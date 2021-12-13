В чем подводные камни идей по выкупу «Вершины» окружными или сургутскими властями

В ходе дискуссии, которая развернулась вокруг идеи о выкупе торгового центра «Вершина» для создания там музейно-культурного кластера, был затронут вопрос о размещении мультимедийного исторического парка «Россия – моя история. Югра». Его руководитель Виталий Малыхин высказался по этому поводу в комментариях. Приводим его мнение полностью.

Если коснулись темы «России – моей истории» (далее для простоты и кратности – РМИ), то не могу остаться в стороне. О том, что мультимедийный парк можно посетить «один-ну-два-раза» может говорить только тот, кто один раз и был на нашей площадке. И именно это определяет масштаб компетенции.

На площадке РМИ только за этот 2021 год экспозиция менялась ПОЛНОСТЬЮ четыре раза. Причем это не только исторические выставки, а например профориентационная «Билет в будущее» которая закончилась накануне и приняла около 2000 школьников за полтора месяца работы. Это не считая малоформатных выставок на три-десять залов «Память поколений», «100 лет ГОЭЛРО» и «Космос».

Это экспозиция. Но есть еще и публичные пространства, на которых за год проведено около 200 больших и малых мероприятий. От проектного форума с участием полпреда и губернатора, «Гик-эвента» с сотнями участников, до малых программ на 20-30 человек. Концерты, кинопоказы, публичные лекции, фотовыставки, спектакли, конференции, интеллект-турниры, сьемки телепроектов – примерно четыре десятка форматов как официально-протокольных, так и досугово-развлекательных. Это просто для информации.

Второе. Приходилось как то объяснять одному «экономисту» разницу между арендой автотранспорта и его покупкой. Он утверждал, что за годовую цену аренды можно КУПИТЬ автомобиль. Забывая, что в цену входит еще бензин, ремонт, страховка и, главное, зарплата водителя. И если купить автомобиль, эти расходы никуда не денутся.

Объект мало купить. Его нужно переоборудовать. Для правильного музейного фондохранения и экспонирования с регламентированным микроклиматом добавьте еще 30-40 тысяч за квадратный метр к стоимости покупки. Неважно – краеведческий или художественный музей, – параметры переоборудования будут близки.

Далее – содержание. На такой объект потребуются дополнительные кадровые единицы как на его эксплуатацию-охрану-уборку, так и на персонал, обеспечивающий основную культурную деятельность. Одна штатная единица обходится бюджету с учетом налогов примерно 1-1,2 млн рублей в год. В РМИ таких единиц всего 33 – на 50 залов экспонирования и 200 мероприятий в год. Этого ничтожно мало, нужно еще минимум 15. Работаем без выходных.

Техническое содержание такого объекта как «Вершина» обойдется в 6-9 млн рублей в месяц минимум. А может и вдвое больше, все зависит от характера экспозиционных технологий. Это тоже нагрузка на бюджет. А теперь соедините весь этот объем в кучу и подумайте, насколько реальны такие благие пожелания. Нужно молиться на нефтяников, чтобы им не пришла в голову мысль подарить ДИ «Нефтяник» городу. От такой нагрузки, свалившейся разом на муниципальную социальную сферу, поплохеет всем.

Извините за эмоции. Но для того, чтобы «прожекты» реализовывались в ПРОЕКТЫ, нужны не только «хотелки» и «благопожелалки», но и здравый расчет. Или вы думаете, коммерсанты уходили из этого замечательного комплекса просто так?

«Вершина» как отдельное здание, безусловно, шедевр. Но, увы, главная его беда – логистика. Пока и у ЖК «Возрождение» та же проблема – парковка. Но если во втором случае еще есть шансы (запуск дороги на Югорский тракт, сдача 3\4 паркинга ЖК, реализация градостроительных проектов в пойме), то «Вершина», боюсь, убита. Парковке там возникнуть уже негде.

Это мое личное мнение горожанина, с опытом руководства. Без расчета на абсолют и официальную позицию органов власти. С уважением к участникам дискуссии.