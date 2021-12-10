Поздравление Председателя Думы Сургута Максима Слепова с Днем образования Югры

Уважаемые жители Сургута!

Сегодня Ханты-Мансийский округ – Югра отмечает свою 91 годовщину. От всей души поздравляю вас с этой датой!

Наш округ сегодня – одна из самых уникальных территорий России, территория, ставшая малой родиной для нескольких поколений мужественных людей, которые добывают половину всей российской нефти. Благодаря грамотной политике руководителей региона и реализации важных стратегических проектов, Югра сегодня - лидер по социально-экономическому развитию, по качеству жизни населения.

Особая благодарность всем ветеранам нефтяной и газовой отраслей, энергетикам, строителям – всем, кто превращал временные поселки в населенные пункты с развитой инфраструктурой и в современные города! Жители Югры гордятся своим округом и являются настоящими патриотами своей земли.

Сегодня молодежь продолжает дело своих дедов и отцов – трудится на благо Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Продолжает достойно и добросовестно! И это вселяет в нас уверенность в том, что округ и в дальнейшем будет развиваться и процветать! Мы все этого очень хотим! А для этого нам надо верить в свои силы, трудиться и побеждать!