Разбираю проект бюджета Сургута на 2022 год и приглашаю на публичные слушания

Совсем скоро закончится 2021 год, самое время задуматься о 2022-м. Записал видео с разбором проекта бюджета Сургута на 2022 год. Рассказал о том, сколько там денег, на чем Сургут как город может заработать, и на что он свои миллиарды расходует.

Если у вас есть предложения или вопросы по главному финансовому документу, по которому Сургуту предстоить жить 2022 год — можете прийти на публичные слушания, посвященные этому вопросу. Они пройдут 7 декабря в 18:00 в зале заседаний городской думы (ул. Восход д.4), с собой нужно иметь паспорт и маску, вход свободный!