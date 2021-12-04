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​Почему так сложно принять то факт, что государство пытается заботиться о здоровье своих граждан?

Современные «борцы за справедливость» крайне ловко используют отсылки к Конституции

​Почему так сложно принять то факт, что государство пытается заботиться о здоровье своих граждан?
Фото со страницы автора ВКонтакте

А вы тоже обратили внимание, как последнее время некоторые «борцы за справедливость» ловко используют отсылки к Конституции РФ?! В классическом варианте там будет о свободе слова, свободе передвижения, праве на труд и т.д. Только вот ссылаясь на одни статьи, зачастую вырванные из контекста, эти «красавцы» почему-то забывают про другие. Вот о них сегодня и поговорим!

«Плевали мы на ваши законы, нам по Конституции положено!» И сразу мимо.

Статья 4. Пункт 2: «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации»

Статья 11. Пункт 3: «Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий».

Президент лично наделил губернаторов всеми необходимыми полномочиями.

Статья 17. Пункт 3: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц»

Вот тут применительно к свободе слова. Говорить ты можешь что угодно, но только до тех пор, пока твои слова не задевают другого. Свобода слова – она не абсолютна, как и любая другая свобода, в противном случае не существовало бы понятие оскорбление, и любой мог бы как угодно отзываться о вас и ваших близких.

Статья 55. Пункт 3: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Почему так сложно принять то факт, что государство пытается заботиться о здоровье своих граждан, а люди рядом с вами хотят сберечь свое? Никому в здравом уме не будет выгодно сокращение населения, после стольких лет отчаянной борьбы за демографию.

На самом деле, если просто включить голову, то становится совершенно очевидно, что нравятся тебе законы или нет, но соблюдать их должен каждый. В противном случае наше общество скатится в анархию. Становясь гражданином той или иной страны, ты автоматически принимаешь, если позволите, «правила игры». А для особенно упорных существует Конституционный Суд, который с радостью разъяснит обратившемуся, было ли нарушение его прав и свобод.

Мне вполне очевидно желание некоторых думать только о себе и собственном благополучии. Но не нужно забывать, что мы живем не в вакууме, а в обществе. И интересы большинства всегда будут в приоритете, даже в ущерб малой группе, хотя всегда можно поискать компромисс. Но, как показывает жизнь, малой группе рано или поздно придется уступить, так есть ли смысл отрицать неизбежное?!

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Сегодня в 17:41, просмотров: 190, комментариев: 0
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