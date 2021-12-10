Поздравление Главы города Сургута Андрея Филатова с Днем Конституции РФ и Днем образования Югры

Уважаемые земляки!

Поздравляю Вас сразу с двумя значимыми датами – Днём Конституции России и Днём образования Югры.

Нашему округу исполняется 91 год. Этот возраст хранит в себе не только богатейшую историю северного края, но и многочисленные достижения каждого жителя Югры. Тех, кто ежедневно вкладывает свой труд в развитие строительства, образования, транспорта, экономики, благоустройства, спорта и других сфер жизнедеятельности. Наш округ развивается благодаря вам - людям, которые в нём живут и работают.

Тот, кто любит свой регион не может не любить и свою страну. Конституция – результат всенародного голосования, а значит, повод еще раз вспомнить о том, что мы едины! И в этом наша сила.

Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и возможностей для реализации самых смелых идей!