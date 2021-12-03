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​У регионов нет и не будет столько денег, чтобы исполнить новые законы о бродячих животных

В чем проблема нынешних законов об обращении с бродячими животными

​У регионов нет и не будет столько денег, чтобы исполнить новые законы о бродячих животных
Фото siapress.ru

На прошлой неделе был День домашних животных. У меня три питомца и, мне кажется, они счастливы. В то же время не могу не остановится на проблеме бездомных животных. В последние годы она только усиливается и это чувствуется на встречах с гражданами и в ваших обращениях.

Общество разделилось практически на два лагеря – зоозащитников и граждан, придерживающихся радикальных взглядов на решение проблемы с бездомными животными.

Простого решения здесь нет и пока гражданское общество его ищет, количество случаев нападений уличных собак на людей с трагическими последствиями продолжается. Гибнут невиновные жители. Очередная трагедия произошла в ХМАО – от укусов собак погибла жительница города Лангепаса.

В рамках работы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы 24 ноября принял участие в круглом столе на тему: «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в субъектах Российской Федерации. Опыт регионов».

Очень непростая дискуссия получилась! Какие выводы я сделал для себя?

1. Для выполнения сегодняшних требований законодательства по обращению с бездомными животными у субъектов РФ денег нет и не будет!!! С учетом того, что отлов, стерилизация и содержание одной собаки обходится субъектам дороже, чем социальная поддержка, например, пенсионеров, регионы расставляют приоритеты в пользу граждан. Соответственно закон буксует и не решает должным образом задачи по обеспечению безопасности граждан.

2. Очень слабая ответственность владельцев домашних животных.

3. Органы полиции ограничены в своих полномочиях по защите граждан от стай агрессивных собак!!!

4. За нападение безнадзорного животного должен отвечать конкретный чиновник, в полномочиях которого находится строительство приютов.

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Сегодня в 11:03, просмотров: 52, комментариев: 0
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