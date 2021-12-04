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​Вечный классик русской души

На московском Арбате прошла фотовыставка «Московский Достоевский: семейное путешествие»

​Вечный классик русской души
Фото автора

Торжественное открытие, приуроченное к 200-летию классика русской литературы Федора Достоевского, состоялось 16 ноября. За две недели москвичи и гости столицы изучили 32 полотна, повествующих о 12 памятных местах и событиях, связанных с Достоевским в московском регионе, родственниками и близкими людьми, традициями, оказавшими влияние на творчество писателя.

В состав выставочной экспозиции вошли старые фото семьи писателя из коллекции Государственного литературного музея им. В.И. Даля, современные фото памятных мест Москвы и Подмосковья, рисунки близких писателю людей, старинные репродукции иллюстраций русского лубка из коллекции Пермского художественного музея и другое.

Вернисаж стал частью большого сетевого проекта библиотек центра Москвы «Московский Достоевский: семейное путешествие», который проходит в течение всего юбилейного года.

«Для многих Достоевский ассоциируется с Петербургом, однако именно Москва — родной город писателя. Даже после переезда в Петербург он часто бывал в Москве. Семейные традиции, детские воспоминания, любовь к городу — все это нашло отражение в творчестве Достоевского. К юбилею классика в библиотеках центра Москвы реализуется сетевой проект «Московский Достоевский: семейное путешествие». Краеведческой информации оказалось настолько много, что проект охватывает более 50 событий. Пожалуй, одним из самых масштабных станет выставка, которую мы сегодня открываем Арбате», — рассказала на церемонии открытия генеральный директор Централизованной библиотечной системы ЦАО Москвы Марианна Левитова.

Как известно, Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве и прожил здесь до 16 лет.

С нашим временем Фёдора Михайловича роднит тот факт, что он был репрессирован за членство в кружке петрашевцев и «недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». За это — каторга и ссылка.

Будучи прекрасным психологом, Достоевский стал знатоком русской души, так что его произведения не утратили актуальности и поныне. Например, роман «Преступление и наказание» иллюстрирует такую черту русского национального характера, как склонность к покаянию. На примере Родиона Раскольникова писатель показывает, что русский народ способен совершать преступления и отрицать их, но момент покаяния наступает неизбежно.


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Сегодня в 13:15, просмотров: 137, комментариев: 0
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