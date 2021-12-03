Дмитрий Кощенко рассказал о планах на посту главы Нижневартовска

Сегодня в Нижневартовске состоялись выборы главы города. Депутаты местной думы единогласно выбрали Дмитрия Кощенко, который с мая этого года занимал пост с приставкой и.о. В своем выступлении перед парламентом Дмитрий Кощенко представил программу развития Нижневартовска. Публикуем текст его выступления.

Главной целью своей работы я вижу повышение качества жизни и уровня комфорта нижневартовцев, а также дальнейшее развитие гражданского общества.

Достичь этого невозможно без конструктивного сотрудничества с Думой города, представителями бизнес-сообщества, общественных организаций, а также без отлаженной системы управления муниципалитетом.

Работа по повышению эффективности муниципального управления должна продолжиться. Здесь я вижу несколько решений.

Бюджет

Первое. Это рациональное использование бюджетных ресурсов – каждый рубль должен быть потрачен максимально эффективно. Также важно продолжать расширять собственную налоговую базу, привлекать федеральные и региональные средства, в том числе участвуя в реализации национальных проектов. Сегодня городской бюджет превышает 20 млрд рублей, но на этом мы не должны останавливаться.

Цифровая трансформация

Второе. Повышение прозрачности деятельности администрации города за счет внедрения цифровых технологий – так называемая цифровая трансформация управления. Максимально возможное количество муниципальных услуг должно оказываться населению в электронном виде. Экономия времени и простота получения услуги для наших граждан – безусловный приоритет.

Участие общественности

Третье. Считаю правильным принимать управленческие решения, опираясь на мнение наших горожан. Следует установить доверительную коммуникацию с каждой категорией населения. Важно точно понимать, что интересует людей, что их беспокоит. Ведь зачастую те решения, которые приходят от граждан, становятся самыми эффективными.

Сегодня я вижу, какой колоссальный запрос поступает на создание комфортной среды в нашем городе. Этот тренд задал Президент Владимир Владимирович Путин, поддержала Губернатор Наталья Владимировна Комарова и вы, уважаемые депутаты. Это действительно важно, потому мы все хотим, чтобы наш город был самым красивым и удобным для жизни.

Марафон благоустройства

Важно продолжать «Марафон благоустройства», расширять практику рейтингового голосования, развивать инициативное бюджетирование. Этот инструмент, на мой взгляд, показал свою состоятельность и заслуженно востребован у наших земляков. Считаю, что совместно с депутатским корпусом нужно решить вопрос об увеличении объема финансирования на реализацию инициативных проектов. Это один из запросов как жителей города, так и депутатов.

Создание современных общественных пространств – еще одно направление, работа по которому должна выйти на новый уровень. Считаю важным создавать не только локальные точки притяжения, но и агломерационные. Сделать городские пространства функциональными и интересными – задача на ближайшие годы.

Экономика

Далее – экономика. Приоритетным направлением считаю развитие малого и среднего бизнеса. Несмотря на трудности пандемии Нижневартовск остается лидером в Югре по численности занятых в этом секторе. Результаты деятельности наших предпринимателей – это важнейший рычаг для обеспечения роста экономики города, сохранения социальной стабильности и увеличения доходов бюджета. Поэтому считаю необходимым не только продолжить реализацию программ поддержки предпринимательства, но и совместно с бизнесом определять новые векторы развития.

Безусловно, ключевым направлением считаю эффективную работу по привлечению инвесторов. Нижневартовск обладает серьезным опытом в этой сфере и стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге 100 крупнейших городов России по уровню развития государственно-частного партнёрства.

Транспорт

Сегодня в Нижневартовске реализуются сразу несколько больших проектов. Один из них – комплексная модернизация транспортной системы. Это одна из болевых тем, поскольку действующая транспортная схема не учитывает современные реалии – в короткие сроки за улицей Ханты-Мансийской вырос по сути еще один город с населением в 50 000 чел. Модернизация позволит создать модель новой маршрутной сети, внедрить удобные цифровые сервисы для пассажиров, минимизировать интервал движения транспорта.

Инвестиционные проекты

Наш город известен своей нефтяной историей, мы дорожим и гордимся ею, но сегодня существует необходимость создания новых производств. В недавнем обращении к жителям Югры Губернатор Наталья Владимировна Комарова отметила достижения Нижневартовска в реализации инвестиционных проектов, не связанных с добычей полезных ископаемых. Важно продолжать эту работу, делом подтверждая высокий статус территории с благоприятным инвестиционным климатом.

Спорт

Не менее важное направление – социальная инфраструктура. Есть четкое понимание, что город, где растут олимпийские чемпионы, должен располагать современными спортивными объектами. Причем, на мой взгляд, необходимо строить как крупные спортивные объекты, так и объекты «шаговой доступности» под открытым небом в микрорайонах города.

Образование

Вы знаете, что в этом году открылся уникальный Лицей им. А.С. Пушкина, который стал не только образовательным, но и культурным центром для жителей новых микрорайонов. Нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо создавать достойную инфраструктуру в разных частях города, формировать так называемые «третьи места» в микрорайонах. Это точки притяжения в первую очередь для подрастающего поколения.

Теперь о молодежи. На мой взгляд, это направление должно стать в работе администрации одним из основных. Необходимо создавать рабочие места для молодежи и одновременно не следует забывать о пространстве для досуга. Недавно открытая Арт-резиденция уже пользуется невероятным спросом. Одна из задач этого пространства – помочь молодым талантливым людям монетизировать свои знания. Это и есть развитие экономики знаний, другими словами – экономики креативных индустрий.

Экоэтнопарк

Считаю важным включиться в работу округа по созданию экосистем креативных индустрий. В нее также должны входить (помимо Арт-резиденции) Экоэтнопарк, подростковые клубы. Нужно продолжать модернизировать их под существующие запросы детей и подростков.

В городе есть примеры создания таких пространств, самый яркий – это Космоквант. Необходимо начинать создавать такие клубы и в новых микрорайонах.

Ставлю для себя еще одну задачу – продолжение развития добровольческого движения. Для этого есть платформа. И самое главное есть люди, которые готовы включиться в эту работу и по первому зову прийти на помощь.

Нижневартовск на протяжении последних лет показывает стабильную динамику роста экологического благополучия. Важно сохранить темпы озеленения микрорайонов и продолжать создание рекреационных зон. Это пожелание наших жителей, многие из которых сами принимают активное участие в озеленении.

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Уважаемые коллеги! Глубоко убежден, что все управленческие решения должны быть гибкими. Если завтра в обществе созреет другой запрос, мы обязаны на него грамотно среагировать. Структура администрации, вся наша работа должны быть трансформируемы, чтобы вовремя сориентироваться в изменяющихся условиях.

Мною обозначены лишь основные направления работы по развитию Нижневартовска как крупного промышленного и культурного центра агломерации. Уверен, что при вашей поддержке, уважаемые депутаты, мы сможем наполнить жизнь нашего любимого города новыми смыслами и новым ярким содержанием.

Осознаю весь груз ответственности, который возьму на себя в случае избрания главой города. Понимаю, что будет непросто, но я готов пройти этот путь с вашей поддержкой, с поддержкой Губернатора, Правительства и Думы Югры.