16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6694   EUR  83,1138  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?
Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?
Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?
Комментировать
0
Больше опросов

Каким будет бюджет Сургута — 2022 // ВИДЕО

Разбираю проект бюджета Сургута на 2022 год и приглашаю на публичные слушания

Каким будет бюджет Сургута — 2022 // ВИДЕО
Фото из архива автора

Совсем скоро закончится 2021 год, самое время задуматься о 2022-м. Записал видео с разбором проекта бюджета Сургута на 2022 год. Рассказал о том, сколько там денег, на чем Сургут как город может заработать, и на что он свои миллиарды расходует.

Если у вас есть предложения или вопросы по главному финансовому документу, по которому Сургуту предстоить жить 2022 год — можете прийти на публичные слушания, посвященные этому вопросу. Они пройдут 7 декабря в 18:00 в зале заседаний городской думы (ул. Восход д.4), с собой нужно иметь паспорт и маску, вход свободный!


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 16:14, просмотров: 207, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 18:33
На физкультуру и спорт-1,9 млр рублей. - На культуру- 1,1 млр рублей.
На социалку-1 млр рублей. Где здесь приоритеты социально-ориентированного бюджета? Скорее спортивно- ориентированный бюджет города получился.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 799
  2. ​Анну Семенович удивила зима в Сургуте. «Снега просто по колено!» 717
  3. ​Рудион обозрела XXIV 558
  4. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на продажу в Сургуте 514
  5. ​Что позволяет жителям Нефтеюганска ездить на общественном транспорте с комфортом 511
  6. ​В Нефтеюганске пенсионер сбил девочку-подростка на пешеходном переходе 496
  7. Для россиян приготовили штрафы за самовольное остекление балконов 494
  8. Спасатели Югры достали из поврежденного аварией авто водителя 474
  9. Настоящий декабрь вернулся в Сургут 458
  10. ​Максим Галкин сделал педикюр. Получилось красиво 435
  1. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 5620
  2. ​Умерла Нина Ургант 3536
  3. ​Бывший директор структуры «Роснефти» в Югре пойдет под суд за подкуп 3368
  4. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 3082
  5. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 3061
  6. ​Куратора больницы-долгостроя в Нижневартовске обвинили в получении еще одной взятки 2789
  7. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 2742
  8. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 2712
  9. Родители девушки, погибшей в страшном ДТП под Сургутом, нуждаются в поддержке 2626
  10. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 2583
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 10568
  2. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 10116
  3. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 8802
  4. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7905
  5. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7601
  6. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 6164
  7. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6152
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6144
  9. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 5884
  10. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 5620

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика