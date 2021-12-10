Поздравление губернатора Югры с Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа

Поздравляю вас с 91 Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

Известно. Независимо от того, родился человек, вырос в нашем таежном крае или приехал работать, жить, в гости, узнав Югру, влюбляется в неё, в Россию.

Нынешний год проходит в нашем регионе под знаком Года науки и технологий, Года знаний. С древности в нашем крае, если люди хотели сделать что-то большое, на века, то они собирались вместе, трудились как одна семья, в согласии друг с другом, в гармонии с природой.

Так, в этом году введен в эксплуатацию крупнейший в регионе Сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства, запустили широкомасштабные испытания новых технологий контроля углеродного следа, добычи трудной нефти, завершили проектирование нового моста через Обь в районе Сургута. Югра – на первом месте в стране по добыче нефти, производству электроэнергии. Одно из главных достижений 2021 года – чемпионские выступления югорских спортсменов на XXXII летних Олимпийских и XVI Паралимпийских играх в Токио.

День Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – это всегда рубеж, мост от прошедшего к завтрашнему, соединяющий достижения поколений югорчан и победы тех, кто принимает эстафету. Это путь развития Югры.

В этом году исполняется 85 лет хантыйской поэтессе, учителю, журналисту, обладателю премий и наград, почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Марие Кузьминичне Волдиной.

В одном из стихотворений Марии Кузьминичны есть такие строки:

Помни! Все дела подобны вехам!

Вот и оставайся человеком,

Чтобы нарту жизни сохранить,

Чтобы людям, что поедут следом,

Страх бессилья вовсе был неведом,

Чтобы рода не прервалась нить!

Дорогие земляки, берегите себя. Здоровья и счастья! Света и добра каждой семье!

С праздником!