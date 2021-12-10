Почему теледоктора должны нести ответственность за сказанное в эфире

Волею судеб (у меня гостят родители) сегодня я слушала доктора Мясникова. И вот, что я скажу: ни одна Инстасамка не вредит так, как этот «специалист».

Часовой самопиар доктора, в программе которого рекламируют препараты с недоказанной эффективностью, можно было бы оставить без внимания – ну рекламируется, ну берет в своей клинике за консультации большие деньги. Какое нам дело? Не будем смотреть и лечиться у него – и всё.

Но проблема в том, что аудитория у таких телепередач до сих пор очень высока. И смотрят программы, а значит и доверяют теледокторам, наиболее внушаемые категории населения: декретницы и пенсионеры. Следуя советам «мясниковых», они рискуют навредить своему здоровью, приняв неверное решение.

В передаче, которая вышла в эфир 10 декабря, Мясников, помимо прочего, рассказывает о пользе закаливания. Из его слов выходит, что, если мы научимся взаимодействовать с холодом, наш организм победит даже ковид. Дальше он говорит прописные истины, немного саморекламы и обнаженки, учит правильно одеваться… Его спич мог бы остаться набором штампов, этаким рерайтом известных правил, но тут он обращает внимание на такое следствие холодов, как зимняя депрессия.

«Депрессия, имеется в виду… Депрессия… Ну как депрессия? Ну если город, если темно, если все достало, у тебя будет депрессия. Тут еще темно вечно. На работу пришел – темно, с работы пришел – темно. Ну вот сегодня я проснулся в пять утра, вышел на улицу, потянулся 100 раз, я отжался на брусьях, я попрыгал, искупался в пруду. Ну какая депрессия? Ну какая депрессия? Я вышел, - продолжает, разведя руки, доктор, - у меня камин, съел каши перловой. А вы говорите депрессия».

Хвастовство – зачтено.

Но в век доказательной медицины, кажется, даже студенты медицинских вузов знают, что депрессия – не плохое настроение, а клинический диагноз. И именно из-за того, что психические расстройства стигматизированы в нашем обществе, люди с проблемами не идут к врачам за диагностикой и лечением.

Они послушают теледокторов: 100 прыжков на месте и 101-й – в окно. А мы ужасаемся новостях о мамочках, которые убили детей, а потом покончили собой. Это те мамочки, которые жили «в плохом настроении», а рядом – ни брусьев, чтобы повертеться, ни пруда – чтобы окунуться, из всех прелестей – каша, недоеденная ребенком. И к доктору не пойдешь, потому что мама со свекровью на жалобы отвечают: «Какая дЭпрессия? Мы и слова такого не знали!».

А, между тем, в середине 80-х годов, если верить статистике, СССР был в шаге от мирового лидерства по числу суицидов: количество самоубийств на 100 тыс. человек населения в 1984 году составило 38,8. В 2019 году Россия, по данным Всемирной организации здравоохранения, входила в тройку лидеров по числу самоубийств. Разве это не говорит о том, что очень много людей в стране нуждаются в том, чтобы их проблемы не обесценивали, в том числе и с экранов телевизоров?

Так, может, теледокторам в порыве самолюбования стоит включать мозг и стараться хотя бы не навредить своими словами, если вылечить не можешь.