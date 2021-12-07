Памяти Анатолия Федоровича Нечушкина

Как я познакомился с Нечушкиным, вернее, как он познакомился со мной и вообще прознал про меня, неведомо. Впрочем, чего это я вру? Нечушкины были наши соседи по даче, от родителей моих он и узнал, что я поступил на работу в газету, а этого ему только и надо было. Я едва принят корреспондентом «К победе коммунизма», 1989 год, мне без месяца восемнадцать лет, пришел с работы, сел за стол что-то написать в завтрашний номер, заглянул отец со словами: «Тебе сейчас позвонит Нечушкин Анатолий Федорович, поговори с ним, он много интересного расскажет…»

Нечушкин позвонил, я переговорил, услышал «много интересного», разговор длился, кажется, два часа, я был вымотан.

Все, что мне было известно о Сургуте и его великой новейшей истории, надо было вычеркнуть из памяти и заполнить ее новыми, по-нечушкински неисчерпаемыми сведениями. Он, Нечушкин, и впрямь оказался кладезь интереснейшей информации, причем не столько какой-то там исторической, а очень даже практической, что мне, начинающему журналисту, было более чем кстати.

После наводки Нечушкина, например, у меня появилось два на зависть остальным текста.

Один — «Кедровый на пороховой бочке» — про брошенный с людьми поселок возле Сургутских ГРЭС, окруженный со всех сторон изношенными газопроводами, газохранилищем, газовой же автозаправкой, в котором ни поликлиники, ни детского сада, ничего. После публикации жители поселка захотели даже выдвинуть меня в городской совет народных депутатов.

А второй текст был репортажем о том, как я свободно проник на «тщательно охраняемый государственный объект» ГРЭС-2, держа в руках непрозрачный пакет с ботинком, обошел там все — территорию, цеха, диспетчерский пульт, административный корпус, заглянул в приемную и отметил необычайное приключение обедом в столовой. Репортаж вышел на фоне неспокойной в стране ситуации с межнациональными отношениями и звучавших от тогдашних экстремистов угроз взорвать то какой-нибудь завод, то газопровод, то еще что-то. Электростанция после репортажа стояла на ушах, какие там были оргвыводы, уже не помню. Нечушкин бы помнил до сих пор.

Безопасность Сургутских ГРЭС и вообще города была его больной темой. Он владел всей нормативной базой, всей — имеется в виду всей абсолютно, от постановления правительства СССР о начале проектирования станции до актуальных распоряжений окружных властей. Он исписал тонны заявлений, жалоб, запросов, требований «обеспечить», «прекратить», «остановить», «переделать» и прочее. Это было не сутяжничество, если кто подумал. Нечушкин как проектировщик и первый главный инженер электростанции не мог терпеть ни малейшего неуважения к закону и требовал от всех — от президента, от ФСБ, от губернатора, от начальников Тюменьэнерго — обеспечить безопасность ГРЭС. Это была его профессиональная инженерная позиция. Принцип, от которого он не отступал никогда.

За несколько лет до катастрофического обвала кровли ГРЭС-2 в 2014 году Нечушкин предупреждал о возможной проблеме. Он писал, по обыкновению, во все инстанции. Разумеется, безрезультатно. «Ни владельцев станции, ни руководство не интересуют исследования процессов теплогазообмена в машинном зале при пожаре», — сокрушался после аварии Нечушкин.

Разумеется, тюменьэнерговская братва, все эти парни Биковы, Бобровы, Шуваловы и компания, Нечушкина ненавидели. Я спросил однажды тогдашнего руководителя УИЭК (переименованный Тюменьэнерго) Евгения Ушакова, к которому относился хорошо и вообще у нас сложились теплые отношения: что у вас не так с Нечушкиным? Ушаков ответил: «Он как прокурор. Он знает все. Он знает все законы и нормы. Он умнее нас, и не только нас, вместе взятых. Он шагу нам не дает сделать».

Ушаков, кто не знает, жутко умный чувак. Если уж он так о Нечушкине, надо верить.

После отставки Дмитрия Попова из-за «песочного дела» (которое Нечушкин, знающий про грэсовскую дамбу и грэсовский песок все, обсмеял и подверг аргументированной обструкции каждый довод следствия) выбор губернатора пал на Вадима Шувалова. Нечушкин негодовал. Представитель команды, которая, по его мнению, планомерно распиливала государственную энергосистему по частным карманам, теперь будет руководить Сургутом. Городом, который, убежден Нечушкин, благополучно существует благодаря именно его принципиальному и на самом высочайшем уровне обоснованному убеждению. Ведь именно Нечушкин как руководитель проекта Сургутской ГРЭС доказал, что станцию надо ставить на протоке реки Черная, а не на острове посреди Оби. То, как впоследствии сформировались логистика транспорта и людей, экология, социальное развитие города — все подтвердило правоту решения Нечушкина. И вот руководитель Сургута, руководитель его города теперь — Вадим Шувалов, к которому у Нечушкина миллион вопросов.

Что делает Нечушкин. В день инаугурации и вступления Шувалова в должность он демонстративно, полдня, дежурит на главном входе в администрацию города. Ждет, когда сюда проследуют губернатор и новоиспеченный мэр. Что делает Шувалов. Он избегает парадного крыльца и вместе с губернатором проникает в здание через черный ход. В день собственной инаугурации. Вы понимаете?

Своей принципиальностью Нечушкин доставал всех, невзирая на чины и личные отношения. Вы не думайте, что только несчастный Шувалов от него прятался, как старшеклассник-курильщик от директора. Любой непорядок, обнаруженный Нечушкиным, тут же становился предметом его беспристрастного интереса и разбирательства.

Будучи, как я говорил, соседом моих родителей по даче, Нечушкин однажды подал на них в суд. За то, что отец то ли забор поставил неправильно и на какие-то пять сантиметров его сдвинул не в ту сторону, то ли теплицу слишком высокую соорудил и она давала какую-то особенную тень на его малину… Малина, кстати, у Нечушкина была необыкновенная. Каждая ягода — размером с перепелиное яйцо, вкуса фантастического. Кустик к кустику. У Нечушкиных (а фермерствовал Анатолий Федорович со своей любимой боевой подругой Ниной Николаевной целое лето напролет на любимой даче из года в год), кроме малины, творились на огороде и другие чудеса. Тыквы дивных размеров и вкусов, арбузы, про всякие помидоры-огурцы-морковь и вовсе промолчу, одно слово: на зависть всем огородникам. Ковыряясь в своем дивном саду, Нечушкин неизменно поучал мою маму: «Неправильно, Катюша, подвязываешь помидоры. Клубнику поздно высадила, кислая будет. Зачем тебе яблоня, спили, тень от нее».

Расправившись с мамой, принимался за отца: «Трофимыч, у тебя угол наклона кровли на предбаннике неправильный, снег не сойдет. Ты дренаж в бане сделал в грунт или отводной? Баня не должна соединяться с теплицей, вот СНиП такой-то…»

Кто знает темперамент моего отца, может представить, во что выливалась эта соседская беседа. Самым нежным, что мог Нечушкин услышать на прощание, было: «Все, Федорович, не … мне мозги. Иди отсюда, больше не появляйся».

Папа оставался в предынфарктном состоянии, Нечушкин победоносно возвращался к своей малине. Наутро как ничего не было: снова общение, споры, от политики переходили к разуклонке участка и дренажу сточных вод, потом снова к политике — в общем, соседские истории.

И вот однажды подал Нечушкин в суд на родителей из-за своей малины, или из-за своей тыквы, неважно. Сходил с утра в суд, оставил иск, а вечером как ни в чем не бывало сообщает об этом отцу. Более того — внешне ничем не проявляет своей оппозиционности, напротив, привычно провоцирует очередной соседский спор. Отец не верит свои ушам: «Федорович, ты совсем одурел? Ты на меня, на соседа своего, мы знакомы сорок лет, в суд кляузы пишешь и после этого спокойно со мной разговариваешь?»

Нечушкина так легко обидеть было невозможно. Он достойно и невозмутимо, как советский режиссер Сергей Бондарчук, на которого Нечушкин был сильно похож, по-киношному торжественно отвечал про нормы, СНиПы, допустимую высоту и отступ забора, правила выращивания малины (или тыквы), розу ветров и коэффициент тенеобразования в северных условиях при малоэтажной застройке… Он не ругался, не поднимал голос. Методично обосновывал свою позицию. Убеждал. Конечно, родители с ним согласились. Не помню, что там этот суд решил (скорее всего, Нечушкин дело выиграл), но это уже неважно. Отношения с ним, как ни парадоксально, не были испорчены. Он же не принуждал к сделке с совестью. И не предавал человеческих отношений. Напротив — своими принципами он их корректировал. В лучшую сторону.

Никаких эмоций — только позиция. Он совершенно не понимал, чем так может разозлить моих родителей. Иск в суд? Но они это обсуждали. Он требует по закону. Он всего лишь отстаивает свой принцип. Что тут неестественного?

Соседство, дружба, родство — это вовсе, по Нечушкину, не основание закрыть глаза на нарушение нормы или закона, каким бы это нарушение незначительным ни казалось. Маленькая ложь приводит к большой беде. Этот постулат инженер высочайшей пробы Анатолий Нечушкин соблюдал всю свою долгую жизнь. Мы привыкли к компромиссам: сегодня ты закрыл глаза на что-то, завтра тебе зачтется. Промолчал — сохранил хорошие отношения с нужным человеком. Прикрыл на производстве чье-то нарушение — получил выгодную благодарность от начальства. Посмотрите, насколько обычными стали для каждого из нас призывы друзей и близких не делать чего-то, что может кому-то навредить, просьбы что-то протолкнуть, пропихнуть, подсуетиться, даже ценой закона и совести, лишь бы не прогадать, преуспеть… Это стало нашей повседневной нормой — кому-то угодить, кому-то не перечить, жить по принципу «рука руку моет».

Нечушкин потому и был таким неуютным, что подобного принципа не приемлел.