​«Вершину» мало выкупить. Ее еще нужно переоборудовать и содержать – это гигантская нагрузка на бюджет

В чем подводные камни идей по выкупу «Вершины» окружными или сургутскими властями

​«Вершину» мало выкупить. Ее еще нужно переоборудовать и содержать – это гигантская нагрузка на бюджет
Фото из архива автора

В ходе дискуссии, которая развернулась вокруг идеи о выкупе торгового центра «Вершина» для создания там музейно-культурного кластера, был затронут вопрос о размещении мультимедийного исторического парка «Россия – моя история. Югра». Его руководитель Виталий Малыхин высказался по этому поводу в комментариях. Приводим его мнение полностью.

Если коснулись темы «России – моей истории» (далее для простоты и кратности – РМИ), то не могу остаться в стороне. О том, что мультимедийный парк можно посетить «один-ну-два-раза» может говорить только тот, кто один раз и был на нашей площадке. И именно это определяет масштаб компетенции.

На площадке РМИ только за этот 2021 год экспозиция менялась ПОЛНОСТЬЮ четыре раза. Причем это не только исторические выставки, а например профориентационная «Билет в будущее» которая закончилась накануне и приняла около 2000 школьников за полтора месяца работы. Это не считая малоформатных выставок на три-десять залов «Память поколений», «100 лет ГОЭЛРО» и «Космос».

Это экспозиция. Но есть еще и публичные пространства, на которых за год проведено около 200 больших и малых мероприятий. От проектного форума с участием полпреда и губернатора, «Гик-эвента» с сотнями участников, до малых программ на 20-30 человек. Концерты, кинопоказы, публичные лекции, фотовыставки, спектакли, конференции, интеллект-турниры, сьемки телепроектов – примерно четыре десятка форматов как официально-протокольных, так и досугово-развлекательных. Это просто для информации.

Второе. Приходилось как то объяснять одному «экономисту» разницу между арендой автотранспорта и его покупкой. Он утверждал, что за годовую цену аренды можно КУПИТЬ автомобиль. Забывая, что в цену входит еще бензин, ремонт, страховка и, главное, зарплата водителя. И если купить автомобиль, эти расходы никуда не денутся.

Объект мало купить. Его нужно переоборудовать. Для правильного музейного фондохранения и экспонирования с регламентированным микроклиматом добавьте еще 30-40 тысяч за квадратный метр к стоимости покупки. Неважно – краеведческий или художественный музей, – параметры переоборудования будут близки.

Далее – содержание. На такой объект потребуются дополнительные кадровые единицы как на его эксплуатацию-охрану-уборку, так и на персонал, обеспечивающий основную культурную деятельность. Одна штатная единица обходится бюджету с учетом налогов примерно 1-1,2 млн рублей в год. В РМИ таких единиц всего 33 – на 50 залов экспонирования и 200 мероприятий в год. Этого ничтожно мало, нужно еще минимум 15. Работаем без выходных.

Техническое содержание такого объекта как «Вершина» обойдется в 6-9 млн рублей в месяц минимум. А может и вдвое больше, все зависит от характера экспозиционных технологий. Это тоже нагрузка на бюджет. А теперь соедините весь этот объем в кучу и подумайте, насколько реальны такие благие пожелания. Нужно молиться на нефтяников, чтобы им не пришла в голову мысль подарить ДИ «Нефтяник» городу. От такой нагрузки, свалившейся разом на муниципальную социальную сферу, поплохеет всем.

Извините за эмоции. Но для того, чтобы «прожекты» реализовывались в ПРОЕКТЫ, нужны не только «хотелки» и «благопожелалки», но и здравый расчет. Или вы думаете, коммерсанты уходили из этого замечательного комплекса просто так?
«Вершина» как отдельное здание, безусловно, шедевр. Но, увы, главная его беда – логистика. Пока и у ЖК «Возрождение» та же проблема – парковка. Но если во втором случае еще есть шансы (запуск дороги на Югорский тракт, сдача 3\4 паркинга ЖК, реализация градостроительных проектов в пойме), то «Вершина», боюсь, убита. Парковке там возникнуть уже негде.

Это мое личное мнение горожанина, с опытом руководства. Без расчета на абсолют и официальную позицию органов власти. С уважением к участникам дискуссии.


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13 декабря в 07:39, просмотров: 1299, комментариев: 16
Комментарии:
6xz34e
13 декабря в 07:53
Уважаемый Виталий! Вы молодец, что не остались в стороне. Чтобы выполнять "план" приходиться осуществлять новые проекты, которые в музее не всегда приветствуются. Жизнь диктует свои условия. Мы понимаем, что бюджет будет вкладывать деньги в новую стройку НТЦ, например, и никогда (!) не купит здание "Вершины"." Молиться на нефтяников"не надо. Это их Дворец, а не жителей города. Санаторий "Кедровый Лог" простаивает в год "здоровья сбережения". Я это считаю преступлением. При этом гордимся нашей Россией и каждой 20 тонной нефти, добытой в Югре.
Dochimacho
13 декабря в 11:14
Безусловно, содержание Вершины, а также переоборудование понянет серьёзные деньги. Но! Городу нужно развиваться. Здания культуры города убоги до не вероятности. Музейный комплекс Сургута малепусенький, расположен в богово кукуево. Это тоже не вариант развития событий. При этом вводятся совершенно сумасшедшие квадратные метры, увеличивается численность населения. Тему культуры так или иначе решать. И это дорого будет в любом случае. Тут вопрос о том, что эту стоимость можно уменьшить за счёт выкупа уже существующего здания.
отличное настроение
13 декабря в 11:33
Конечно тему культуры нужно решать. Но приспосабливать под культуру брошенные ТРЦ, тоже не самое лучшее решение. "Петрушке" бросили "Аврору", теперь пустующие площади "Сибири". И что театр от этого получил полноценный дом? А музеи? Им нужны полноценные специализированные здания, а не освободившиеся от бутиков квадраты.
Dochimacho отличное настроение
13 декабря в 14:57
Проходите по музеям Питера, Москвв и пр. Много у них специализированных зданий? Из последних здание музея вооружённых сил. Примерно так называется. Моё глубокое убеждение, что учреждение культуры должно быть запроектировано знаковойй персоной в мире архитектуры, ибо это фасад мира культуры. Это здание, которое должно служить от сотни лет и выше. Это здание, которое само должно быть памятником себе. Посмотрите на Тюменский музей с огромными площадями и безобразной архитектурой, но построенный изначально как музей. Отбежать подальше хочется и развидеть вот это вот. Театр тоже, кстати, прости Господи. Я к чему это говорю? К тому, что новое здание, если состоится в Сургуте, более чем рискует стать таким же, как в Тюмени. Уже реконструируется автовокзал, уже предложены эскизы нового "Строителя". Ну только обнять и плакать, понять и простить.
А здесь уже готовое, стилистически выверенное, построенное здание. Это важно. Да, в начинку нужно вложиться. Что за ужас? Школы и больницы тоже строить надо. Или без них как нибудь?
отличное настроение
13 декабря в 15:15
У Вершины два достоинства - архитектор и внешний вид. Внутри мало чем отличается от "Богатыря". Устойчивое ощущение, что от голландца только набросок глыбы льда на бумажке. Остальное рисовал проектировщик "СКУ" под универмаг.
Dochimacho отличное настроение
13 декабря в 18:32
Нет, она, т. Е Вершина, проектировалась как некий деловой центр. И, насколько я понимаю, первое её название - Айсберг (что, кстати, очевидно). Щапроектировпна она была для крупного города Скандинавии (не помню какого). Скандинавы от неё отказались, так как посчитали образ уж очень холодным для своей холодной страны. В Россию, Сургут, Айсберг попал уже как Вершина. Примерно такая история.
Читала оч. Давно в специализированное архитектурном журнале об этом проекте.
йося
13 декабря в 23:18
Ну вот, Виталика цапануло, высказался, а вот когда избраннички, хоть кто нибудь прокукпрекают, или что? их это не касается они инопланнтяне! А может мер ченить скажет....
Александр Наумов
13 декабря в 23:28
чЁ вы тут все спорите? народ никогда не решал что делать с чьей то собственностью. Решать будет тот кто купит. Хоть дом свиданий, кому какое дело?
Alkonowa1ow
14 декабря в 00:45
Доводы автора совпадают с официальной точкой зрения властей, которые решают за граждан что и когда нужно открыть или построить для их культурного развития и досуга. И соответсвенно вложить или не вложить туда деньги налогоплательщиков. Вот сегодня власти дали сургутянам возможность погрузиться в историческую тематику. Здесь мы впереди многих городов миллионников. Да что-там миллионников- городов! Пятый по масштабам и оснащенности мультимедийный исторический Центр в Сургуте открыли. Так что будем теперь глубоко изучать историю с добрый десяток лет. Хотя История дело деликатное и конъюнктурное. Любая новая власть любит историю под себя переделывать. Ну да ладно. Надо полагать в историческом парке Сургута история даётся объективная и не фальсифицированная. Но дело не в этом.
Дело в том что любая другая инициатива снизу относительно того, что нужно было бы для граждан наталкивается на железобетонный аргумент. Экономии бюджета. Какого бюджета? Да неважно какого. Просто бюджета. Городского, окружного, федерального или какого-то нибудь забугорного. Вот здесь то все будут считать затраты на приобретение, на оснащение, на содержание с «особой тщательностью» - до последнего цента. Пересчитают все места для парковки и скажут- мало мест для парковки или найдут ещё какой-то формальный железобетонный аргумент, чтобы инициативу снизу зарубить и не заморачиваться ею. Этот я о «Вершине» ещё раз говорю.
Вот открыли Вам мультимедийный исторический парк. Чего ещё надо!Или как ранее в Ханты-Мансийск все вдруг увлеклись шахматами и даже лавры Кириана Илюмжинова на время перехватили. И построили в Ханты-Мансийск с помощью того же Эрика ван Эгераата уникальное здание Шахматной Академии и даже Всемирную шахматную Олимпиаду провели. И деньги то нашлись.
В Сургуте за последние тридцать лет для культурного досуга и развития граждан власти с нуля ничего не построили. Обходились или советским наследием или приспосабливали коммерческую нежилую недвижимость на радость Арендодателям. Кстати, мультимедийный исторический парк не исключение из правил. Оттого все культурные заведения разбросаны по городу и находятся порой на задворках его или внутри спальных районов.
А город между тем застраивается «китайским темпами» уродливыми гетто-муравейниками, где найти сейчас приличное место для объектов социальной инфраструктуры не только трудно, а даже практически невозможно.
Но вот «Вершина» счастливое исключение, так как начата она строительством в середине 2000-х, когда в городе о строительном буме ещё не слыхали. Вот поэтому Главный фасад выполнен «по человечески», то есть на главную улицу города. Ещё успели!
Сегодня власти ничего подобного позволить не могут.
Кроме того, как указывалось выше, власти сегодня знают что и когда нужно для граждан открыть и построить. Вот днях нам сказали, что нужны нам построить на окружные средства станцию переливания крови, станцию скорой медицинской помощи и здание судмедэкспертизы. Кроме того на Думе рассматривается вопрос расширения городского кладбища. Все. Нет не все. Ещё Мост и НТЦ. Теперь все.
О так называемых «хотелках» жителей. Не так давно власти были очень заинтересованы в них и даже Карту развития Югры создали.
Но к сожалению эта Карта с сентября не обновляется. И хорошо бы обновить ее «Вершиной», как реализация проекта Карты развития Югры- «Многофункциональный культурный Центра» в Сургуте. За чей счёт банкет? За счёт окружного бюджета. Сегодня все общие деньги там. А вот и окружной Департамент культуры мог бы озаботиться наполнением будущего Многофункционального культурного Центра. Каким образом? Ну навскидку. Открыть филиалы существующих культурных Центров окружной столицы. Это прежде всего филиал Картинной галереи, филиал музея Природы и человека и филиал шахматной Академии. Кроме того здесь видится городской или даже окружной Центр национальных культур народов РФ и бывших союзных республик. Видится здесь здесь проведение ежегодных Всероссийских книжных ярмарок и ещё много другие форматов и площадок в этом огромном здании. Оживление жизни в городе и привлечения в него гостей от этого только выиграют.
Flyer
14 декабря в 12:13
Позвольте озвучить свое мнение:
1. По поводу денег  — если вы слышали Н.В. Комарову, то округ готов помочь с деньгами, главное, чтобы был четко сформулированный запрос по поводу Вершины: для чего она нам и какие потребности закроет, кто возьмется за реализацию идеи и т.д. В общем, нужна инициатива. 
Содержание объекта, на мой взгляд, можно было бы тоже возложить на Округ: регион не обеднеет, как не обеднел от многочисленных объектов в Ханты-Мансийске, благо теперь у руля не Филипенко, откровенно недолюбливавший Сургут. Наш город почему-то стесняется делать такие запросы и с какими-то более-менее масштабными проектами, вроде станции юннатов, пытается вариться в собственном бюджетном соку, а вместе с тем, есть же у нас окружные медицинские объекты, почему бы и культурному не быть? Тем более, если претендуем на звание какой-то там «экономической столицы» Югры.
2. О переоборудовании: на самом деле, как уже отметили в комментариях, это скорее норма для музеев — нахождение в каких-то переоборудованных исторических или знаковых сооружениях, редко где музеи создаются в специально построенном здании. И Это не только у нас: я поездил по миру, уж поверьте. Кстати, тот самый Ельцин-Центр находится в здании, которое проектировалось как торгово-деловой центр изначально — вот вам свежий пример очень удачного проекта.
Кроме того, текущее, тоже приспособленное здание Музейного Центра рано или поздно потребует капитального ремонта и обновления экспозиционного оборудования: не лучше ли сразу вложиться в новое здание?
Самое главное, даже с учетом переоборудования, за такие смешные деньги город, если сам возьмется за строительство, никогда не получит такого класса объект: вы посмотрите, сколько стоит новый ДК Строитель, а это относительно простой и неуникальный проект, уже реализованный где-то в Московском регионе.
3. Ну и наконец, о содержании объекта: подобным учреждениям давно пора учиться зарабатывать, частично или полностью покрывая свое базовое содержание, как это делают во всем современном мире.
Вот есть в нынешней Вершине 3 ресторана, их вполне можно оставить как арендаторов, а не пытаться быть лицемерно-рафинировано правильными: мол, здесь музей, а у них там алкоголь...Речь же не о быдло-формате. В тех же театрах коньячок в антракте стал доброй традицией, а рестораны в музеях — обычная практика во всем мире. И уже даже в Москве сейчас. Опять же Ельцин-Центр: 2 кофейни, 1 кафе, ресторан, фитнес-центр, кинотеатр и книжный магазин — только на вскидку вспоминаются.
Вот и в «музейной» Вершине можно было бы проработать такой концепт, обеспечивающий с одной стороны качественное наполнение, с другой — экономику проекта за счет сторонних арендаторов:
- оставить рестораны и договориться с владельцами сделать фокус на локальную кухню
- возможно, оставить кинотеатр, но сделать каким-то концептуальным
- магазин качественных местных сувениров и музейного мерча
- небольшой магазин югорских деликатесов
- какой-то детский центр с упором на историю города/края и развитие ребенка
- тот же книжный, только акцентированно хорошего качества — почему нет?

Сам центр мог бы служить неким общественным пространством, только под крышей, которое ну очень актуально в нашем суровом климате:
например, внедрить возможность бесплатного бронирования площадки для выступлений музыкантов в атриуме здания, как это сделано в московском метро + расставить там стильные скамейки для удобства зрителей.

И небольшое отступление про туризм: раз уж здесь пишут, что город у нас нетуристический…
У нас почему-то, говоря о туризме, все представляют группу людей, прилетевших чартером и разгуливающих по городу с гидом, а это не так - вот вам чисто ради примера:
1. Есть деловой туризм, поток которого уже создан в город Сургут — это командировки и бизнес-поездки. Эта аудитория уже есть, ей надо только продать: хорошие отели, рестораны, небанальные достопримечательности, сувениры, деликатесы и т.д.
2. Есть самостоятельный туризм выходного дня: у меня множество знакомых москвичей летают просто куда-то на выходные — при нынешних-то ценах на авиабилеты. В ту же Тюмень даже, куда я бы сам не посоветовал еще в начале 2000х, но вот теперь там есть «продукт», который не стыдно предложить туристам. Да что там Тюмень, и в Салехард летали несколько моих знакомых —  они бы и Сургут посетили, если б у нас был какой-то интересный продукт, но ясное дело, когда самим сургутянам нечем особо заняться в своем городе, кроме работы, то и для других он местом притяжения не станет. А вот если мыслить небанально и создавать такие крутые проекты, и прежде всего для себя(!), то и гости любознательные подтянутся. 
отличное настроение
14 декабря в 13:04
....Однако теперь траты на скандальный Ельцин Центр увеличатся. Уже в следующем году правительство потратит на музей в Свердловской области 367 млн рублей, в 2023-м – 372,2 млн рублей, а в 2024-м – 376,7 млн рублей. То есть по сравнению с нынешним годом траты вырастут почти на 20%. А в общей сложности только за это время проектам семьи Ельцина власти выделят порядка 1,1 млрд рублей. Исполнительный директор центра Александр Дроздов утверждает, что бюджетные деньги идут на оплату труда сотрудников и содержание комплекса. Мероприятия, по словам Дроздова, Ельцин Центр проводит за свой счет.... Вот такое "успешное" заведение в городе "милионнике" активно зарабатывающее, проводящее концерты, имеющее рестораны и магазины сувениров.
Flyer отличное настроение
14 декабря в 13:22
Если это мне, то я Ельцин Центр приводил в пример того, что рестораны и прочее могут вполне себе быть вписаны в концепцию музейно-культурного пространства. Это был просто пример на поверхности, знакомый многим, а так - вполне обычная мировая практика, позволяющая покрывать в той или иной степени расходы на содержание объекта.
Не в курсе бизнес-модели Ельцин Центра и её успешности, но вероятно, бюджетные расходы на него были бы еще выше, без этой составляющей в виде книжного магазина, ресторанов и др.

И подчеркну, непосредственно бюджетных расходов тоже не стоит бояться, а то давайте с такой логикой всю культуру прикроем? город становится все больше, как по площади, так и по населению, а новых объектов культуры у нас не появляется совсем.
Flyer
14 декабря в 13:38
Исполнительный директор центра Александр Дроздов в интервью журналисту Алексею Пивоварову рассказал, что годовой бюджет «Ельцин-центра» достигает 500–550 млн рублей. Из них 300 млн рублей выделяет государство.

«Подчеркну, это общий бюджет — и Москва, и Екатеринбург. Мы единое целое <…> Мы зарабатываем. Я не скажу, что мы зарабатываем всё до копейки. Конечно, есть и спонсорские деньги, хотя в прошлом году их практически не было», — сказал Дроздов.

В Коммерсанте начала этого года есть еще про самоокупаемость в 2022 году:

По прогнозам господина Дроздова, на самоокупаемость президентский центр выйдет к середине 2022 года.
Александр Наумов
14 декабря в 14:16
В Сургуте культура?вы вообще о чем.здесь работают хорошие и работящие люди.Они кормят свои семьи,воспитывают детей.
Сургут и культура понятия не совместимые.98% тут люди с других краев (молодеж родившаяся тут не в счет)
Тут сотни лет были каторжники, и ничего не поменялось, только каторжники теперь сами сюда едут.
Я подчеркиваю, я уважаю этот край,но надо смотреть правде в глаза.Тут нет культуры потому как тат как в Америке,сплошная каша НАЦИЙ,
да же негра видел в начале века. эту вершину вообще кто то по пьяне утвердил. Все что требуется Сургуту, это нормальное жилье и работа.
А культуру все иметь хотят на югах и Европе.
Класть все хотели на севере на эту кудьтуру. Тут нет ,не было и никогда не будет НАСТОЯЩЕЙ КУЛЬТУРЫ.
Iriska
14 декабря в 18:45
неподходящие времена выбрали для создания музеев. В те, что уже работают в Сургуте, много ходят? Есть статистика посещаемости? На сколько востребованы музеи в Сургуте? Если торговля не пошла в этом месте, то уж музей точно не оправдает вложений.

С введением эпид ограничений вообще любые центры притяжения большого количества людей, опустели. История с пандемией ещё на пару лет точно, а потом все научатся сидеть по домам и "ходить" в музеи в интернете. Шопинг уже онлайн, работа на удалёнке, дети привыкают к дистанту. А вы про какую-то культуру.

Сначала надо воспитать тех, кто вообще понимает что такое музеи. В этом году в музыкалках города был недобор. А это уже тревожный звоночек. Кто-нибудь этим озаботился? И это только второй год эпид ограничений, а через 2 -3 года такими темпами ДШИ опустеют. И с кем потом про культуру говорить? с поколением тик-тока?

Вершина - не последний домик из стекла и пластика, который опустеет. В ТЦ "Сибирь" давно тихо как в раю, продавцов больше чем покупателей, Сити молл с Аурой держаться пока, но и там посещаемость, а с ней и выручка заметно упали.

Не для кого в этом городе строить музеи. Красно-белое там надо открыть на всех 7 этажах и один отдел с готовыми пельменями на входе. И чтобы QR коды не спрашивали. Потому как и то, и другое товары САМОЙ первой необходимости.
Александр Наумов
14 декабря в 19:19
Очень правильно сказали вы, не в бровь ,а в глаз. Какие тут к бабушке музеи, их и до пандемии не то что не посещали,
и знать о них почти никто не знал. в 16 году тут были из Питера опросники, о них никто в местной прессе не упоминал, потому что они правду тут нашли.
из 1000 опрошенных старшекласников историю Сургута рассказали только 12 человек. О революции знают только треть и то чуть чуть.
Какая тут к бабушке культура. Молодёжь разбирается в спайсах лучше чем в одежде собственной.
Тут место для каторжников, как оно было 200-300 лет назад, тем оно и осталось.
Швондер.
14 декабря в 20:56
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Сергей Б
14 декабря в 21:33
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
14 декабря в 21:38
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