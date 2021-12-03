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​Кто громче, тот и прав

Что же за будущее нас ждет, если правила диктуют «швондеры»

​Кто громче, тот и прав
Фото: pixabay.com

Накануне у нас в редакции состоялась небольшая дискуссия по поводу крикунов, из-за которых в России слишком часто стали что-то запрещать или отменять. Я, заламывая руки, причитала: что же за будущее нас ждет, если правила диктуют «швондеры». А Дмитрий Щеглов со свойственным ему благоразумием настаивал: «Давайте про наше будущее не драматизировать. Кучка маргиналов не станет нашим будущим».

Сегодня СМИ сообщили, что концерт Инстасамки отменили. Я не поклонница этой артистки, но я и Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова и Николая Баскова тоже не слушаю. Также не являюсь поклонником уехавших из страны из-за нездорового внимания «общественников» и правоохранителей Моргенштерна и Элджея.

Но я думаю, что ограничивать свободу самовыражения, диктовать, кто и что должен слушать, не может одна группа людей со спорной моралью. Я не понимаю, почему к ним прислушиваются?

И как раз это пугает больше всего: в последнее время слишком много всего отменяются, артисты уезжают из страны, принимаются запретительные нормативные акты в угоду вечно чем-то оскорбленных крикунов. И они чувствуют себя на коне.

Может быть, властям просто нравится решать мелкие надуманные проблемки, выпячиваемые «общественниками», потому что информационный шум от них перекрывает действительно важные вещи. Если вас так беспокоят моральные устои и проблемы детей, то может лучше настаивать, например, на принятии закона о домашнем насилии? Чтобы женщин и детей не избивали, не насиловали и не убивали семейные дебоширы, живущие с ними в одной квартире.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 290, комментариев: 5
Комментарии:
Александр Наумов
не нравится
Сегодня в 17:10
Анна Богдевич вы написали что порно для детей ограничивать не можно. Это ведь ваши слова. (-Но я думаю, что ограничивать свободу самовыражения, диктовать, кто и что должен слушать, не может одна группа людей со спорной моралью.)Значить вы журналист выступаете за насилие и порно для детей?
Анна Богдевич Александр Наумов
не нравится
Сегодня в 17:19
Нет, Александр, из моего текста ничего такого вообще не следует. Я не знаю, какой текст вы прочитали перед тем, как писать этот комментарий. Или что нафантазировали. Ваши фантазии - ваше дело. Я против насилия над детьми - и как журналист, и как человек. Что в вашем понимании "порно", я не знаю.
Районный критик Александр Наумов
не нравится
Сегодня в 17:20
верните сергея б. а то это душнило раздражает( а у сереги хоть трезвый (иногда) взгляд
Районный критик Анна Богдевич
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Сегодня в 17:21
Анна, не спорьте с ним. он тут налево-направо людей на урановые рудники отправляет. и всякое другое пишет. невменоз, последняя стадия.
Анна Богдевич Районный критик
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Сегодня в 17:26
Хорошо, не буду! )
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