16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8453   EUR  83,3640  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?
Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?
Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?
Комментировать
0
Больше опросов

​Жизнь важнее

Скорости на дорогах хотя бы в городах пора снижать

​Жизнь важнее
Фото vk.com/gbdd86

В очередной раз в Сургуте машина сбила пешеходов – на этот раз двух школьниц. Слава богу, все живы, но такая удача бывает не всегда.

Только с января по сентябрь 2021 года в России произошло почти 100 тысяч ДТП, из них четверть – наезды на пешеходов. Почти 2 400 человек таким образом погибли, почти 23 тысячи получили травмы. Суммарно на дорогах страны за девять месяцев – 10,5 тысяч смертей и 121,5 тысячи ранений.

Понятно, что сейчас об этом рассуждать несколько странно, потому что это у нас нечто вроде «плохой недели коронавируса». Но.

Сколько бы каках сейчас в меня ни кинули поборники свободы ездить как хочется, в России рано или поздно наступит момент, когда мы осознаем что-то новое про ценность человеческой жизни, и будут приняты решения. Одно из них – сокращение предельной скорости движения по городу по меньшей мере до 50 км/ч, а на некоторых участках узких, малоосвещенных и потенциально опасных – до 40 км/ч, а то и ниже. Другое – снижение нештрафуемого превышения с нынешних безумных 20 км/ч (что позволяет гнать по городу 79 км/ч – гарантированная смерть для человек, попавшего под машину с такой скоростью) до сначала 10 км/ч, затем примерно трех-пяти километров.

(Я уже вижу умников в комментариях, которые будут ерничать, типа: «Так давайте снизим скорость до 10 км/ч – и вообще не будет ДТП». Вы не поверите, но это не сильно далеко от истины. В некоторых городах западного мира скорость снижают до 30 км/ч. Потому что он медленной езды еще никто не умер. А от быстрой – каждый день трупы)

В Подмосковье в 2020 году во многих муниципалитетах установили предельную скорость 50 км/ч – и тут же получили десятипроцентное снижение и количества ДТП, и количества наездов на пешеходов. Москва сейчас тоже готовит подобное решение – пока только для исторического центра.

Инициировать подобное в Сургуте и Югре тоже можно уже сейчас. Но, мне кажется, что этого никто не сделает, потому что все боятся всемогущего сообщества водителей (не такого большого и страшного, каким оно кажется на первый взгляд – пешеходов все равно больше). Поэтому, думаю, решение будет принято, но кому-то в ходе максимально страшного ДТП придется заплатить за это своей жизнью – может, это будет сразу несколько человек, чтобы шок от события привел вообще всех к пониманию – со скоростями на улицах надо что-то делать.

Как говорится, запомните этот твит. Буду рад ошибиться и увидеть, как сознательные чиновники и депутаты примут меры заранее и сделают дороги безопаснее.


нравится (6) не нравится (3)
Сегодня в 11:43, просмотров: 262, комментариев: 1
Комментарии:
Районный критик
Сегодня в 13:35
в нашей стране у пдд цель не снизить риски для жизней людей, а задрочить водителей и собрать побольше штрафов. а кому-то карманы набить с коррупционными схемами. мысль то норм, но реализация будет как всегда, поэтому лучше как сейчас

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 3699
  2. В Ханты-Мансийске ищут 20-летнего Франца Прайнесбергера в куртке «Водоканала» 1486
  3. ​Музыканты группы «Бутырка» на концерте в Сургуте вспомнили о Зятьке 1214
  4. ​Сургут перевыполнит план по вводу жилья 1201
  5. В Сургуте водитель Nissan сбил двух школьниц на пешеходном переходе 1186
  6. Образование дороже всего обойдется сургутскому бюджету 1067
  7. ​Миллиард – в канализацию: в Сургуте стартует реконструкция очистных сооружений 1055
  8. Новые требования кабмина обойдутся АО «Аэропорт Сургут» в 12 млн рублей, но могло быть хуже 1031
  9. Уральские ученые предрекли скорый конец ковида 848
  10. «Ожидаем повышения стоимости с 21 декабря»: кому и где стоит забронировать квартиру по старым ценам 762
  1. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6447
  2. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 4274
  3. ​Куратора больницы-долгостроя в Нижневартовске обвинили в получении еще одной взятки 4037
  4. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 3828
  5. ​Умерла Нина Ургант 3827
  6. ​Анну Семенович удивила зима в Сургуте. «Снега просто по колено!» 3774
  7. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 3699
  8. ​В Нижневартовске пьяный водитель автобуса при развороте врезался в автомобиль 3647
  9. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 3366
  10. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 3332
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 11794
  2. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 9950
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8109
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7814
  5. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 7303
  6. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6484
  7. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6447
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6358
  9. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 6147
  10. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 5736

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика